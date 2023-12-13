Ремонтно-строительные работы в Смолевичах
Договорная
Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат
Минская, Смолевичи
5 р.
Отделка сайдингом и кровельные работы
Минская, Смолевичи
Договорная
Обшивка домов сайдингом
Минская, Смолевичи
Договорная
Пристройка , хоз.блок , баня , гараж .
Минская, Смолевичи
65 р.
Бурение скважин под ключ
Минская, Смолевичи
Договорная
Монтаж Кровли, Подшивка, Водосток, Снегозадержател
Минская, Смолевичи
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Смолевичи
40 р.
Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация
Минская, Смолевичи
9.50 р.
Сушка пиломатериалов
Минская, Смолевичи
Договорная
Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы
Минская, Смолевичи
Договорная
Кровельные работы и отделка фасадов.
Минская, Смолевичи
Договорная
Строительные услуги.
Минская, Смолевичи
Договорная
Монтаж заборов под ключ
Минская, Смолевичи
Договорная
Канализация под ключ. ЖБИ кольца. Бурение скважин
Минская, Смолевичи
70 р.
Фундаментные работы Смолевичи
Минская, Смолевичи
Договорная
Кровельные работы
Минская, Смолевичи
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Смолевичи, Смиловичи
Минская, Смолевичи
Договорная
Бурение скважин
Минская, Смолевичи
30 р.
Кровельные работы
Минская, Смолевичи
Договорная
Строительство домов под ключ
Минская, Смолевичи
Договорная
Кровельные работы
Минская, Смолевичи
Договорная
Стяжка пола в Смолевичах. Механизированная стяжка.
Минская, Смолевичи
500 р.
Канализация под ключ. Монтаж канализации
Минская, Смолевичи
70 р.
Бурение скважин на воду в Смолевичах
Минская, Смолевичи
300 р.
Чистка колодца Беларусь
Минская, Смолевичи
60 р.
Бурение скважин на воду
Минская, Смолевичи
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный