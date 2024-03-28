Автобизнес, транспорт и логистика в Солигорске
Договорная
Ищу работу
Минская, Солигорск
Договорная
Водитель категории ВС
Минская, Солигорск
Договорная
Водитель категории BC
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Лида
Договорная
Полировка фар
Гомель
Договорная
Подготовлю машину под окрас
Гомель
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Ищу работу водителем
Могилев
Договорная
ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЕМ КАТ. В. С. D. E.
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем вилочного погрузчика
Брест
Договорная
Ищу работу, подработку водителем, водитель
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу на дальные поездки Азия и Рф
Гомель
Договорная
Спринтер ищет работу
Витебск
Договорная
Ищу работу водителя или Тракториста-машиниста
Минская, Столбцы
Договорная
Ищу работу, подработку
Минская, Любань
Договорная
Подработка
Брест
Договорная
Водитель кат ,ВСДЕ
Могилев
Договорная
Водитель
Гомель
Договорная
Ищу работу грузоперевозчика. Личный грузовой бус
Могилев
Договорная
Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус
Гродно
Договорная
Водитель ищет работу.
Витебск
Договорная
Личный водитель
Минск, Центральный
Договорная
Водитель кат В, С, Д, Е ищу работу, или подработку
Могилев
Договорная
Ищу работу водителем B, C с предост.проживания
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку.
Гродненская, Слоним
Договорная
Водитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу/подработку водителем
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу (подработку), работу водителем
Брест
Договорная
Ищу работу в такси 2/2
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Подработка
Минская, Фаниполь
Договорная
Ищу работу по кат С,Е
Гомель
Договорная
Водитель
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу работу
Минская, Другие города
Договорная
ищу РАБОТУ/ПОДРАБОТКУ на своём авто
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу подработку водителем кат. Б
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу на грузоперевозки с личным грузовым авт
Могилев
Договорная
Ищу работу со своим минивэном
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту грузовых автомобилей.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.
Минская, Молодечно
Договорная
Работа
Брест
Договорная
Диагностика автомобиля
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу на своем бусе
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу с личным грузовым автомобилем 40 м3
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу на своем авто
Минск, Центральный
Договорная
Водитель свой легковой автомобиль
Могилев
Договорная
Ищу подработку,разовую работу
Гомель
Договорная
Покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку мне 14
Минск, Партизанский
Договорная
Подготовка и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку грузчиком
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Ищу работу водитель категории СЕ
Могилев
Договорная
Водитель B, C, E
Могилев
Договорная
ищу работу
Гомель