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Услуги в сфере красоты и здоровья в Солигорске

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

40 р.

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

Минская, Солигорск

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Наращивание волос СОЛИГОРСК

100 р.

Наращивание волос СОЛИГОРСК

Минская, Солигорск

Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Договорная

Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Минская, Солигорск

Химзавивка и биозавивка

Договорная

Химзавивка и биозавивка

Минская, Солигорск

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Наращивание, ламирирование и ботокс ресниц

38 р.

Наращивание, ламирирование и ботокс ресниц

Минская, Солигорск

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

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Маникюрчик

25 р.

Маникюрчик

Минская, Солигорск

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Маникюр в городе Солигорск.

40 р.

Маникюр в городе Солигорск.

Минская, Солигорск

НАРАЩИВАНИЕ, МАНИКЮР, УКРЕПЛЕНИЕ ГЕЛЕМ СОЛИГОРСК

5 р.

НАРАЩИВАНИЕ, МАНИКЮР, УКРЕПЛЕНИЕ ГЕЛЕМ СОЛИГОРСК

Минская, Солигорск

Покрытие гель лаком

40 р.

Покрытие гель лаком

Минская, Солигорск

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Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Минская, Солигорск

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Покрытие гель-лак

Договорная

Покрытие гель-лак

Минская, Солигорск

Маникюр, гель-лак

40 р.

Маникюр, гель-лак

Минская, Солигорск

Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Минская, Солигорск

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Солигорск

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Комбинированный маникюр

5 р.

Комбинированный маникюр

Минская, Солигорск

Депиляция

10 р.

Депиляция

Минская, Солигорск

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Кератин/ботокс/нанопластика/полировка Солигорск

20 р.

Кератин/ботокс/нанопластика/полировка Солигорск

Минская, Солигорск

МАНИКЮР НОГТИ ГЕЛЬ-ЛАК СОЛИГОРСК

20 р.

МАНИКЮР НОГТИ ГЕЛЬ-ЛАК СОЛИГОРСК

Минская, Солигорск

Мужская коррекция Бровей

20 р.

Мужская коррекция Бровей

Минская, Солигорск

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Кератиновое выпрямление

50 р.

Кератиновое выпрямление

Минская, Солигорск

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Ботокс/кератин/холодное восстановление

Договорная

Ботокс/кератин/холодное восстановление

Минская, Солигорск

Приглашаю педикюр.

45 р.

Приглашаю педикюр.

Минская, Солигорск

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Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Минская, Солигорск

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Услуги

30 р.

Услуги

Минская, Солигорск

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Коррекция бровей

25 р.

Коррекция бровей

Минская, Солигорск

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Прически / Макияж в Солигорске

60 р.

Прически / Макияж в Солигорске

Минская, Солигорск

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Маникюр Педикюр .Наращивание, коррекция.

30 р.

Маникюр Педикюр .Наращивание, коррекция.

Минская, Солигорск

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Брови

15 р.

Брови

Минская, Солигорск

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

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Полировка и реконструкция кончиков

15 р.

Полировка и реконструкция кончиков

Минская, Солигорск

Ламинирование ресниц

40 р.

Ламинирование ресниц

Минская, Солигорск

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Коррекция и окрашивание бровей

25 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минская, Солигорск

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Ботокс волос, кератиновое выпрямление волос, холод

Договорная

Ботокс волос, кератиновое выпрямление волос, холод

Минская, Солигорск

Маникюр Солигорск

30 р.

Маникюр Солигорск

Минская, Солигорск

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Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Минская, Солигорск

Услуги парикмахера с выездом на дом

14 р.

Услуги парикмахера с выездом на дом

Минская, Солигорск

Прическа женская

Договорная

Прическа женская

Минская, Солигорск

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

Модель на сложное окрашивание

Бесплатно

Модель на сложное окрашивание

Минская, Солигорск

Маникюр Солигорск,Ногти Солигорск

50 р.

Маникюр Солигорск,Ногти Солигорск

Минская, Солигорск

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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