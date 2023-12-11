Ищу работу в Солигорске
Договорная
Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу разнорабочего
Минская, Солигорск
Договорная
Грузоперевозки Т-4
Минская, Солигорск
Договорная
Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,
Минская, Солигорск
Договорная
по поклейке обоев
Минская, Солигорск
Договорная
Разнорабочий
Минская, Солигорск
Договорная
Домработница
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Подработка на пол 8-часовой рабочий день 2/2
Минская, Солигорск
Договорная
Сантехник (универсал)
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу или подработку по оплате каждый день
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Минская, Солигорск
Договорная
Кладка стен
Минская, Солигорск
Договорная
Ламинат
Минская, Солигорск
Договорная
Водитель A B C D E Минск, Солигорск
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Поклейка обоев.
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Минская, Солигорск