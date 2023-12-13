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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Слониме

Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гродненская, Слоним

Винтажный светильник СССР

20 р.

Винтажный светильник СССР

Гродненская, Слоним

Люстра Ивица СССР

25 р.

Люстра Ивица СССР

Гродненская, Слоним

Шкатулка СССР

10 р.

Шкатулка СССР

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтка фарфоровая

Договорная

Статуэтка фарфоровая

Гродненская, Слоним

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Статуэтка фарфоровая

Договорная

Статуэтка фарфоровая

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Кофейный сервиз 80 годов

22 р.

Кофейный сервиз 80 годов

Гродненская, Слоним

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Бокалы, рюмки

18 р.

Бокалы, рюмки

Гродненская, Слоним

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Ёлочные украшения СССР

1 р.

Ёлочные украшения СССР

Гродненская, Слоним

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Старинная коса''К.Bruni Sun''

1 250 р.

Старинная коса''К.Bruni Sun''

Гродненская, Слоним

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Шайба Tallinn.

20 р.

Шайба Tallinn.

Гродненская, Слоним

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Новые погоны кгб рб

8 р.

Новые погоны кгб рб

Гродненская, Слоним

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Лот стаканы цветное стекло+ рюмка

15 р.

Лот стаканы цветное стекло+ рюмка

Гродненская, Слоним

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Портупея вс СССР

20 р.

Портупея вс СССР

Гродненская, Слоним

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Чемодан

25 р.

Чемодан

Гродненская, Слоним

старинные лампы СССР

20 р.

старинные лампы СССР

Гродненская, Слоним

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Часы военная академия рб

25 р.

Часы военная академия рб

Гродненская, Слоним

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Сухарница, конфетница СССР

20 р.

Сухарница, конфетница СССР

Гродненская, Слоним

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Светильники антикварные

20 р.

Светильники антикварные

Гродненская, Слоним

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Картина

10 р.

Картина

Гродненская, Слоним

винтажная люстра

10 р.

винтажная люстра

Гродненская, Слоним

Часы Луч

30 р.

Часы Луч

Гродненская, Слоним

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Игрушки ёлочные

15 р.

Игрушки ёлочные

Гродненская, Слоним

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Портсигар ПОЛОЦК

10 р.

Портсигар ПОЛОЦК

Гродненская, Слоним

Крест нательный

15 р.

Крест нательный

Гродненская, Слоним

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Светильник

30 р.

Светильник

Гродненская, Слоним

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Набор мебели мебель

110 р.

Набор мебели мебель

Гродненская, Слоним

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Хрустальный рожок

30 р.

Хрустальный рожок

Гродненская, Слоним

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Вешалка винтажная. (СССР)

15 р.

Вешалка винтажная. (СССР)

Гродненская, Слоним

Бра на 2 рожка. (СССР)

30 р.

Бра на 2 рожка. (СССР)

Гродненская, Слоним

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Розетка потолочная для люстры. (СССР)

10 р.

Розетка потолочная для люстры. (СССР)

Гродненская, Слоним

Чашка для колбы люстр, бра и т.п. (СССР)

7 р.

Чашка для колбы люстр, бра и т.п. (СССР)

Гродненская, Слоним

Обод посадочный под плафон 17,5. (СССР)

13 р.

Обод посадочный под плафон 17,5. (СССР)

Гродненская, Слоним

Плафоны для люстры на 6 рожков. (СССР)

60 р.

Плафоны для люстры на 6 рожков. (СССР)

Гродненская, Слоним

Плафоны для люстр разные. (СССР)

10 р.

Плафоны для люстр разные. (СССР)

Гродненская, Слоним

Плафон для люстры Ивица Ромашка. (СССР)

10 р.

Плафон для люстры Ивица Ромашка. (СССР)

Гродненская, Слоним

Плафон большой матовый. (СССР)

25 р.

Плафон большой матовый. (СССР)

Гродненская, Слоним

Плафон для люстры, бра, 2 шт. (СССР)

10 р.

Плафон для люстры, бра, 2 шт. (СССР)

Гродненская, Слоним

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