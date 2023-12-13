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Услуги в Смолевичах

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

100 р.

Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

Минская, Смолевичи

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Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Договорная

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Минская, Смолевичи

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ в Минской област

Договорная

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ в Минской област

Минская, Смолевичи

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Смолевичи

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Договорная

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки до 10 тонн

2 р.

Грузоперевозки до 10 тонн

Минская, Смолевичи

Профессиональная штукатурка стен

Договорная

Профессиональная штукатурка стен

Минская, Смолевичи

Вывоз строительного и бытового мусора

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки,узнай стоимость потолка за 1 мину

Договорная

Натяжные потолки,узнай стоимость потолка за 1 мину

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Аренда манипулятора

Договорная

Аренда манипулятора

Минская, Смолевичи

Отделка сайдингом и кровельные работы

5 р.

Отделка сайдингом и кровельные работы

Минская, Смолевичи

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Смолевичи

Откачка сточных вод / Канализации / (Био)Туалетов

40 р.

Откачка сточных вод / Канализации / (Био)Туалетов

Минская, Смолевичи

Вывоз мусора Смолевичи.

Договорная

Вывоз мусора Смолевичи.

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки, квартирный переезд, вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки, квартирный переезд, вывоз мусора

Минская, Смолевичи

Слив воды с натяжного потолка

170 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Смолевичи

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

8 р.

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

Минская, Смолевичи

Обшивка домов сайдингом

Договорная

Обшивка домов сайдингом

Минская, Смолевичи

Вывоз строительного и бытового мусора

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Утилизация строительного и бытового мусора

Договорная

Утилизация строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Пристройка , хоз.блок , баня , гараж .

Договорная

Пристройка , хоз.блок , баня , гараж .

Минская, Смолевичи

Сантехнические работы в Смолевичах

Договорная

Сантехнические работы в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Бурение скважин под ключ

65 р.

Бурение скважин под ключ

Минская, Смолевичи

Монтаж Кровли, Подшивка, Водосток, Снегозадержател

Договорная

Монтаж Кровли, Подшивка, Водосток, Снегозадержател

Минская, Смолевичи

Обшивка домов сайдингом

Договорная

Обшивка домов сайдингом

Минская, Смолевичи

Песок Смолевичи. Жодино. с доставкой

Договорная

Песок Смолевичи. Жодино. с доставкой

Минская, Смолевичи

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Смолевичи

Брови

Договорная

Брови

Минская, Смолевичи

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Вывоз мусора. Погрузчик. Самосвал

Договорная

Вывоз мусора. Погрузчик. Самосвал

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Минская, Смолевичи

Строительство и отделка бань/саун

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Смолевичи

Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация

40 р.

Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация

Минская, Смолевичи

Сушка пиломатериалов

9.50 р.

Сушка пиломатериалов

Минская, Смолевичи

Помощница по дому

Договорная

Помощница по дому

Минская, Смолевичи

Няня, воспитатель

Договорная

Няня, воспитатель

Минская, Смолевичи

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Договорная

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Минская, Смолевичи

Сантехника услуги

Договорная

Сантехника услуги

Минская, Смолевичи

Покос травы и бурьяна. Цена договорная

Договорная

Покос травы и бурьяна. Цена договорная

Минская, Смолевичи

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Кровельные работы и отделка фасадов.

Договорная

Кровельные работы и отделка фасадов.

Минская, Смолевичи

Маникюр Смолевичи

35 р.

Маникюр Смолевичи

Минская, Смолевичи

Уход за пожилыми людьми на моей территории

50 р.

Уход за пожилыми людьми на моей территории

Минская, Смолевичи

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Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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