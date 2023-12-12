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Работа, бизнес, учёба в Речице

Договорная

монтажник натяжных потолков

Гомельская, Речица

Договорная

требуется монтажник окон ПВХ с опытом

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу девушка

Гомельская, Речица

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Гомельская, Речица

Работа

1 200 р.

Работа

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Работа

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Речица

Разнарабочий

Договорная

Разнарабочий

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Подработка

Гомельская, Речица

Работа

Договорная

Работа

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку Речица

Гомельская, Речица

Каменщик . Мелкие работы

Договорная

Каменщик . Мелкие работы

Гомельская, Речица

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу или подработку официально

Гомельская, Речица

Договорная

Для работы на сто требуется автослесарь

Гомельская, Речица

Договорная

Помогу по хозяйству

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу, подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Речица

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

80 000 р.

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

Гомельская, Речица

Вакансия в другом регионе
Водители для Яндекс.Такси

1 000 р.

Водители для Яндекс.Такси

Гомельская, Речица

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу подработку или работу по строительству

Гомельская, Речица

Договорная

ПОДРАБОТКА/РАБОТА

Гомельская, Речица

Вакансия Мастера

Договорная

Вакансия Мастера

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу любую работу, подработку

Гомельская, Речица

Договорная

Требуются водители-международники категории Е

Гомельская, Речица

Договорная

Рабочая сила

Гомельская, Речица

Ищу строителей

Договорная

Ищу строителей

Гомельская, Речица

Валка и распил деревьев на дрова

Договорная

Валка и распил деревьев на дрова

Гомельская, Речица

Ищу халтуру цена договорная

Договорная

Ищу халтуру цена договорная

Гомельская, Речица

Работа

Договорная

Работа

Гомельская, Речица

Вакансии

Договорная

Вакансии

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку срочно любой сложности

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Речица

Договорная

Ищу подработку водителем

Гомельская, Речица

Парикмахер

Договорная

Парикмахер

Гомельская, Речица

Администратор-горничная в Речице

Договорная

Администратор-горничная в Речице

Гомельская, Речица

Договорная

Девушка ищет работу продовца

Гомельская, Речица

Договорная

Электромантер ОПС 6разряд

Гомельская, Речица

Договорная

Работа

Гомельская, Речица

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

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