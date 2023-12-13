logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Вилейке

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Вилейка

Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола Вилейка Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола Вилейка Полусухая стяжка пола.

Минская, Вилейка

Стяжка пола полусухая в Вилейке

7 р.

Стяжка пола полусухая в Вилейке

Минская, Вилейка

штукатурка механизированным способом

Договорная

штукатурка механизированным способом

Минская, Вилейка

Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Договорная

Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Минская, Вилейка

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

55 р.

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

Минская, Вилейка

Кровельные работы

17 р.

Кровельные работы

Минская, Вилейка

Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Договорная

Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Минская, Вилейка

Кровля по ключ. Кредит.

Договорная

Кровля по ключ. Кредит.

Минская, Вилейка

Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Минская, Вилейка

Рассрочка
Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Договорная

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Минская, Вилейка

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Вилейка

Фундамент. Бетонные работы

Договорная

Фундамент. Бетонные работы

Минская, Вилейка

Обновим вашу дачу, дом

Договорная

Обновим вашу дачу, дом

Минская, Вилейка

Строительство домов от проекта до объекта

Договорная

Строительство домов от проекта до объекта

Минская, Вилейка

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Минская, Вилейка

Обшивка вагонкой

30 р.

Обшивка вагонкой

Минская, Вилейка

Бурение скважин Вилейка. Абиссинская скважина.

Договорная

Бурение скважин Вилейка. Абиссинская скважина.

Минская, Вилейка

Строительство домов по 240 и 63 указу под ключ

1 000 р.

Строительство домов по 240 и 63 указу под ключ

Минская, Вилейка

Печник

Договорная

Печник

Минская, Вилейка

Бурение скважин Вилейка

65 р.

Бурение скважин Вилейка

Минская, Вилейка

Строительные услуги

100 р.

Строительные услуги

Минская, Вилейка

Печник

Договорная

Печник

Минская, Вилейка

Аренда погрузчика, очистка территории от снега

65 р.

Аренда погрузчика, очистка территории от снега

Минская, Вилейка

Кровельные работы Вилейка и район

Договорная

Кровельные работы Вилейка и район

Минская, Вилейка

Услуги погрузчика

Договорная

Услуги погрузчика

Минская, Вилейка

Услуги жестянщика

5 р.

Услуги жестянщика

Минская, Вилейка

Услуги Мини экскаватора, погрузчика Молодечно

Договорная

Услуги Мини экскаватора, погрузчика Молодечно

Минская, Вилейка

столярные услуги

8 р.

столярные услуги

Минская, Вилейка

Строительные услуги:

8 р.

Строительные услуги:

Минская, Вилейка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги