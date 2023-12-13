Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Речице
15 р.
Чашка по бетону
Гомельская, Речица
Договорная
Редуктор ацетилена, манометры
Гомельская, Речица
10 р.
Нож строительный профессиональный
Гомельская, Речица
55 р.
Коронка 120.
Гомельская, Речица
Договорная
Автоген ( пост резка )
Гомельская, Речица
Договорная
Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР
Гомельская, Речица
40 р.
Сверла набор
Гомельская, Речица
100 р.
Каронки
Гомельская, Речица
60 р.
Газовая горелка для кровли.
Гомельская, Речица
25 р.
Кирка
Гомельская, Речица
35 р.
Мультиметр большой.
Гомельская, Речица
Договорная
Фрезы
Гомельская, Речица
45 р.
Пила-ножовка для ячеистого бетона 600мм TOPEX
Гомельская, Речица
470 р.
Bosh gbg 35-15
Гомельская, Речица
100 р.
Лазерный уровень
Гомельская, Речица
10 р.
Фонарь
Гомельская, Речица
10 р.
Пила со стуслом
Гомельская, Речица
15 р.
Пила. Пила по дереву. Ножовка
Гомельская, Речица
250 р.
продам
Гомельская, Речица
45 р.
Редуктор углекислый
Гомельская, Речица
220 р.
Аппарат с термореле и воздушным охлаждением
Гомельская, Речица
Договорная
Мелочь для хозяйства и стройки.
Гомельская, Речица
5 р.
Кнопка ПУСК
Гомельская, Речица
30 р.
коловорот ручной
Гомельская, Речица
60 р.
Фуганок
Гомельская, Речица
5 р.
Терка пенопластовая
Гомельская, Речица
5 р.
Молотоки
Гомельская, Речица
5 р.
Ручка для болгарки
Гомельская, Речица
4 р.
Шлифовальная сетка 110×280 мм.
Гомельская, Речица
90 р.
Детектор скрытой проводки
Гомельская, Речица
100 р.
Пылеулавливатель bocsh
Гомельская, Речица
550 р.
Высечные ножницы Bosch GNA 2.0
Гомельская, Речица
10 р.
Ножовка
Гомельская, Речица
20 р.
Круг шлифовальный 125х6,0х22,23
Гомельская, Речица
50 р.
Горелка ацицеленовая
Гомельская, Речица
35 р.
Редуктор ацетиленовый
Гомельская, Речица
4 000 р.
Пресс-клещи для металлопластиковых труб REMS Пауер
Гомельская, Речица
2.50 р.
диски отрезные
Гомельская, Речица
100 р.
Сварка
Гомельская, Речица
160 р.
Тумба для тисков станочных.
Гомельская, Речица
60 р.
Диск по керамограниту
Гомельская, Речица
90 р.
Клупп
Гомельская, Речица
300 р.
Патрон токарный трехкулачковый
Гомельская, Речица
Товары с доставкой от магазинов
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372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный