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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Речице

Гладильный каток

480 р.

Гладильный каток

Гомельская, Речица

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Машинка от катышек

8 р.

Машинка от катышек

Гомельская, Речица

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Оцинковка

Договорная

Оцинковка

Гомельская, Речица

Стиральная машина

50 р.

Стиральная машина

Гомельская, Речица

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Продам гладильную доску с розеткой

65 р.

Продам гладильную доску с розеткой

Гомельская, Речица

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Прялка электрическая

50 р.

Прялка электрическая

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Могилевская, Осиповичи

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Машинка для катышек

8 р.

Машинка для катышек

Витебск

Швейные принадлежности

Договорная

Швейные принадлежности

Гомель

Вязальная машинa Silvеr Reеd SК280/SRР60N

3 300 р.

Вязальная машинa Silvеr Reеd SК280/SRР60N

Брест

Доска гладильная

10 р.

Доска гладильная

Гомельская, Жлобин

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Гладильная доска

30 р.

Гладильная доска

Брестская, Жабинка

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Машинка для удаления катышек

5 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Первомайский

Швейная машинка.

Договорная

Швейная машинка.

Брест

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Машинка для удаления катышков.

5 р.

Машинка для удаления катышков.

Минск, Первомайский

Двигатель с педалью от бытовой швейной машины

60 р.

Двигатель с педалью от бытовой швейной машины

Гродно

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Триммер (машинка против катышка)

15 р.

Триммер (машинка против катышка)

Минск, Ленинский

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Удалитель катышков с одежды

25 р.

Удалитель катышков с одежды

Гомель

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Доска гладильная

2 р.

Доска гладильная

Гомель

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Вязальная машина

2 200 р.

Вязальная машина

Минск, Заводской

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Машинка для удаления катышек

15 р.

Машинка для удаления катышек

Брест

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Гладильная доска крепкая

15 р.

Гладильная доска крепкая

Гомель

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Монжета люка стиральной машины.

30 р.

Монжета люка стиральной машины.

Минск, Центральный

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Вязальная машинка ''Северянка''

25 р.

Вязальная машинка ''Северянка''

Минская, Минский район

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Гладильный пресс Mie Romeo II (белый)

Договорная

Гладильный пресс Mie Romeo II (белый)

Минск, Ленинский

Машинка для удаления катышков Pioneer LR15

21 р.

Машинка для удаления катышков Pioneer LR15

Минск, Фрунзенский

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Машинка для катышков

10 р.

Машинка для катышков

Могилев

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Машинка для удаления катышков

20 р.

Машинка для удаления катышков

Гродно

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Гладильная доска

30 р.

Гладильная доска

Минск, Центральный

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Сушилка для обуви Sakura SA-8157BY 85646

8 р.

Сушилка для обуви Sakura SA-8157BY 85646

Минск, Фрунзенский

Гладильная доска СССР

10 р.

Гладильная доска СССР

Минск, Ленинский

Панэль управления стиральной машины атлант

30 р.

Панэль управления стиральной машины атлант

Минская, Борисов

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Удалитель катышков

8 р.

Удалитель катышков

Минск, Заводской

Машинка для удаления катышек

2 р.

Машинка для удаления катышек

Гомель

Машинка для удаления катышков Xiaomi mijja

35 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi mijja

Минск, Московский

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Гладильная доска

Договорная

Гладильная доска

Гомель

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Машинка для удаления катышков

6 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Первомайский

Гладильная доска

Бесплатно

Гладильная доска

Гомель

Подшивочная машина

650 р.

Подшивочная машина

Минск, Первомайский

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Доска гладильная

Договорная

Доска гладильная

Минская, Минский район

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Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Московский

Вязальный аппарат ''меда ''ссср

25 р.

Вязальный аппарат ''меда ''ссср

Минск, Октябрьский

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Машинка для удаления катышков

35 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Центральный

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Электро мотор от стиральной машины атлант

50 р.

Электро мотор от стиральной машины атлант

Минская, Борисов

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Продано

10 р.

Продано

Минская, Другие города

Гладильная доска 2шт.

80 р.

Гладильная доска 2шт.

Минск, Московский

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Доска гладильная

20 р.

Доска гладильная

Витебская, Новополоцк

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Машинка для удаления катышек

5 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Фрунзенский

Набор для шитья, футляр

30 р.

Набор для шитья, футляр

Минск, Центральный

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Вязальная машина ''нева1''

130 р.

Вязальная машина ''нева1''

Гомель

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Центрифуга Бош Bosсh

155 р.

Центрифуга Бош Bosсh

Минск, Октябрьский

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Приводной ремень для швейных машин.

15 р.

Приводной ремень для швейных машин.

Гомель

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Машина вязальная Нева-6

170 р.

Машина вязальная Нева-6

Минск, Октябрьский

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Машинка для удаления катышков

8 р.

Машинка для удаления катышков

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Машинка удалитель катышков

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Машинка

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Намоточное устр. для намотки нити на шпульку

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Сушилка для одежды и обуви

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Машинка для удаления катышков Sencor SLR33

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Доставка по Беларуси
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