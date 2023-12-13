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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Слониме

Открытки Канада

Договорная

Открытки Канада

Гродненская, Слоним

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Стекло цветное СССР

Договорная

Стекло цветное СССР

Гродненская, Слоним

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Памятная настольная медаль.

4 р.

Памятная настольная медаль.

Гродненская, Слоним

Знак ВДВ 90 лет.

25 р.

Знак ВДВ 90 лет.

Гродненская, Слоним

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Знак ВДВ.

28 р.

Знак ВДВ.

Гродненская, Слоним

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Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гродненская, Слоним

Машинка для стрижки волос 70годы

Договорная

Машинка для стрижки волос 70годы

Гродненская, Слоним

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Кружка СССР Фаянс

20 р.

Кружка СССР Фаянс

Гродненская, Слоним

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Знак пограничника.

17 р.

Знак пограничника.

Гродненская, Слоним

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часы электронные (Сова,Кот,Дом)нерабочие

12 р.

часы электронные (Сова,Кот,Дом)нерабочие

Гродненская, Слоним

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Китайская монета

12 р.

Китайская монета

Гродненская, Слоним

Монета 2 злотых Польши 1995 года.

3 р.

Монета 2 злотых Польши 1995 года.

Гродненская, Слоним

Монета 5 эре Швеции 1946 года.

3 р.

Монета 5 эре Швеции 1946 года.

Гродненская, Слоним

Монета 10 франков Франции 1980 года.

3 р.

Монета 10 франков Франции 1980 года.

Гродненская, Слоним

Банкнота 500 рублей 1992 года.

12 р.

Банкнота 500 рублей 1992 года.

Гродненская, Слоним

Продам часы с боем

300 р.

Продам часы с боем

Гродненская, Слоним

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Русская средневековая монета

6 р.

Русская средневековая монета

Гродненская, Слоним

Монета Германии 1901 года 1 марка.

28 р.

Монета Германии 1901 года 1 марка.

Гродненская, Слоним

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Немецкая монета 2 пфеннига 1875 года.

4 р.

Немецкая монета 2 пфеннига 1875 года.

Гродненская, Слоним

Молдавская монета 2 лея 2018 года.

2 р.

Молдавская монета 2 лея 2018 года.

Гродненская, Слоним

Комплект канадских монет 2023 года.

45 р.

Комплект канадских монет 2023 года.

Гродненская, Слоним

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Американская монета.

12 р.

Американская монета.

Гродненская, Слоним

Вещи СССР

Договорная

Вещи СССР

Гродненская, Слоним

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гири старинные

5 р.

гири старинные

Гродненская, Слоним

Набор юбилейных монет СССР.

12 р.

Набор юбилейных монет СССР.

Гродненская, Слоним

Виниловые пластинки

50 р.

Виниловые пластинки

Гродненская, Слоним

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Винтажный светильник СССР

20 р.

Винтажный светильник СССР

Гродненская, Слоним

Деревянные кубики конструктор СССР

Договорная

Деревянные кубики конструктор СССР

Гродненская, Слоним

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Люстра Ивица СССР

25 р.

Люстра Ивица СССР

Гродненская, Слоним

Набор азиатских банкнот.

1.50 р.

Набор азиатских банкнот.

Гродненская, Слоним

Шкатулка СССР

10 р.

Шкатулка СССР

Гродненская, Слоним

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Дембельский саквояж (кожа)

25 р.

Дембельский саквояж (кожа)

Гродненская, Слоним

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Статуэтка фарфоровая

15 р.

Статуэтка фарфоровая

Гродненская, Слоним

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Советский калькулятор

7 р.

Советский калькулятор

Гродненская, Слоним

Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Монета 5 копеек 1788 года Российской империи.

12 р.

Монета 5 копеек 1788 года Российской империи.

Гродненская, Слоним

Нагрудный знак ВДВ.

28 р.

Нагрудный знак ВДВ.

Гродненская, Слоним

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Набор европейских банкнот.

1.50 р.

Набор европейских банкнот.

Гродненская, Слоним

Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтки фарфоровые

Договорная

Статуэтки фарфоровые

Гродненская, Слоним

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Статуэтка фарфоровая

Договорная

Статуэтка фарфоровая

Гродненская, Слоним

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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