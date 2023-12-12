Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Речице
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Значёк
Гомельская, Речица
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Пропал кот
Гомельская, Речица
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Сегодня найдено обруч.кольцо
Гомельская, Речица
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утерян телефон самсунг а 13
Гомельская, Речица
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Деньги новые 500рублей есть и Сочи.
Гомельская, Речица
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Пропал чихуахуа
Гомельская, Речица
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Утеряны ми банд 5 оригенал
Гомельская, Речица
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Пропала кошка
Гомельская, Речица
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Найдены ключи от квартиры
Минск, Фрунзенский
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Нашёл карту info post
Брест
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Утерян паспорт на имя Каптюг Антон
Минск, Фрунзенский
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утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)
Минск, Фрунзенский
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Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
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Утерян паспорт
Гродненская, Другие города
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Утерян телефон Самсунг
Минск, Советский
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вод.удостоверение
Брест
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Пропала собака
Брест
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Потеряшка
Гомель
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Утеряна сережка
Витебск
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Утерян ключ от автомобиля Geely
Могилевская, Бобруйск
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Пропуск ОАО ВИСТАН
Витебск
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Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)
Брестская, Пинск
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Потерял наушники в маршрутке 12
Брест
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Найдены ключи
Гродно
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Найдены ключи в районе Гаранина 3.
Витебская, Орша
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фигурка водарасль
Минск, Советский
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Найдено Школа #61
Гомель
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Пропала охотничья собака
Гродненская, Зельва
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Ключи
Гродно
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Утерян телефон
Минск, Советский
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Утеряно кольцо
Брест
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Найден номерной знак
Витебская, Новополоцк
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найдена овчарка
Минск, Партизанский
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утерян
Гродненская, Лида
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НАЙДЕНА КАРТА
Витебск
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Найден Apple Watch
Гродненская, Лида
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Найдена кошка
Минская, Борисов
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Бюро находок
Брестская, Барановичи
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Найден Йорк в критическом состоянии
Витебск
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Колпак рено
Брест
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Бюро находок
Гродно
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Найдены женские перчатки
Минск, Московский
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Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
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Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в
Брест
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Найдено
Брестская, Барановичи
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Пропала собака
Гомель
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Найдена собака
Гродно
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Утерян пульт выкидной от сигнализации авто
Гомель
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Найден пульт от сигнализации Раен Фрунзе
Гродненская, Лида
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Пропал кот Лева
Витебская, Орша
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Утерян колпак колесный
Витебск
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Нашёл ключи
Гродненская, Волковыск
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Найден студенческий билет
Витебск
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Найдена флешка
Брест
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Пропала
Могилевская, Бобруйск
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Утерян ключ
Минск, Фрунзенский
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Старые белорусские рубли настоящие
Брест
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Утерян автомобильный ключ Nissan
Гродно