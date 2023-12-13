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Услуги в Солигорске

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

60 р.

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

Минская, Солигорск

Строительно-отделочные работы

1 р.

Строительно-отделочные работы

Минская, Солигорск

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

40 р.

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

Минская, Солигорск

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Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Солигорск

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Солигорск

Минская, Солигорск

Рассрочка
Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Солигорск

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Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Договорная

Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Минская, Солигорск

Уход за могилами

Договорная

Уход за могилами

Минская, Солигорск

Защитное стекло и модуль на Huawei

60 р.

Защитное стекло и модуль на Huawei

Минская, Солигорск

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РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Договорная

РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Минская, Солигорск

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Наращивание волос СОЛИГОРСК

100 р.

Наращивание волос СОЛИГОРСК

Минская, Солигорск

Ремонт квартир, офисов, домов

2 р.

Ремонт квартир, офисов, домов

Минская, Солигорск

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Перетяжка и ремонт. Мягкой мебели

100 р.

Перетяжка и ремонт. Мягкой мебели

Минская, Солигорск

Договорная

Видеосъёмка новогодних утренников в садах и школе.

Минская, Солигорск

Поздравления от веселого мишки Умки

Договорная

Поздравления от веселого мишки Умки

Минская, Солигорск

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Окна ПВХ , РАМЫ В РАССРОЧКУ в Солигорске

170 р.

Окна ПВХ , РАМЫ В РАССРОЧКУ в Солигорске

Минская, Солигорск

Репетитор по английскому

Договорная

Репетитор по английскому

Минская, Солигорск

Фасадные работы

Договорная

Фасадные работы

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска.

Минская, Солигорск

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Услуги сантехника в Солигорске: договор, гарантия

15 р.

Услуги сантехника в Солигорске: договор, гарантия

Минская, Солигорск

Услуги электрика в Солигорске: договор, гарантия

15 р.

Услуги электрика в Солигорске: договор, гарантия

Минская, Солигорск

Поздравление Деда Мороза

Бесплатно

Поздравление Деда Мороза

Минская, Солигорск

Ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков

Договорная

Ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков

Минская, Солигорск

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Фотосессия авто на продажу

25 р.

Фотосессия авто на продажу

Минская, Солигорск

Декоративная отделка фасада

Договорная

Декоративная отделка фасада

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Договорная

Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Минская, Солигорск

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Солигорск

Рассрочка
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Солигорск

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Штукатурка стен

Договорная

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Химзавивка и биозавивка

Договорная

Химзавивка и биозавивка

Минская, Солигорск

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Наращивание, ламирирование и ботокс ресниц

38 р.

Наращивание, ламирирование и ботокс ресниц

Минская, Солигорск

Откачка канализации Солигорск

Договорная

Откачка канализации Солигорск

Минская, Солигорск

Ворота кованые

Договорная

Ворота кованые

Минская, Солигорск

Ремонт смартфонов/планшетов/ноутбуков

Договорная

Ремонт смартфонов/планшетов/ноутбуков

Минская, Солигорск

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Низкие цены. Гарантия до 12 мес

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Низкие цены. Гарантия до 12 мес

Минская, Солигорск

Ремонт мягкой мебели в минске

Договорная

Ремонт мягкой мебели в минске

Минская, Солигорск

Откачка канализации Солигорск 5 кубов

40 р.

Откачка канализации Солигорск 5 кубов

Минская, Солигорск

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

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Обивка, ремонт мягкой мебели

Договорная

Обивка, ремонт мягкой мебели

Минская, Солигорск

Обивка/ Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

100 р.

Обивка/ Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

Минская, Солигорск

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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