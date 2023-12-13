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Услуги

Ремонт квартир в Солигорске

Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Договорная

Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Минская, Солигорск

Строительно-отделочные работы

1 р.

Строительно-отделочные работы

Минская, Солигорск

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Солигорск

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Солигорск

Минская, Солигорск

Рассрочка
Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Солигорск

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Ремонт квартир, офисов, домов

2 р.

Ремонт квартир, офисов, домов

Минская, Солигорск

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Окна ПВХ , РАМЫ В РАССРОЧКУ в Солигорске

170 р.

Окна ПВХ , РАМЫ В РАССРОЧКУ в Солигорске

Минская, Солигорск

Фасадные работы

Договорная

Фасадные работы

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска.

Минская, Солигорск

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Услуги сантехника в Солигорске: договор, гарантия

15 р.

Услуги сантехника в Солигорске: договор, гарантия

Минская, Солигорск

Услуги электрика в Солигорске: договор, гарантия

15 р.

Услуги электрика в Солигорске: договор, гарантия

Минская, Солигорск

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Декоративная отделка фасада

Договорная

Декоративная отделка фасада

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Солигорск

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Штукатурка стен

Договорная

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Натяжной потолок со световыми линиями в Солигорске

20 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Солигорске

Минская, Солигорск

Рассрочка
окно ПВХ ш1500*в1500 3створч (2 открыв) в Солигорске

635 р.

окно ПВХ ш1500*в1500 3створч (2 открыв) в Солигорске

Минская, Солигорск

Рассрочка
Окно в рассрочку в Солигорске

Договорная

Окно в рассрочку в Солигорске

Минская, Солигорск

Рассрочка
Штукатурка, укладка плитки

Договорная

Штукатурка, укладка плитки

Минская, Солигорск

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Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Солигорск

Ремонт балконов

Договорная

Ремонт балконов

Минская, Солигорск

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Натяжные потолки в Минской области

Договорная

Натяжные потолки в Минской области

Минская, Солигорск

Шлифовка пола в Солигорске - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Солигорске - циклевка паркета

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Услуги ремонта

Договорная

Услуги ремонта

Минская, Солигорск

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Отделка стен, поклейка обоев

Договорная

Отделка стен, поклейка обоев

Минская, Солигорск

Электрик, электромонтажные работы , Солигорск

Договорная

Электрик, электромонтажные работы , Солигорск

Минская, Солигорск

Ремонт квартир под ключ в Солигорске недорого

999 р.

Ремонт квартир под ключ в Солигорске недорого

Минская, Солигорск

Проектирование электроснабжения

Договорная

Проектирование электроснабжения

Минская, Солигорск

Штукатурные работы, фасадные работы

Договорная

Штукатурные работы, фасадные работы

Минская, Солигорск

14 р.

Штукатурные работы

Минская, Солигорск

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Солигорск

Договорная

Муж на час

Минская, Солигорск

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Солигорск

Услуги

Договорная

Услуги

Минская, Солигорск

Ремонт квартир домов

2 р.

Ремонт квартир домов

Минская, Солигорск

Утепление, отделка ФАСАДОВ ПОД КЛЮЧ ,АМК-панели

Договорная

Утепление, отделка ФАСАДОВ ПОД КЛЮЧ ,АМК-панели

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Универсальный Мастер.

10 р.

Универсальный Мастер.

Минская, Солигорск

Договорная

Ремонт полов от скрипа

Минская, Солигорск

Отделка

1 р.

Отделка

Минская, Солигорск

Штукатурные и малярные работы. Декоративные отделк

Договорная

Штукатурные и малярные работы. Декоративные отделк

Минская, Солигорск

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Все виды малярных и штукатурных работ

Договорная

Все виды малярных и штукатурных работ

Минская, Солигорск

Профессиональный электромонтаж вашего дома

Договорная

Профессиональный электромонтаж вашего дома

Минская, Солигорск

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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