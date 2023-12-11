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Ищу работу в Солигорске

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Договорная

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Минская, Солигорск

Ищу работу разнорабочего

Договорная

Ищу работу разнорабочего

Минская, Солигорск

Грузоперевозки Т-4

Договорная

Грузоперевозки Т-4

Минская, Солигорск

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Договорная

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Минская, Солигорск

по поклейке обоев

Договорная

по поклейке обоев

Минская, Солигорск

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Солигорск

Домработница

Договорная

Домработница

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Подработка на пол 8-часовой рабочий день 2/2

Минская, Солигорск

Сантехник (универсал)

Договорная

Сантехник (универсал)

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу или подработку по оплате каждый день

Минская, Солигорск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Солигорск

Кладка стен

Договорная

Кладка стен

Минская, Солигорск

Договорная

Ламинат

Минская, Солигорск

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Договорная

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.

Договорная

Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Поклейка обоев.

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Солигорск

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее