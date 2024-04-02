Услуги в сфере красоты и здоровья в Смолевичах
25 р.
Маникюр д.Заречье Смолевичский район
Минская, Смолевичи
25 р.
Маникюр д.Заречье
Минская, Смолевичи
25 р.
Маникюр
Минская, Смолевичи
40 р.
Маникюр
Минская, Смолевичи
25 р.
Маникюр, педикюр
Минская, Смолевичи
30 р.
Маникюр/педикюр/наращивание
Минская, Смолевичи
10 р.
Модель на наращивание гелиевых типс
Минская, Смолевичи
35 р.
ПЕДИКЮР и МАНИКЮР Хоружей
Минск, Советский
40 р.
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР . МЕТРО ''ПАРТИЗАНСКАЯ''
Минск, Заводской
25 р.
Наращивание ресниц
Витебск
15 р.
Маникюр/педикюр
Витебск
250 р.
Наращивание волос
Брест
40 р.
Наращивание ногтей
Брестская, Пинск
35 р.
Биозавивка,челка -шторка, окрашивание волос
Минск, Фрунзенский
10 р.
Покрытие ногтей
Могилев
45 р.
Прически
Витебск
150 р.
Макияж и прически
Минск, Ленинский
Договорная
Восстановление волос
Минск, Фрунзенский
15 р.
Педикюр
Минск, Фрунзенский
30 р.
Наращивание ногтей
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Наращивание
Брест
35 р.
Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд
Минск, Фрунзенский
20 р.
Маникюр
Витебская, Орша
10 р.
Окрашивание бровей, долговременная укладка
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
25 р.
Педикюр
Витебск
30 р.
Наращивание ресниц
Гомель
Договорная
Ламинирование ресниц
Гомель
20 р.
Наращивание ресниц
Витебск
85 р.
Реконструкция волос
Гродненская, Лида
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
35 р.
Массаж лица
Могилев
30 р.
Косметолог (массаж, чистка лица, пилинги, уходы)
Минск, Фрунзенский
10 р.
Шугаринг, восковая депиляция
Минск, Фрунзенский
40 р.
Маникюр гель-лак, гель, наращивание, ногти
Минск, Заводской
5 р.
Шугаринг. Модель.
Минск, Заводской
Договорная
КЕРАТИН БОТОКС
Могилев
30 р.
Макияж
Брест
Договорная
Волосы премиум, наращивание
Минск, Первомайский
15 р.
БРОВИ /ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
Гомель
30 р.
Ламинирование ресниц, брови, Минск
Минск, Фрунзенский
15 р.
Массаж лица
Гродно
30 р.
Окрашивание бровей
Витебская, Новополоцк
35 р.
Гель-лак (военный городок)
Брестская, Барановичи
50 р.
Маникюр. Наращивание ногтей гелем.
Минск, Фрунзенский
Договорная
СВАДЕБНЫЕ / ВЕЧЕРНИЕ ПРИЧЕСКИ / МАКИЯЖ
Брест
Договорная
Плетение афрокос
Минская, Борисов
15 р.
Мелирование, стрижки женские и мужские.
Витебская, Орша
50 р.
Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
Могилев
20 р.
Ищу модель для маникюра и наращивания
Витебск
40 р.
Маникюр педикюр наращивание ногтей
Минск, Первомайский
Бесплатно
18 апреля в 09:00
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Макияж/вечерние/свадебные причёски/выезд
Минск, Центральный
80 р.
Биозавивка,Окрашивание,выход из черного
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
Договорная
Татуировка
Минск, Московский
20 р.
Ламинирование ресниц
Гродно
80 р.
Прикорневой объём (Буст Ап)
Могилев
35 р.
Наращивание ресниц
Гомель
Договорная
Наращивание ресниц Вулька
Брест
Услуги из других регионов
25 р.
Маникюр
Минск, Московский
120 р.
КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Минск, Центральный
40 р.
Массаж лица. Михайлова
Минск, Центральный
Договорная
Татуировка в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Тату в Минске
Минск, Центральный
50 р.
Татуировки в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
19 р.
Эспандер GCsport для пальцев Fingers Trainer
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный