Работа, бизнес, учёба в Солигорске
Договорная
Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу разнорабочего
Минская, Солигорск
4 200 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Минская, Солигорск
Договорная
Грузоперевозки Т-4
Минская, Солигорск
Договорная
Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,
Минская, Солигорск
1 300 р.
Менеджер по продажам
Минская, Солигорск
3 000 р.
Фасадчики
Минская, Солигорск
Договорная
по поклейке обоев
Минская, Солигорск
Договорная
Разнорабочий
Минская, Солигорск
Договорная
Домработница
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
500 р.
Воспитатель для занятий мама+малыш
Минская, Солигорск
1 000 р.
Работа водителем на арендованном авто
Минская, Солигорск
Договорная
Подработка на пол 8-часовой рабочий день 2/2
Минская, Солигорск
Договорная
Сантехник (универсал)
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу или подработку по оплате каждый день
Минская, Солигорск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Солигорске
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Минская, Солигорск
1 р.
Воитель кат.СЕ
Минская, Солигорск
1 000 р.
Требуется пилорамщик
Минская, Солигорск
Договорная
Кладка стен
Минская, Солигорск
Договорная
Ламинат
Минская, Солигорск
Договорная
Водитель A B C D E Минск, Солигорск
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Поклейка обоев.
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Минская, Солигорск
1 000 р.
Приглашаем сварщика
Минская, Солигорск
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин