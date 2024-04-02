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Бытовые услуги, ремонт в Вилейке

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Вилейка

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Вилейка

Минская, Вилейка

Мойка высоким давлением.

Договорная

Мойка высоким давлением.

Минская, Вилейка

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Договорная

Клининг/уборка квартир/уборка после ремонта

Минская, Вилейка

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no-resultsПохожие объявления из других городов
Уборка помещений

Договорная

Уборка помещений

Витебск

Откачка канализаций

45 р.

Откачка канализаций

Минская, Борисов

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Гомель

Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели

Договорная

Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели

Минск, Первомайский

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.

45 р.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.

Брест

Клининг. Химчистка. Мойка окон

Договорная

Клининг. Химчистка. Мойка окон

Минск, Фрунзенский

Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)

500 р.

Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)

Минск, Октябрьский

Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка

Договорная

Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка

Минск, Октябрьский

Клининг. Мойка окон. Уборка квартиры. Химчистка

Договорная

Клининг. Мойка окон. Уборка квартиры. Химчистка

Минск, Первомайский

Выгодная установка духовых шкафов

30 р.

Выгодная установка духовых шкафов

Минск, Фрунзенский

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Минск, Заводской

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Договорная

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Брест

Откачка канализации. Илосос. Гидродинамика

Договорная

Откачка канализации. Илосос. Гидродинамика

Минск, Фрунзенский

Уборка мусора

3 р.

Уборка мусора

Брестская, Кобрин

Экскаватор погрузчик.

70 р.

Экскаватор погрузчик.

Витебск

Договорная

Окажу Помощь в огороде и по дому

Витебская, Бешенковичи

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Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин

Договорная

Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин

Гомель

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилев

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брест

Чистка и Покраска кровли любой сложности

Договорная

Чистка и Покраска кровли любой сложности

Брестская, Барановичи

Трубочист. Услуги трубочиста. Чистка дымохода

80 р.

Трубочист. Услуги трубочиста. Чистка дымохода

Минская, Минский район

Химчистка и аквачистка мягкой мебели

Договорная

Химчистка и аквачистка мягкой мебели

Витебская, Новополоцк

Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров

Договорная

Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров

Брест

Химчистка мягкой мебели (диванов, матрасов)

Договорная

Химчистка мягкой мебели (диванов, матрасов)

Витебская, Полоцк

Монтаж и сборка мебели

100 р.

Монтаж и сборка мебели

Минск, Советский

Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.

Договорная

Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.

Минск, Первомайский

Сборка разборка мебели.

Договорная

Сборка разборка мебели.

Витебск

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Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

5 р.

Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

Брестская, Барановичи

Aренда(прокат) моющий пылесос+пароочиститель

45 р.

Aренда(прокат) моющий пылесос+пароочиститель

Брестская, Пинск

Химчистка мебели

50 р.

Химчистка мебели

Минск, Партизанский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гродненская, Сморгонь

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Уборка квартир, домов, химчистка

Договорная

Уборка квартир, домов, химчистка

Минск, Заводской

Организатор пространства

150 р.

Организатор пространства

Брест

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Уменьшение и увеличение размера кольца

18 р.

Уменьшение и увеличение размера кольца

Минск, Первомайский

Подберём, доставим Котёл отопительный

Бесплатно

Подберём, доставим Котёл отопительный

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Проф. Химчистка ковров и мягкой мебели, мойка окон

Договорная

Проф. Химчистка ковров и мягкой мебели, мойка окон

Минск, Ленинский

Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон

Договорная

Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон

Минск, Центральный

КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА / КЛИНИНГ

Договорная

КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА / КЛИНИНГ

Минск, Октябрьский

Откачка канализаций, септиков

Договорная

Откачка канализаций, септиков

Гомель

Монтаж (установка) кондиционеров

Договорная

Монтаж (установка) кондиционеров

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Химчистка мебели.

50 р.

Химчистка мебели.

Минск, Московский

Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.

Договорная

Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.

Минск, Первомайский

Химчистка дивана

40 р.

Химчистка дивана

Минск, Фрунзенский

Ручная заточка Ножей,Ножниц, Секаторов, и т.д

10 р.

Ручная заточка Ножей,Ножниц, Секаторов, и т.д

Гомель

Стирка ковров на дому и в цеху

9 р.

Стирка ковров на дому и в цеху

Минская, Молодечно

Стирка ковров в цеху и на дому

9 р.

Стирка ковров в цеху и на дому

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Советский

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Муж на час

Договорная

Муж на час

Гомель

Химчистка мебели (стульев, диванов, матрасов)

Договорная

Химчистка мебели (стульев, диванов, матрасов)

Витебская, Новополоцк

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Молодечно

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Молодечно

Минская, Молодечно

Клининг. Генеральная уборка. Химчистка

Договорная

Клининг. Генеральная уборка. Химчистка

Минск, Центральный

Дезинфекция и дезинсекция от вредителей

50 р.

Дезинфекция и дезинсекция от вредителей

Могилев

Химчистка дивана

Договорная

Химчистка дивана

Минск, Фрунзенский

Уборка помещений(Клининг)

Договорная

Уборка помещений(Клининг)

Витебск

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СБОРКА МЕБЕЛИ в ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ,ОПЫТНЫЙ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ в ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ,ОПЫТНЫЙ

Минск, Фрунзенский

Химчистка мягкой мебели, матрасов, стирка ковров

Договорная

Химчистка мягкой мебели, матрасов, стирка ковров

Минск, Фрунзенский

Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН

Договорная

Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Подберём, доставим Котёл отопительный

Бесплатно

Подберём, доставим Котёл отопительный

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж (установка) кондиционеров

Договорная

Монтаж (установка) кондиционеров

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

50 р.

РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.

10 р.

Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров

Договорная

Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Клининг, Уборка, Химчистка

Договорная

Клининг, Уборка, Химчистка

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Продажа и ремонт окон

Договорная

Продажа и ремонт окон

Могилев

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