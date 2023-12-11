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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Речице

Лампа пояльная

25 р.

Лампа пояльная

Гомельская, Речица

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Дозатор,емкость

10 р.

Дозатор,емкость

Гомельская, Речица

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Замок амбарный

20 р.

Замок амбарный

Гомельская, Речица

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Замок амбарный

20 р.

Замок амбарный

Гомельская, Речица

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Канистры металлические 20л

20 р.

Канистры металлические 20л

Гомельская, Речица

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Магнит ловушка СССР

10 р.

Магнит ловушка СССР

Гомельская, Речица

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Ящик железный

50 р.

Ящик железный

Гомельская, Речица

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Ящик металлический

59 р.

Ящик металлический

Гомельская, Речица

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Емкость хозяйственная

150 р.

Емкость хозяйственная

Гомельская, Речица

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Эффектная подставка для комнатного растения

43 р.

Эффектная подставка для комнатного растения

Гомельская, Речица

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Поднос Кока-кола

12 р.

Поднос Кока-кола

Гомельская, Речица

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Коврики в холодильник 2 шт.

3 р.

Коврики в холодильник 2 шт.

Гомельская, Речица

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Корзина для белья

Договорная

Корзина для белья

Гомельская, Речица

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Бочки

15 р.

Бочки

Гомельская, Речица

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Канистра 10л

4 р.

Канистра 10л

Гомельская, Речица

Силиконовый чехол для жестяной банки 0,5 л

Договорная

Силиконовый чехол для жестяной банки 0,5 л

Гомельская, Речица

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Насыпка на замке

7 р.

Насыпка на замке

Гомельская, Речица

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Продам новую машинку

20 р.

Продам новую машинку

Гомельская, Речица

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Лампа паяльная

30 р.

Лампа паяльная

Гомельская, Речица

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Самовар

50 р.

Самовар

Гомельская, Речица

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Звонок электрический

35 р.

Звонок электрический

Гомельская, Речица

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Для кухни всякие мелочи

Бесплатно

Для кухни всякие мелочи

Гомельская, Речица

Все для дома

Договорная

Все для дома

Гомельская, Речица

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Канистра пластиковая 20-30 литров

5 р.

Канистра пластиковая 20-30 литров

Гомельская, Речица

Ёмкасть 220л.

95 р.

Ёмкасть 220л.

Гомельская, Речица

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РАДИО ДИНАМИКИ

Договорная

РАДИО ДИНАМИКИ

Гомельская, Речица

Корзинка хозяйственная, для рукоделия

35 р.

Корзинка хозяйственная, для рукоделия

Гомельская, Речица

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Нить капроновая

100 р.

Нить капроновая

Гомельская, Речица

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УХВАТ

Договорная

УХВАТ

Гомельская, Речица

Швабра универсальная для натяжных потолков и окон

30 р.

Швабра универсальная для натяжных потолков и окон

Гомельская, Речица

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Пельменица

7 р.

Пельменица

Гомельская, Речица

Канистра

10 р.

Канистра

Гомельская, Речица

Занавес 1.7х1.7м

13 р.

Занавес 1.7х1.7м

Гомельская, Речица

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Номера 10х8см

10 р.

Номера 10х8см

Гомельская, Речица

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Дверной звонок

25 р.

Дверной звонок

Гомельская, Речица

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Свеча чёрная (воск пчел) без химии ,цена за одну.

1.60 р.

Свеча чёрная (воск пчел) без химии ,цена за одну.

Гомельская, Речица

Коробки с крышкой ,бытовые , 38 см.на 29 см.

0.50 р.

Коробки с крышкой ,бытовые , 38 см.на 29 см.

Гомельская, Речица

Крышки винтовые б/у

Бесплатно

Крышки винтовые б/у

Гомельская, Речица

Балея

20 р.

Балея

Гомельская, Речица

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Набор в ванную и подарок. За шоколадку......

Договорная

Набор в ванную и подарок. За шоколадку......

Гомельская, Речица

Канистра

13 р.

Канистра

Гомельская, Речица

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Паяльник USB BT-8U

20 р.

Паяльник USB BT-8U

Гомельская, Речица

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Бак для хозяйственных целей

50 р.

Бак для хозяйственных целей

Гомельская, Речица

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Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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