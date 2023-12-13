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Пассажирские и грузовые перевозки в Речице

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузоперевозок

15 р.

Услуги грузоперевозок

Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки (грузчики)

Договорная

Грузоперевозки (грузчики)

Белый бус длинна 3,2м ширина 1,30(1,60)м высота 1,8м Зеленый грузовик длинна 4м ширина 2м высота 1,9м ---Квартирные переезды ---доставка мебели, техники ---доставка строительных материалов ---вывоз ст...

Гомельская, Речица

Грузоперевозки Речица

10 р.

Грузоперевозки Речица

Грузоперевозки по городу, услуги грузчиков , Речица междугород ! Быстро - ПЕРЕЕЗДЫ (квартир, офисов , коттеджей , дач) - ДОСТАВКА из магазинов (мебели , бытовой техники, стройматериалов ) - ВЫВОЗ...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Услуги Грузоперевозок

Договорная

Услуги Грузоперевозок

Предоставляем услуги Грузоперевозок. Привезем мебель, технику, стройматериалы. Квартирный переезд. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. г.Речица Выезд по Рб.

Гомельская, Речица

1 Грузоперевозки по городу Речица и району

Договорная

1 Грузоперевозки по городу Речица и району

Грузоперевозки по городу Речица и району до 3-х тонн: -Переезды(квартир, офисов, коттеджей, дач); -Доставка из магазинов(мебели, бытовой техники, стройматериалов); -Утилизация(старой мебели и бытовой ...

Гомельская, Речица

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

Машина: длинна 3м, ширина 2м, высота 2м, 5 сидячих мест, грузоподъемность 1.5 тонны Предлагаем вам наши услуги: --- Любые виды переездов (квартирные, дачные, офисные, складские переезды) --- Перевоз...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Уборка и вызов снега

Договорная

Уборка и вызов снега

Уборка и вывоз снега. Речица и район. Наличный/безналичный расчет. Заключение договоров с предприятиями.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА (ГРУЗЧИКИ)

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА (ГРУЗЧИКИ)

Грузоперевозки речица Гом обо.Р.Б грузчики , лучшие цены.

Гомельская, Речица

Грузоперевозки

10 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Речице (район) и РБ, Квартирные, дачные, офисные переезды. -Доставка мебели,строительные материалы. -Развоз и доставка товаров по магазинам и торговым точкам. -Сборка и разборка ме...

Гомельская, Речица

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Перевозки грузов и пассажиров по Речице и не только (РБ) помощь в погрузке разгрузке. Груз до 1.5 тонн и 10 кубов, Два автобуса на 7 и 20 человек. Звоните договоримся)

Гомельская, Речица

Грузчики Речица

Договорная

Грузчики Речица

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Попутный груз 24/7

Договорная

Попутный груз 24/7

Речица - Минск пн, ср, пт (Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Осиповичи, Марьина Горка) Речица - Брест вт, чт ( Калинковичи, Мозырь, Житковичи, Лунинец, Пинск, Кобрин) Все вопросы по указаном...

Гомельская, Речица

Услуги погрузчика (чистка снега и др.)

Договорная

Услуги погрузчика (чистка снега и др.)

Гомельская, Речица

Грузоперевозки Речица и РБ

Договорная

Грузоперевозки Речица и РБ

Машина: 4м длинна, 2м ширина, 2м высота, грузоподъёмность 2.5т, 3 сидячих места. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -Быстро -Качество -Недорого - Перевезем ваши вещи, мебель , строительные материалы - ВЫВОЗ МУСОРА - Д...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Доставка досок 6метров

Договорная

Доставка досок 6метров

Доставка досок 6 метров Круглосуточно. Услуги грузчиков. Низкие цены.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по городу и Беларуси

Договорная

Грузоперевозки по городу и Беларуси

Грузоперевозки по городу и области, РБ. Задняя и боковая загрузка. Объем 10м3. Д 3.3, ш 1.6, в 1.9. Вес до 2-х тонн. Выезд в любое время. Есть безнал.

Гомельская, Речица

Грузоперевозка

15 р.

Грузоперевозка

Грузоперевозка город 15 - 20 р. РБ 1р./км. До 3.5 тонн, объём 30 м3 Диваны , холодильники , переезды и т.д. Услуги грузчиков возможны, за дополнительную оплату

Гомельская, Речица

Услуги самосвалов(доставка любых грузов)

40 р.

Услуги самосвалов(доставка любых грузов)

Услуги самосвалов от 1 до 20тонн(доставка любых сыпучих грузов: щебень,песок,отсев, чернозем и др.,вывоз мусора,доставка дров и др.) Маз 6501 грузоподъёмностью до 20тонн Маз 5551 грузоподъёмностью до...

Гомельская, Речица

Грузоперевозка от ''А'' до ''Я'' Речица

Договорная

Грузоперевозка от ''А'' до ''Я'' Речица

грузоперевозки , средний и большой грузовик от 15 и 20 ДОСТАВКА по городу грузчики , переезды РБ - 2р./км.

Гомельская, Речица

Вывоз мусора

40 р.

Вывоз мусора

Вывоз мусора. Доставка песка. Самосвал.

Гомельская, Речица

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Услуги • Грузоперевозки в Речице • Перевозка пианино • Вывоз мебели • Вывоз строительного и бытового мусора • Услуги грузчиков • Доставка строительных материалов • Перевозка любых видов грузов, Ре...

Гомельская, Речица

Услуги манипулятора Речица

Договорная

Услуги манипулятора Речица

Услуги манипулятора + крана -Длинна стрелы 7м -Грузоподъемность 9т, на хвосте 1т. -Длинна кузова 6.3м Доставка блоков ПГС любых размеров.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Доставка песка, щебня, чернозёма

Договорная

Доставка песка, щебня, чернозёма

Доставка песка, щебня, чернозёма, навоза, дров, обрезков. Вывоз мусора. Услуги грузчиков.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Перевозка сельхозживотных

Договорная

Перевозка сельхозживотных

Перевозка лошадей, КРС до двух тонн.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
МАЗ 10,20т Доставка песка, Вывоз мусора. Речица/межгород.

Договорная

МАЗ 10,20т Доставка песка, Вывоз мусора. Речица/межгород.

Услуги маза 10,20т -Доставка песка, щебня , чернозёма, отсева, навоза, дров -Вывоз мусора -Услуги грузчиков Работаем по городу и району.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Услуги трактора. Вывоз мусора. Речица

Договорная

Услуги трактора. Вывоз мусора. Речица

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки (ГРУЗЧИКИ)

Договорная

Грузоперевозки (ГРУЗЧИКИ)

Грузоперевозки грузчики цена договорная по району и РБ..

Гомельская, Речица

Отвезу Вашу макулатуру в заготовительный бесплатно

Бесплатно

Отвезу Вашу макулатуру в заготовительный бесплатно

Гомельская, Речица

Услуги Маниту

Договорная

Услуги Маниту

- Перемещение грузов - Разгрузка и погрузка больших ящиков, стройматериалов - С использованием навесных ковшов можно осуществлять перемещение груд почвы, во время земляных работ - Есть возможность уст...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Услуги манипулятора по городу Речица и району

Договорная

Услуги манипулятора по городу Речица и району

Предоставляем услуги крана-монипулятора.Длинна стрелы 7 метров!Общая грузоподьемность 9 тонн,на хвосте 1 тонна.Длинна кузова 6,3 м.Наличный и безналичный расчёт Все вопросы по указанному номеру телефо...

Гомельская, Речица

Услуги самосвала по городу Речица и району

Договорная

Услуги самосвала по городу Речица и району

Предоставляем услуги самосвалов. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ - 7тонн; - 10 тонн; - 20 тонн; Доставка сыпучих материалов (песок,щебень) Вывоз мусора Оплата наличный и безналичный расчёт.

Гомельская, Речица

Услуги экскаватора

Договорная

Услуги экскаватора

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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