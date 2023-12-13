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Ремонтно-строительные работы в Солигорске

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

60 р.

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

Минская, Солигорск

РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Договорная

РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Минская, Солигорск

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Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Солигорск

Рассрочка
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент

Договорная

Фундамент

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Минская, Солигорск

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА

Договорная

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА

Минская, Солигорск

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Кладка блоков и кирпича

Договорная

Кладка блоков и кирпича

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Отверстия в бетоне, кирпиче.

Договорная

Отверстия в бетоне, кирпиче.

Минская, Солигорск

Гибка .Подшивка.Водосточка.

Договорная

Гибка .Подшивка.Водосточка.

Минская, Солигорск

Ввод воды в дом, обвязка скважины

700 р.

Ввод воды в дом, обвязка скважины

Минская, Солигорск

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Договорная

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Минская, Солигорск

Бурение скважин на воду. Водопровод. Канализация п

70 р.

Бурение скважин на воду. Водопровод. Канализация п

Минская, Солигорск

Рассрочка
Канализация под ключ.

Договорная

Канализация под ключ.

Минская, Солигорск

Рассрочка
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Солигорск

Услуги по чистке дымохода камина 

Договорная

Услуги по чистке дымохода камина 

Минская, Солигорск

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Солигорск аренда : погрузчик, экскаватор, самосвал

60 р.

Солигорск аренда : погрузчик, экскаватор, самосвал

Минская, Солигорск

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Солигорск

Бетон + автобетононасос доставка/аренда Солигорск, Слуцк, Любань, Ст. Дороги, Глуск, Несвиж, Клецк

Договорная

Бетон + автобетононасос доставка/аренда Солигорск, Слуцк, Любань, Ст. Дороги, Глуск, Несвиж, Клецк

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы Солигорск

Договорная

Кровельные работы Солигорск

Минская, Солигорск

Фундаменты монолитные работы в Солигорске Слуцке

40 р.

Фундаменты монолитные работы в Солигорске Слуцке

Минская, Солигорск

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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