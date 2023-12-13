Ремонтно-строительные работы в Солигорске
60 р.
Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор
Минская, Солигорск
Договорная
РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ
Минская, Солигорск
65 р.
Бурение скважин
Минская, Солигорск
Договорная
Кровельные работы
Минская, Солигорск
Договорная
Фундамент
Минская, Солигорск
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Минская, Солигорск
Договорная
РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА
Минская, Солигорск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Минская, Солигорск
Договорная
Строительство домов
Минская, Солигорск
Договорная
Кладка блоков и кирпича
Минская, Солигорск
Договорная
Отверстия в бетоне, кирпиче.
Минская, Солигорск
Договорная
Гибка .Подшивка.Водосточка.
Минская, Солигорск
700 р.
Ввод воды в дом, обвязка скважины
Минская, Солигорск
Договорная
Кровельные работы . Монтаж кровли .
Минская, Солигорск
70 р.
Бурение скважин на воду. Водопровод. Канализация п
Минская, Солигорск
Договорная
Канализация под ключ.
Минская, Солигорск
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минская, Солигорск
Договорная
Услуги по чистке дымохода камина
Минская, Солигорск
60 р.
Солигорск аренда : погрузчик, экскаватор, самосвал
Минская, Солигорск
Договорная
Строительные работы
Минская, Солигорск
Договорная
Бетон + автобетононасос доставка/аренда Солигорск, Слуцк, Любань, Ст. Дороги, Глуск, Несвиж, Клецк
Минская, Солигорск
Договорная
Кровельные работы Солигорск
Минская, Солигорск
40 р.
Фундаменты монолитные работы в Солигорске Слуцке
Минская, Солигорск
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный