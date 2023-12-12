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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Речице

Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

25 р.

Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

Гомельская, Речица

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Шпаклевка гипсовая

10 р.

Шпаклевка гипсовая

Гомельская, Речица

Софит Docke

15 р.

Софит Docke

Гомельская, Речица

Ламинат

100 р.

Ламинат

Гомельская, Речица

Обои

35 р.

Обои

Гомельская, Речица

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Плитка стеновая

55 р.

Плитка стеновая

Гомельская, Речица

Штукатурка декоративная короед

64 р.

Штукатурка декоративная короед

Гомельская, Речица

Стройматериалы

35 р.

Стройматериалы

Гомельская, Речица

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Комплектующие для натяжных потолков

Договорная

Комплектующие для натяжных потолков

Гомельская, Речица

Обои

4.99 р.

Обои

Гомельская, Речица

Армстронг

4 р.

Армстронг

Гомельская, Речица

Натяжные потолки бесщелевые

Договорная

Натяжные потолки бесщелевые

Гомельская, Речица

Плитка керамическая

Договорная

Плитка керамическая

Гомельская, Речица

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Обои.

20 р.

Обои.

Гомельская, Речица

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Обои флизелиновые горячего тиснения.

30 р.

Обои флизелиновые горячего тиснения.

Гомельская, Речица

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Отделочные материаллы

43 р.

Отделочные материаллы

Гомельская, Речица

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Фотообои

15 р.

Фотообои

Гомельская, Речица

Стеновая панель (скинали), остаток 3030х600х9

40 р.

Стеновая панель (скинали), остаток 3030х600х9

Гомельская, Речица

декоративная штукатурка короед 12 шт

15 р.

декоративная штукатурка короед 12 шт

Гомельская, Речица

Плитка

Бесплатно

Плитка

Гомельская, Речица

Жидкие обои 9кв.м

15 р.

Жидкие обои 9кв.м

Гомельская, Речица

Краска фасадная

60 р.

Краска фасадная

Гомельская, Речица

Плитка 7*7 см 46 штук

50 р.

Плитка 7*7 см 46 штук

Гомельская, Речица

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Сайдинг виниловый

200 р.

Сайдинг виниловый

Гомельская, Речица

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Декоративная штукатурка травертино COPRIK

120 р.

Декоративная штукатурка травертино COPRIK

Гомельская, Речица

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Сайдинг

60 р.

Сайдинг

Гомельская, Речица

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ЛАМИНАТ б/у

100 р.

ЛАМИНАТ б/у

Гомельская, Речица

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3 р.

Продам блоки. Тел +375447290260

Гомельская, Речица

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Плитка

60 р.

Плитка

Гомельская, Речица

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Плитка керамическая 15х15

Договорная

Плитка керамическая 15х15

Гомельская, Речица

САЙДИНГ метал. и пластик.

Договорная

САЙДИНГ метал. и пластик.

Гомельская, Речица

Штукатурка Камешково 2.5 мм белая

25 р.

Штукатурка Камешково 2.5 мм белая

Гомельская, Речица

Плинтуса куски

Бесплатно

Плинтуса куски

Гомельская, Речица

Эмаль 3 в 1 по металлу.

20 р.

Эмаль 3 в 1 по металлу.

Гомельская, Речица

Плинтус напольный

25 р.

Плинтус напольный

Гомельская, Речица

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Обои

55 р.

Обои

Гомельская, Речица

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Продам Фин нитро лак

Договорная

Продам Фин нитро лак

Гомельская, Речица

Краска (эмаль) для радиаторов, новая

5 р.

Краска (эмаль) для радиаторов, новая

Гомельская, Речица

Кирпич

Договорная

Кирпич

Гомельская, Речица

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Плинтус евро (лиственница)

7 р.

Плинтус евро (лиственница)

Гомельская, Речица

Средство для пропитки древесины для бани ,2банки

60 р.

Средство для пропитки древесины для бани ,2банки

Гомельская, Речица

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Плитка

25 р.

Плитка

Гомельская, Речица

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NOVOL OPTIC ACRYL

60 р.

NOVOL OPTIC ACRYL

Гомельская, Речица

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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