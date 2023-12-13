logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Прочие инструменты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Речице

Чашка по бетону

15 р.

Чашка по бетону

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Редуктор ацетилена, манометры

Договорная

Редуктор ацетилена, манометры

Гомельская, Речица

badge-icon
Нож строительный профессиональный

10 р.

Нож строительный профессиональный

Гомельская, Речица

badge-icon
Коронка 120.

55 р.

Коронка 120.

Гомельская, Речица

badge-icon
Автоген ( пост резка )

Договорная

Автоген ( пост резка )

Гомельская, Речица

Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР

Договорная

Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР

Гомельская, Речица

Сверла набор

40 р.

Сверла набор

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Каронки

100 р.

Каронки

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Газовая горелка для кровли.

60 р.

Газовая горелка для кровли.

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Кирка

25 р.

Кирка

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Мультиметр большой.

35 р.

Мультиметр большой.

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Фрезы

Договорная

Фрезы

Гомельская, Речица

badge-icon
Пила-ножовка для ячеистого бетона 600мм TOPEX

45 р.

Пила-ножовка для ячеистого бетона 600мм TOPEX

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Bosh gbg 35-15

470 р.

Bosh gbg 35-15

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Лазерный уровень

100 р.

Лазерный уровень

Гомельская, Речица

badge-icon
Фонарь

10 р.

Фонарь

Гомельская, Речица

badge-icon
Пила со стуслом

10 р.

Пила со стуслом

Гомельская, Речица

Пила. Пила по дереву. Ножовка

15 р.

Пила. Пила по дереву. Ножовка

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
продам

250 р.

продам

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Редуктор углекислый

45 р.

Редуктор углекислый

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Аппарат с термореле и воздушным охлаждением

220 р.

Аппарат с термореле и воздушным охлаждением

Гомельская, Речица

badge-icon
Мелочь для хозяйства и стройки.

Договорная

Мелочь для хозяйства и стройки.

Гомельская, Речица

badge-icon
Кнопка ПУСК

5 р.

Кнопка ПУСК

Гомельская, Речица

коловорот ручной

30 р.

коловорот ручной

Гомельская, Речица

badge-icon
Фуганок

60 р.

Фуганок

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Терка пенопластовая

5 р.

Терка пенопластовая

Гомельская, Речица

Молотоки

5 р.

Молотоки

Гомельская, Речица

badge-icon
Ручка для болгарки

5 р.

Ручка для болгарки

Гомельская, Речица

Шлифовальная сетка 110×280 мм.

4 р.

Шлифовальная сетка 110×280 мм.

Гомельская, Речица

badge-icon
Детектор скрытой проводки

90 р.

Детектор скрытой проводки

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пылеулавливатель bocsh

100 р.

Пылеулавливатель bocsh

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Высечные ножницы Bosch GNA 2.0

550 р.

Высечные ножницы Bosch GNA 2.0

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ножовка

10 р.

Ножовка

Гомельская, Речица

badge-icon
Круг шлифовальный 125х6,0х22,23

20 р.

Круг шлифовальный 125х6,0х22,23

Гомельская, Речица

badge-icon
Горелка ацицеленовая

50 р.

Горелка ацицеленовая

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Редуктор ацетиленовый

35 р.

Редуктор ацетиленовый

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Пресс-клещи для металлопластиковых труб REMS Пауер

4 000 р.

Пресс-клещи для металлопластиковых труб REMS Пауер

Гомельская, Речица

badge-icon
диски отрезные

2.50 р.

диски отрезные

Гомельская, Речица

Сварка

100 р.

Сварка

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Тумба для тисков станочных.

160 р.

Тумба для тисков станочных.

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Диск по керамограниту

60 р.

Диск по керамограниту

Гомельская, Речица

badge-icon
Клупп

90 р.

Клупп

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Патрон токарный трехкулачковый

300 р.

Патрон токарный трехкулачковый

Гомельская, Речица

Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки