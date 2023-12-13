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1 р.
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12 р.
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15 р.
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Штукатурные работы
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2 р.
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10 р.
Универсальный Мастер.
Минская, Солигорск
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Ремонт полов от скрипа
Минская, Солигорск
1 р.
Отделка
Минская, Солигорск
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Штукатурные и малярные работы. Декоративные отделк
Минская, Солигорск
Договорная
Все виды малярных и штукатурных работ
Минская, Солигорск
Договорная
Профессиональный электромонтаж вашего дома
Минская, Солигорск
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель