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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Смолевичах

2.купюры.25.р.и.одна.5.р.Царской. России.

20 р.

2.купюры.25.р.и.одна.5.р.Царской. России.

Минская, Смолевичи

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Картина холст масло

97 р.

Картина холст масло

Минская, Смолевичи

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Банкноты

25 р.

Банкноты

Минская, Смолевичи

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Карточка

25 р.

Карточка

Минская, Смолевичи

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Подарочный. Лот.

70 р.

Подарочный. Лот.

Минская, Смолевичи

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Ранние. Советы. Лот.

15 р.

Ранние. Советы. Лот.

Минская, Смолевичи

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Механическая,,сечкарня''

330 р.

Механическая,,сечкарня''

Минская, Смолевичи

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Фотоаппарат Voigtlander

150 р.

Фотоаппарат Voigtlander

Минская, Смолевичи

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Лом серебра

3 р.

Лом серебра

Минская, Смолевичи

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Статуэтка.

20 р.

Статуэтка.

Минская, Смолевичи

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Греческий. Жетон.

16 р.

Греческий. Жетон.

Минская, Смолевичи

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Монеты Евро

Договорная

Монеты Евро

Минская, Смолевичи

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Монеты евро

Договорная

Монеты евро

Минская, Смолевичи

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Сувенирный меч в ножнах

120 р.

Сувенирный меч в ножнах

Минская, Смолевичи

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Рубли. СССР. Одним. Лотом

18 р.

Рубли. СССР. Одним. Лотом

Минская, Смолевичи

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Картина

500 р.

Картина

Минская, Смолевичи

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Открытка, почтовая карточка, открытое письмо

35 р.

Открытка, почтовая карточка, открытое письмо

Минская, Смолевичи

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ОЛЕНЬ финский статуэтка

19 р.

ОЛЕНЬ финский статуэтка

Минская, Смолевичи

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Монета 1949

186 р.

Монета 1949

Минская, Смолевичи

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Фонарик времен СССР

10 р.

Фонарик времен СССР

Минская, Смолевичи

Монеты

10 р.

Монеты

Минская, Смолевичи

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Почтовая марка

15 р.

Почтовая марка

Минская, Смолевичи

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Гири

12 р.

Гири

Минская, Смолевичи

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Часы Янтарь Кварц СССР

15 р.

Часы Янтарь Кварц СССР

Минская, Смолевичи

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Антиквариат

500 р.

Антиквариат

Минская, Смолевичи

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Какая. То. Медаль. Или. Медальон.

15 р.

Какая. То. Медаль. Или. Медальон.

Минская, Смолевичи

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СУВЕНИРЫ и керамика Беларусь

13 р.

СУВЕНИРЫ и керамика Беларусь

Минская, Смолевичи

Светильник Ульяновск СССР

40 р.

Светильник Ульяновск СССР

Минская, Смолевичи

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Женские часы ''Чайка'' (17 камней)

12 р.

Женские часы ''Чайка'' (17 камней)

Минская, Смолевичи

Патефон

250 р.

Патефон

Минская, Смолевичи

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Часы старинные

50 р.

Часы старинные

Минская, Смолевичи

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Карманные календари 1992 года

Договорная

Карманные календари 1992 года

Минская, Смолевичи

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Жернова ручные.

320 р.

Жернова ручные.

Минская, Смолевичи

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Продам статуэтку орла

21 р.

Продам статуэтку орла

Минская, Смолевичи

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Бритвы электрические

25 р.

Бритвы электрические

Минская, Смолевичи

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Банкноты разные

Договорная

Банкноты разные

Минская, Смолевичи

Часы времён СССР

Договорная

Часы времён СССР

Минская, Смолевичи

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Картина

25 р.

Картина

Минская, Смолевичи

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Икона старинная

Договорная

Икона старинная

Минская, Смолевичи

Старинная икона

Договорная

Старинная икона

Минская, Смолевичи

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счёты канцелярские из ссср

7 р.

счёты канцелярские из ссср

Минская, Смолевичи

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Папки, грамоты

50 р.

Папки, грамоты

Минская, Смолевичи

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Часы Электроника 58

8 р.

Часы Электроника 58

Минская, Смолевичи

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

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Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

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Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

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Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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