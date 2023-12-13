Пассажирские и грузовые перевозки в Речице
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
15 р.
Услуги грузоперевозок
Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки (грузчики)
Белый бус длинна 3,2м ширина 1,30(1,60)м высота 1,8м Зеленый грузовик длинна 4м ширина 2м высота 1,9м ---Квартирные переезды ---доставка мебели, техники ---доставка строительных материалов ---вывоз ст...
Гомельская, Речица
10 р.
Грузоперевозки Речица
Грузоперевозки по городу, услуги грузчиков , Речица междугород ! Быстро - ПЕРЕЕЗДЫ (квартир, офисов , коттеджей , дач) - ДОСТАВКА из магазинов (мебели , бытовой техники, стройматериалов ) - ВЫВОЗ...
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги Грузоперевозок
Предоставляем услуги Грузоперевозок. Привезем мебель, технику, стройматериалы. Квартирный переезд. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. г.Речица Выезд по Рб.
Гомельская, Речица
Договорная
1 Грузоперевозки по городу Речица и району
Грузоперевозки по городу Речица и району до 3-х тонн: -Переезды(квартир, офисов, коттеджей, дач); -Доставка из магазинов(мебели, бытовой техники, стройматериалов); -Утилизация(старой мебели и бытовой ...
Гомельская, Речица
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''
Машина: длинна 3м, ширина 2м, высота 2м, 5 сидячих мест, грузоподъемность 1.5 тонны Предлагаем вам наши услуги: --- Любые виды переездов (квартирные, дачные, офисные, складские переезды) --- Перевоз...
Гомельская, Речица
Договорная
Уборка и вызов снега
Уборка и вывоз снега. Речица и район. Наличный/безналичный расчет. Заключение договоров с предприятиями.
Гомельская, Речица
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА (ГРУЗЧИКИ)
Грузоперевозки речица Гом обо.Р.Б грузчики , лучшие цены.
Гомельская, Речица
10 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Речице (район) и РБ, Квартирные, дачные, офисные переезды. -Доставка мебели,строительные материалы. -Развоз и доставка товаров по магазинам и торговым точкам. -Сборка и разборка ме...
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки
Перевозки грузов и пассажиров по Речице и не только (РБ) помощь в погрузке разгрузке. Груз до 1.5 тонн и 10 кубов, Два автобуса на 7 и 20 человек. Звоните договоримся)
Гомельская, Речица
Договорная
Грузчики Речица
Гомельская, Речица
Договорная
Попутный груз 24/7
Речица - Минск пн, ср, пт (Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Осиповичи, Марьина Горка) Речица - Брест вт, чт ( Калинковичи, Мозырь, Житковичи, Лунинец, Пинск, Кобрин) Все вопросы по указаном...
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги погрузчика (чистка снега и др.)
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки Речица и РБ
Машина: 4м длинна, 2м ширина, 2м высота, грузоподъёмность 2.5т, 3 сидячих места. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -Быстро -Качество -Недорого - Перевезем ваши вещи, мебель , строительные материалы - ВЫВОЗ МУСОРА - Д...
Гомельская, Речица
Договорная
Доставка досок 6метров
Доставка досок 6 метров Круглосуточно. Услуги грузчиков. Низкие цены.
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки по городу и Беларуси
Грузоперевозки по городу и области, РБ. Задняя и боковая загрузка. Объем 10м3. Д 3.3, ш 1.6, в 1.9. Вес до 2-х тонн. Выезд в любое время. Есть безнал.
Гомельская, Речица
15 р.
Грузоперевозка
Грузоперевозка город 15 - 20 р. РБ 1р./км. До 3.5 тонн, объём 30 м3 Диваны , холодильники , переезды и т.д. Услуги грузчиков возможны, за дополнительную оплату
Гомельская, Речица
40 р.
Услуги самосвалов(доставка любых грузов)
Услуги самосвалов от 1 до 20тонн(доставка любых сыпучих грузов: щебень,песок,отсев, чернозем и др.,вывоз мусора,доставка дров и др.) Маз 6501 грузоподъёмностью до 20тонн Маз 5551 грузоподъёмностью до...
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозка от ''А'' до ''Я'' Речица
грузоперевозки , средний и большой грузовик от 15 и 20 ДОСТАВКА по городу грузчики , переезды РБ - 2р./км.
Гомельская, Речица
40 р.
Вывоз мусора
Вывоз мусора. Доставка песка. Самосвал.
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки
Услуги • Грузоперевозки в Речице • Перевозка пианино • Вывоз мебели • Вывоз строительного и бытового мусора • Услуги грузчиков • Доставка строительных материалов • Перевозка любых видов грузов, Ре...
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги манипулятора Речица
Услуги манипулятора + крана -Длинна стрелы 7м -Грузоподъемность 9т, на хвосте 1т. -Длинна кузова 6.3м Доставка блоков ПГС любых размеров.
Гомельская, Речица
Договорная
Доставка песка, щебня, чернозёма
Доставка песка, щебня, чернозёма, навоза, дров, обрезков. Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Гомельская, Речица
Договорная
Перевозка сельхозживотных
Перевозка лошадей, КРС до двух тонн.
Гомельская, Речица
Договорная
МАЗ 10,20т Доставка песка, Вывоз мусора. Речица/межгород.
Услуги маза 10,20т -Доставка песка, щебня , чернозёма, отсева, навоза, дров -Вывоз мусора -Услуги грузчиков Работаем по городу и району.
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги трактора. Вывоз мусора. Речица
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки (ГРУЗЧИКИ)
Грузоперевозки грузчики цена договорная по району и РБ..
Гомельская, Речица
Бесплатно
Отвезу Вашу макулатуру в заготовительный бесплатно
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги Маниту
- Перемещение грузов - Разгрузка и погрузка больших ящиков, стройматериалов - С использованием навесных ковшов можно осуществлять перемещение груд почвы, во время земляных работ - Есть возможность уст...
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги манипулятора по городу Речица и району
Предоставляем услуги крана-монипулятора.Длинна стрелы 7 метров!Общая грузоподьемность 9 тонн,на хвосте 1 тонна.Длинна кузова 6,3 м.Наличный и безналичный расчёт Все вопросы по указанному номеру телефо...
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги самосвала по городу Речица и району
Предоставляем услуги самосвалов. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ - 7тонн; - 10 тонн; - 20 тонн; Доставка сыпучих материалов (песок,щебень) Вывоз мусора Оплата наличный и безналичный расчёт.
Гомельская, Речица
Договорная
Услуги экскаватора
Гомельская, Речица
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский