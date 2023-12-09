Буровые, земляные работы в Смолевичах
65 р.
Бурение скважин под ключ
Минская, Смолевичи
40 р.
Бурение скважин. Скважина под ключ. Канализация
Минская, Смолевичи
Договорная
Канализация под ключ. ЖБИ кольца. Бурение скважин
Минская, Смолевичи
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Смолевичи, Смиловичи
Минская, Смолевичи
Договорная
Бурение скважин
Минская, Смолевичи
500 р.
Канализация под ключ. Монтаж канализации
Минская, Смолевичи
70 р.
Бурение скважин на воду в Смолевичах
Минская, Смолевичи
300 р.
Чистка колодца Беларусь
Минская, Смолевичи
60 р.
Бурение скважин на воду
Минская, Смолевичи
Договорная
Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)
Могилевская, Другие города
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
70 р.
Аренда спецтехники 5 видов.
Витебская, Лепель
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
60 р.
Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор
Минская, Солигорск
12 р.
Забор ЖБ столбы,ворота,калитки и другое
Брестская, Лунинец
Договорная
Железобетонные столбы для сетки рабицы
Брестская, Пинск
90 р.
Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика
Брестская, Барановичи
65 р.
Аренда миниэкскаватора
Минская, Молодечно
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ
Брестская, Ляховичи
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
Услуги демонтажа зданий в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика
Витебск
50 р.
Канализация, водопровод, септик из бетонных колец
Минск, Московский
Договорная
Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн
Гродно
10 р.
Монтаж труб Канализация/Водопровод/
Минск, Московский
60 р.
Наружная канализация из жби колец
Брестская, Жабинка
60 р.
Наружная канализация за один день
Брестская, Каменец
20 р.
Устройство наружной канализации, Канализация за од
Брест
500 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду ПИНСК, ПИНСКИЙ РАЙОН
Брестская, Пинск
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
1 800 р.
Канализация под ключ
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду и обустройство скважин
Гродненская, Дятлово
Договорная
Бурение скважин на воду - без крупной техники
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин - опыт более 8 лет
Гродненская, Островец
Договорная
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Центральный
10 р.
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
100 р.
Услуги гидромолота Демонтажные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
планирование участка фронтальным погрузчиком
Минск, Центральный
85 р.
Услуга миниэкскаватора 5т
Минск, Центральный
45 р.
Бурение скважин Руденск
Минская, Руденск
Договорная
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА
Минская, Минский район
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гродно
Договорная
Бурение скважин на воду
Гродно
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень