logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Предметы искусства
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Слониме

Статуэтки одним лотом

Договорная

Статуэтки одним лотом

Гродненская, Слоним

Старые бочки

100 р.

Старые бочки

Гродненская, Слоним

badge-icon
badge-icon
Прялка старинная,вышлю

18 р.

Прялка старинная,вышлю

Гродненская, Слоним

badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Глобус статуэтка

30 р.

Глобус статуэтка

Гродно

badge-icon
badge-icon
Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Зайчик фарфор

15 р.

Зайчик фарфор

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Медведь фарфор ссср

21 р.

Медведь фарфор ссср

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

350 р.

Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

150 р.

Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

Витебская, Глубокое

badge-icon
badge-icon
ЧАБАНЬ/ЧАЙНАЯ ДОСКА /С набором для чайной церемон

250 р.

ЧАБАНЬ/ЧАЙНАЯ ДОСКА /С набором для чайной церемон

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Натуральный обработанный Янтарь

28 р.

Натуральный обработанный Янтарь

Минск, Первомайский

badge-icon
Булава сувенирная, деревянная 45 см

25 р.

Булава сувенирная, деревянная 45 см

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Microtech Ultratech. Копия.

70 р.

Microtech Ultratech. Копия.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Старые грифели, раритет

15 р.

Старые грифели, раритет

Витебская, Полоцк

badge-icon
блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

590 р.

блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

Витебск

badge-icon
badge-icon
Керосиновая лампа

100 р.

Керосиновая лампа

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Топоры

200 р.

Топоры

Витебск

badge-icon
Керасиновая лампа

100 р.

Керасиновая лампа

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Панно '' VERSALIA ''

Договорная

Панно '' VERSALIA ''

Брестская, Пинск

badge-icon
Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

200 р.

Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

Минск, Первомайский

badge-icon
Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

85 р.

Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Шкатулка фарфоровая, Европа

40 р.

Шкатулка фарфоровая, Европа

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шахматы в единственном экземпляре дорого

1 600 р.

Шахматы в единственном экземпляре дорого

Могилев

badge-icon
badge-icon
Лампа настольная

15 р.

Лампа настольная

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Икона XII век. Копия.

200 р.

Икона XII век. Копия.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые

799 р.

Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

200 р.

Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

Минск, Центральный

badge-icon
Икона Польша 1932г

Договорная

Икона Польша 1932г

Брестская, Малорита

Картина из янтаря

15 р.

Картина из янтаря

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

45 р.

Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

90 р.

Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

Минск, Советский

badge-icon
Подсвечник фарфоровый

25 р.

Подсвечник фарфоровый

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Рамки для фото.

10 р.

Рамки для фото.

Гродно

badge-icon
модель вертолета ми-24

4 000 р.

модель вертолета ми-24

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Изумительная икона Греция

280 р.

Изумительная икона Греция

Брест

badge-icon
badge-icon
Белорусский рушник.

15 р.

Белорусский рушник.

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

100 р.

Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Пано - тарелка

50 р.

Пано - тарелка

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

500 р.

Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

Минск, Первомайский

badge-icon
Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

55 р.

Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Дама и кавалер. Бронь.

150 р.

Дама и кавалер. Бронь.

Гродно

badge-icon
badge-icon
''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

10 р.

''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

Минск, Первомайский

badge-icon
Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д

Договорная

Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д

Минск, Заводской

Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

25 р.

Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

7 р.

''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

Минск, Первомайский

badge-icon
Скатерть

85 р.

Скатерть

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шахматы. Ручная работа.

30 000 р.

Шахматы. Ручная работа.

Брест

badge-icon
Тарелки декоративные

8 р.

Тарелки декоративные

Гродно

Вышитая картина.

50 р.

Вышитая картина.

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Художественно -графическое панно.

550 р.

Художественно -графическое панно.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Картина

30 р.

Картина

Гомельская, Добруш

badge-icon
Панно из гипса

3 р.

Панно из гипса

Витебск

badge-icon
Хлебница ретро СССР

47 р.

Хлебница ретро СССР

Гомель

badge-icon
badge-icon
Лампа настольная

150 р.

Лампа настольная

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Ваза Индия латунь 1970-е

50 р.

Ваза Индия латунь 1970-е

Гродно

badge-icon
Люстра латунь

250 р.

Люстра латунь

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Корзина СССР

Договорная

Корзина СССР

Брестская, Лунинец

Соломенные куколки

30 р.

Соломенные куколки

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Старинная ''икона'' (народное творчество)

Договорная

Старинная ''икона'' (народное творчество)

Минск, Центральный

Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Договорная

Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Гомель

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм