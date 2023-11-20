Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Смолевичах
500 р.
Антиквариат
Минская, Смолевичи
50 р.
Монета
Минская, Смолевичи
39 р.
Электробритва
Минская, Смолевичи
12 р.
СТЕКЛО/ФАРФОР СССР
Минская, Смолевичи
25 р.
Антиквариат
Гродно
25 р.
Кукла из ГДР.
Витебск
Договорная
Антиквариат
Гродненская, Слоним
50 р.
Винтажный постер
Минск, Фрунзенский
20 р.
Колонка СССР
Минская, Солигорск
35 р.
Покрывало плюш Ретро
Гомель
Договорная
ВДНХ СССР.
Минская, Дзержинск
10 р.
Глиняный кувшин из-под вина
Брестская, Барановичи
Договорная
Подсвечник
Гомельская, Другие города
80 р.
Абажур для торшера/ люстры винтаж
Брестская, Кобрин
20 р.
Бусы СССР
Минская, Слуцк
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
10 р.
Провод д/утюга,самовара СССР.
Гомель
13 р.
Бусы СССР 2 шт
Минская, Слуцк
40 р.
Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий
Гомель
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
25 р.
Табличка на металле
Витебск
12 р.
Продам две старинные ёлочные игрушки
Минск, Ленинский
Договорная
Будильники на запчасти
Гомельская, Добруш
20 р.
Альбом для монет на 120 ячеек
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Антиквариат
Минск, Партизанский
Договорная
Глиняный кувшин
Витебская, Орша
49.99 р.
Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун
Гомель
40 р.
Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання
Витебск
25 р.
Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР
Витебск
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
25 р.
Значки СССР
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Подставка для ручки из СССР
Могилев
35 р.
Танковые часы
Могилев
30 р.
Старые и очень старые зонты
Минск, Центральный
Договорная
Старинные ватные ёлочные игрушки
Минск, Первомайский
141 р.
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas
Минск, Центральный
30 р.
Продам
Минская, Другие города
10 р.
Карты СССР цена за всё
Гомель
1 р.
Продам мех. часы.
Витебская, Другие города
10 р.
Альбомы для монет б/у
Гомельская, Калинковичи
8 р.
Фигурка ''Лягушка Дзен''.
Витебск
10 р.
Старинная вешалка
Брестская, Жабинка
15 р.
Тубус винтажный
Брест
3.50 р.
Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР
Гомель
15.99 р.
Дрель ручная в ремен СССР
Минская, Молодечно
85 р.
Новогодняя композиция сов.периода-фабричное
Гомель
16 р.
Карманные миниатюрные шашки
Гродненская, Лида
80 р.
Пылесос Омега немецкий времен СССр
Гомель
10 р.
Коньячная бутыль (керамика)
Минская, Солигорск
Договорная
Чеканки
Гродненская, Лида
45 р.
Чеканка большая 65×35
Гродненская, Лида
20 р.
кувшин фарфор целый
Могилев
225 р.
Унты лётчика СССР
Минск, Центральный
80 р.
Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)
Минск, Ленинский
50 р.
Буфет СССР
Брестская, Ивацевичи
15 р.
Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72
Минск, Центральный
Договорная
Машинка пишущая
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Руковицы военные СССР на овчине
Минская, Борисов
15 р.
Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72
Минск, Центральный