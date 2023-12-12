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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Речице

Огурцы и помидоры

10 р.

Огурцы и помидоры

Гомельская, Речица

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Продам картофель Королева Анна и Галла с доставкой

0.80 р.

Продам картофель Королева Анна и Галла с доставкой

Гомельская, Речица

Перец сладкий консервированный

6 р.

Перец сладкий консервированный

Гомельская, Речица

Картошка картофель

20 р.

Картошка картофель

Гомельская, Речица

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Картофель сорт первоцвет

20 р.

Картофель сорт первоцвет

Гомельская, Речица

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Картофель сорт Королева Анна и Галла с доставкой

0.90 р.

Картофель сорт Королева Анна и Галла с доставкой

Гомельская, Речица

Овощи

0.70 р.

Овощи

Гомельская, Речица

Чеснок

0.50 р.

Чеснок

Гомельская, Речица

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Капуста белокочанная на корм и для себя

0.50 р.

Капуста белокочанная на корм и для себя

Гомельская, Речица

Картошка картофель бульба

5 р.

Картошка картофель бульба

Гомельская, Речица

Тыква свежая

2 р.

Тыква свежая

Гомельская, Речица

Картофель на корм скоту.

2 р.

Картофель на корм скоту.

Гомельская, Речица

Картофель домашний. Доставка

0.60 р.

Картофель домашний. Доставка

Гомельская, Речица

Тыква

5 р.

Тыква

Гомельская, Речица

Фасоль

8 р.

Фасоль

Гомельская, Речица

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Морковь

1 р.

Морковь

Гомельская, Речица

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Топинамбур

3 р.

Топинамбур

Гомельская, Речица

Тыква

1.50 р.

Тыква

Гомельская, Речица

Картофель Вектор 20 р. Сетка 30кг

20 р.

Картофель Вектор 20 р. Сетка 30кг

Гомельская, Речица

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Тыква мускатная, кабачки

1.50 р.

Тыква мускатная, кабачки

Гомельская, Речица

Капуста

0.80 р.

Капуста

Гомельская, Речица

Картошка (органика)

Договорная

Картошка (органика)

Гомельская, Речица

Картофель с доставкой

Договорная

Картофель с доставкой

Гомельская, Речица

Договорная

Картофель

Гомельская, Речица

Договорная

Картошка домашняя

Гомельская, Речица

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Лук

1.20 р.

Лук

Гомельская, Речица

Грибы Опята

20 р.

Грибы Опята

Гомельская, Речица

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Картофель

0.55 р.

Картофель

Гомельская, Речица

Тыква

2 р.

Тыква

Гомельская, Речица

15 р.

Картофель домашний

Гомельская, Речица

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0.60 р.

Продукты

Гомельская, Речица

0.15 р.

картофель мелкий

Гомельская, Речица

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25 р.

Картофель домашний

Гомельская, Речица

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Озимый чеснок

10 р.

Озимый чеснок

Гомельская, Речица

Картофель

0.40 р.

Картофель

Гомельская, Речица

Картофель

25 р.

Картофель

Гомельская, Речица

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Картофель '' Вектор'' и '' Першацвет''

0.70 р.

Картофель '' Вектор'' и '' Першацвет''

Гомельская, Речица

0.20 р.

Картошка мелкая

Гомельская, Речица

0.55 р.

Картошка домашняя, крупная

Гомельская, Речица

Картошка (0.50р. кг)

20 р.

Картошка (0.50р. кг)

Гомельская, Речица

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Картофель самовывоз

3 р.

Картофель самовывоз

Гомельская, Речица

Лук

2 р.

Лук

Гомельская, Речица

Картофель

6 р.

Картофель

Гомельская, Речица

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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