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Работа, бизнес, учёба в Солигорске

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Договорная

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Минская, Солигорск

Ищу работу разнорабочего

Договорная

Ищу работу разнорабочего

Минская, Солигорск

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 200 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Минская, Солигорск

Грузоперевозки Т-4

Договорная

Грузоперевозки Т-4

Минская, Солигорск

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Договорная

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Минская, Солигорск

1 300 р.

Менеджер по продажам

Минская, Солигорск

Фасадчики

3 000 р.

Фасадчики

Минская, Солигорск

по поклейке обоев

Договорная

по поклейке обоев

Минская, Солигорск

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Солигорск

Домработница

Договорная

Домработница

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

500 р.

Воспитатель для занятий мама+малыш

Минская, Солигорск

Работа водителем на арендованном авто

1 000 р.

Работа водителем на арендованном авто

Минская, Солигорск

Договорная

Подработка на пол 8-часовой рабочий день 2/2

Минская, Солигорск

Сантехник (универсал)

Договорная

Сантехник (универсал)

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу или подработку по оплате каждый день

Минская, Солигорск

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Солигорске

Минская, Солигорск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Солигорск

1 р.

Воитель кат.СЕ

Минская, Солигорск

1 000 р.

Требуется пилорамщик

Минская, Солигорск

Кладка стен

Договорная

Кладка стен

Минская, Солигорск

Договорная

Ламинат

Минская, Солигорск

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Договорная

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.

Договорная

Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Поклейка обоев.

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Солигорск

1 000 р.

Приглашаем сварщика

Минская, Солигорск

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

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