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Компьютерная техника

Ноутбуки в Речице

Dell i5-10Gen/8GB/SSD 512G/MX 230 2GB

1 000 р.

Dell i5-10Gen/8GB/SSD 512G/MX 230 2GB

Гомельская, Речица

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Ноутбук HP+Сумка

400 р.

Ноутбук HP+Сумка

Гомельская, Речица

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ASUS ZENBOOK

750 р.

ASUS ZENBOOK

Гомельская, Речица

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ASUS X552C

450 р.

ASUS X552C

Гомельская, Речица

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Нетбук

70 р.

Нетбук

Гомельская, Речица

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сенсорный Lenovo Yoga

850 р.

Сенсорный Lenovo Yoga

Гомельская, Речица

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ноутбуки и ps 3

Договорная

ноутбуки и ps 3

Гомельская, Речица

MacBook air 13.3

Договорная

MacBook air 13.3

Гомельская, Речица

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Ультрабук Tecno, Intel, 12/256, идеал.

970 р.

Ультрабук Tecno, Intel, 12/256, идеал.

Гомельская, Речица

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Lenovo legion 5 pro

5 200 р.

Lenovo legion 5 pro

Гомельская, Речица

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Ноутбук HP Pavilion g6

400 р.

Ноутбук HP Pavilion g6

Гомельская, Речица

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Ноутбук ASUS 15 L510MA-BQ595T НОВЫЙ

800 р.

Ноутбук ASUS 15 L510MA-BQ595T НОВЫЙ

Гомельская, Речица

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ноутбук asus f552e

200 р.

ноутбук asus f552e

Гомельская, Речица

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Ноутбук LG Gram 16 i7 1165G7 16GB RAM 1TB SSD

1 999 р.

Ноутбук LG Gram 16 i7 1165G7 16GB RAM 1TB SSD

Гомельская, Речица

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HP ProBook 4545s 4Gb-ОЗУ 500Gb-hdd

200 р.

HP ProBook 4545s 4Gb-ОЗУ 500Gb-hdd

Гомельская, Речица

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Ноутбук acer aspire 3

700 р.

Ноутбук acer aspire 3

Гомельская, Речица

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Ноутбук Lenovo

455 р.

Ноутбук Lenovo

Гомельская, Речица

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Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Гомельская, Речица

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Игровой ноутбук Maibenben x658

3 800 р.

Игровой ноутбук Maibenben x658

Гомельская, Речица

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Обмен MacBook Air 13 2008 A1237

Договорная

Обмен MacBook Air 13 2008 A1237

Гомельская, Речица

Нетбук

200 р.

Нетбук

Гомельская, Речица

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Ноутбук Prestigio Smartbook 141 C3 (Арт. 209/230876)

359.38 р.

Ноутбук Prestigio Smartbook 141 C3 (Арт. 209/230876)

Гомельская, Речица

Компьютерная техника

140 р.

Компьютерная техника

Гомельская, Речица

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Ноутбук

200 р.

Ноутбук

Гомельская, Речица

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Игровой ноутбук ASUS ROG STRIX G513Q

3 000 р.

Игровой ноутбук ASUS ROG STRIX G513Q

Гомельская, Речица

Macbook Pro 13.3

1 050 р.

Macbook Pro 13.3

Гомельская, Речица

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Продам или обменяю

300 р.

Продам или обменяю

Гомельская, Речица

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MSI U135Dx

135 р.

MSI U135Dx

Гомельская, Речица

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Asus k53s NVIDIA GF610M (2gb)

380 р.

Asus k53s NVIDIA GF610M (2gb)

Гомельская, Речица

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Lenovo G70-35

550 р.

Lenovo G70-35

Гомельская, Речица

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Ноутбук ASUS X555ub

1 000 р.

Ноутбук ASUS X555ub

Гомельская, Речица

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Гомельская, Речица

ноутбук

130 р.

ноутбук

Гомельская, Речица

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Ноутбук hp-15bs

560 р.

Ноутбук hp-15bs

Гомельская, Речица

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Ноутбук ASUS X555UB

1 000 р.

Ноутбук ASUS X555UB

Гомельская, Речица

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Продам

350 р.

Продам

Гомельская, Речица

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H800JSRE

1 700 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H800JSRE

Гомельская, Речица

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Ноутбук

288 р.

Ноутбук

Гомельская, Речица

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Asus X540Y

300 р.

Asus X540Y

Гомельская, Речица

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Договорная

Ноутбук

Гомельская, Речица

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Нетбук ультратонкий

260 р.

Нетбук ультратонкий

Гомельская, Речица

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Ноутбук Тошиба

120 р.

Ноутбук Тошиба

Гомельская, Речица

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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