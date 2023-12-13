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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Смолевичах

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Договорная

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Минская, Смолевичи

Отделка сайдингом и кровельные работы

5 р.

Отделка сайдингом и кровельные работы

Минская, Смолевичи

Обшивка домов сайдингом

Договорная

Обшивка домов сайдингом

Минская, Смолевичи

Пристройка , хоз.блок , баня , гараж .

Договорная

Пристройка , хоз.блок , баня , гараж .

Минская, Смолевичи

Бурение скважин под ключ

65 р.

Бурение скважин под ключ

Минская, Смолевичи

Монтаж Кровли, Подшивка, Водосток, Снегозадержател

Договорная

Монтаж Кровли, Подшивка, Водосток, Снегозадержател

Минская, Смолевичи

Строительство и отделка бань/саун

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Смолевичи

Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация

40 р.

Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация

Минская, Смолевичи

Сушка пиломатериалов

9.50 р.

Сушка пиломатериалов

Минская, Смолевичи

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Договорная

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Минская, Смолевичи

Кровельные работы и отделка фасадов.

Договорная

Кровельные работы и отделка фасадов.

Минская, Смолевичи

Строительные услуги.

Договорная

Строительные услуги.

Минская, Смолевичи

Монтаж заборов под ключ

Договорная

Монтаж заборов под ключ

Минская, Смолевичи

Канализация под ключ. ЖБИ кольца. Бурение скважин

Договорная

Канализация под ключ. ЖБИ кольца. Бурение скважин

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Фундаментные работы Смолевичи

70 р.

Фундаментные работы Смолевичи

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Смолевичи

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Смолевичи, Смиловичи

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Смолевичи, Смиловичи

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Минская, Смолевичи

Кровельные работы

30 р.

Кровельные работы

Минская, Смолевичи

Рассрочка

Договорная

Строительство домов под ключ

Минская, Смолевичи

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Смолевичи

Стяжка пола в Смолевичах. Механизированная стяжка.

Договорная

Стяжка пола в Смолевичах. Механизированная стяжка.

Минская, Смолевичи

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Смолевичах

70 р.

Бурение скважин на воду в Смолевичах

Минская, Смолевичи

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Чистка колодца Беларусь

300 р.

Чистка колодца Беларусь

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

60 р.

Бурение скважин на воду

Минская, Смолевичи

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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