Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочее для сада и огорода в Речице
20 р.
Садовая фирурка
Гомельская, Речица
Договорная
Зерно, комбикорм,корма
Гомельская, Речица
100 р.
Емкость металлическая
Гомельская, Речица
7 р.
Дорожка красная. Размер 175х100см
Гомельская, Речица
30 р.
лампочка
Гомельская, Речица
3 р.
Держатель настенное для цветов.
Гомельская, Речица
Договорная
Лузга гречи
Гомельская, Речица
35 р.
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ДАЛЬНЕСТРУЙНЫЙ
Гомельская, Речица
350 р.
Колонка водоразборная
Гомельская, Речица
Бесплатно
Поддоны деревянные
Гомельская, Речица
50 р.
лопата
Гомельская, Речица
15 р.
Ящик для растений
Гомельская, Речица
Договорная
Телега декоративная.
Гомельская, Речица
60 р.
Кротоловка
Гомельская, Речица
Договорная
Спандбонд.
Гомельская, Речица
Договорная
Трос стальной 6мм
Гомельская, Речица
8 р.
огуры солёные вбанке
Гомельская, Речица
350 р.
Дробилка 3-х фазная
Гомельская, Речица
46 р.
Шнур вязаный 7мм
Гомельская, Речица
50 р.
Масло
Гомельская, Речица
20 р.
Капуста шинка. В работе не была.
Гродненская, Новогрудок
500 р.
грунт плодородный
Минск, Заводской
170 р.
Рулетка вальщика husqvarna
Минск, Первомайский
500 р.
Влагомер
Минская, Крупки
59 р.
Геотекстиль Лавсан Гео
Гомель
6 р.
Смородина красная зам. 2023
Гомельская, Жлобин
60 р.
контейнер пластиковый
Минская, Минский район
2 р.
Кора сосны. Недорого
Минская, Логойск
9.50 р.
Держатель для кашпо (Цветов)
Минск, Первомайский
15 р.
Тележка 30 кг IKEA
Минск, Фрунзенский
40 р.
Кащпо
Брест
17 р.
Опилки
Брест
250 р.
1100 Вт.
Витебская, Орша
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
450 р.
200 Е.
Витебская, Орша
Бесплатно
Пластмассовые кеги
Гомель
140 р.
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
1 р.
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)
Гомель
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный
1 р.
Опилка
Гродненская, Лида
500 р.
Колодец деревянный
Гродненская, Лида
20 р.
Подсумок на ремень 2 шт.
Минская, Марьина Горка
200 р.
Лампа ДНаТ Sylvania GroLux 400 Вт со всеми нужными
Минск, Центральный
59 р.
Колонка для воды
Гомельская, Калинковичи
60 р.
Голубые ели ,предзаказ к новому году
Минская, Молодечно
Договорная
Шпагат сеновезальной
Минская, Борисов
Договорная
Грядки, клумба, заборчик, ограждение из бетона под
Минск, Фрунзенский
15 р.
Карбид кальция карбит от кротов для септика
Витебская, Полоцк
60 р.
АКБ bosch
Минск, Октябрьский
Договорная
Опилки
Могилев
40 р.
Ёмкость из дерева
Брестская, Пинск
65 р.
Скворечник ручной работы
Минск, Первомайский
50 р.
Банки разные с крышками 80шт
Брест
5 р.
ягоды калины крупноплодной
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный