Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочий антиквариат в Слониме
Договорная
Антиквариат
Гродненская, Слоним
20 р.
Винтажный светильник СССР
Гродненская, Слоним
25 р.
Люстра Ивица СССР
Гродненская, Слоним
10 р.
Шкатулка СССР
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтка фарфоровая
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтка фарфоровая
Гродненская, Слоним
Договорная
Статуэтки фарфоровые
Гродненская, Слоним
22 р.
Кофейный сервиз 80 годов
Гродненская, Слоним
18 р.
Бокалы, рюмки
Гродненская, Слоним
1 р.
Ёлочные украшения СССР
Гродненская, Слоним
1 250 р.
Старинная коса''К.Bruni Sun''
Гродненская, Слоним
20 р.
Шайба Tallinn.
Гродненская, Слоним
8 р.
Новые погоны кгб рб
Гродненская, Слоним
15 р.
Лот стаканы цветное стекло+ рюмка
Гродненская, Слоним
20 р.
Портупея вс СССР
Гродненская, Слоним
25 р.
Чемодан
Гродненская, Слоним
20 р.
старинные лампы СССР
Гродненская, Слоним
25 р.
Часы военная академия рб
Гродненская, Слоним
20 р.
Сухарница, конфетница СССР
Гродненская, Слоним
20 р.
Светильники антикварные
Гродненская, Слоним
10 р.
Картина
Гродненская, Слоним
10 р.
винтажная люстра
Гродненская, Слоним
30 р.
Часы Луч
Гродненская, Слоним
15 р.
Игрушки ёлочные
Гродненская, Слоним
10 р.
Портсигар ПОЛОЦК
Гродненская, Слоним
15 р.
Крест нательный
Гродненская, Слоним
30 р.
Светильник
Гродненская, Слоним
110 р.
Набор мебели мебель
Гродненская, Слоним
30 р.
Хрустальный рожок
Гродненская, Слоним
15 р.
Вешалка винтажная. (СССР)
Гродненская, Слоним
30 р.
Бра на 2 рожка. (СССР)
Гродненская, Слоним
10 р.
Розетка потолочная для люстры. (СССР)
Гродненская, Слоним
7 р.
Чашка для колбы люстр, бра и т.п. (СССР)
Гродненская, Слоним
13 р.
Обод посадочный под плафон 17,5. (СССР)
Гродненская, Слоним
60 р.
Плафоны для люстры на 6 рожков. (СССР)
Гродненская, Слоним
10 р.
Плафоны для люстр разные. (СССР)
Гродненская, Слоним
10 р.
Плафон для люстры Ивица Ромашка. (СССР)
Гродненская, Слоним
25 р.
Плафон большой матовый. (СССР)
Гродненская, Слоним
10 р.
Плафон для люстры, бра, 2 шт. (СССР)
Гродненская, Слоним