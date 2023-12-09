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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Пружанах

Мальберт ссср для художника

250 р.

Мальберт ссср для художника

Брестская, Пружаны

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Ложка

15 р.

Ложка

Брестская, Пружаны

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Копанина

20 р.

Копанина

Брестская, Пружаны

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Продам значки

0.50 р.

Продам значки

Брестская, Пружаны

Масштабная модель bmw x5

55 р.

Масштабная модель bmw x5

Брестская, Пружаны

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Масштабная модель bmw 2002

80 р.

Масштабная модель bmw 2002

Брестская, Пружаны

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Часовой механизм ОЧЗ Янтарь

Договорная

Часовой механизм ОЧЗ Янтарь

Брестская, Пружаны

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Хлебница 1988год

24 р.

Хлебница 1988год

Брестская, Пружаны

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Счёты большие.

7 р.

Счёты большие.

Брестская, Пружаны

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Столовый набор СССР, со знаком качества.

50 р.

Столовый набор СССР, со знаком качества.

Брестская, Пружаны

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Антиквариат

1.50 р.

Антиквариат

Брестская, Пружаны

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Антиквариат

15 р.

Антиквариат

Брестская, Пружаны

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Антиквариат

5 р.

Антиквариат

Брестская, Пружаны

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Новогодние игрушки

3 р.

Новогодние игрушки

Брестская, Пружаны

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Карточки разные

Договорная

Карточки разные

Брестская, Пружаны

Карточки хоккеистов

13 р.

Карточки хоккеистов

Брестская, Пружаны

3 гроша 1812

100 р.

3 гроша 1812

Брестская, Пружаны

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Гривенник 1787

130 р.

Гривенник 1787

Брестская, Пружаны

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Электробритва СССР

25 р.

Электробритва СССР

Брестская, Пружаны

Антиквариат

30 р.

Антиквариат

Брестская, Пружаны

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Военные значки

0.50 р.

Военные значки

Брестская, Пружаны

Стол

110 р.

Стол

Брестская, Пружаны

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Часы старинные настенные с боем, 1921 г., Германия

370 р.

Часы старинные настенные с боем, 1921 г., Германия

Брестская, Пружаны

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Концентратор директора КД-6

45 р.

Концентратор директора КД-6

Брестская, Пружаны

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Кукла фарфоровая

1 000 р.

Кукла фарфоровая

Брестская, Пружаны

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Новый шерстяной платок с люрексом времен СССР

50 р.

Новый шерстяной платок с люрексом времен СССР

Брестская, Пружаны

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Радио СОЖ 305 пр-во СССР

24 р.

Радио СОЖ 305 пр-во СССР

Брестская, Пружаны

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Микросхемы

Договорная

Микросхемы

Брестская, Пружаны

Старинные каминные часы, 1925г., Германия

400 р.

Старинные каминные часы, 1925г., Германия

Брестская, Пружаны

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Медный чайник старый

270 р.

Медный чайник старый

Брестская, Пружаны

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Коллекционные монеты.

Договорная

Коллекционные монеты.

Брестская, Пружаны

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Ремень школьника СССР 50-60-ых годов

Договорная

Ремень школьника СССР 50-60-ых годов

Брестская, Пружаны

Часы старинные каминные ''Шляпа Наполеона''

450 р.

Часы старинные каминные ''Шляпа Наполеона''

Брестская, Пружаны

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Игрушки ёлочные

1.50 р.

Игрушки ёлочные

Брестская, Пружаны

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Игрушки ёлочные

3 р.

Игрушки ёлочные

Брестская, Пружаны

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Часы механические танковые

50 р.

Часы механические танковые

Брестская, Пружаны

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Рамка для зеркала

150 р.

Рамка для зеркала

Брестская, Пружаны

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Старинная табличка, информация на фото (8)

1 000 р.

Старинная табличка, информация на фото (8)

Брестская, Пружаны

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Тыльник от элитной шпаги времён Российской империи

77.70 р.

Тыльник от элитной шпаги времён Российской империи

Брестская, Пружаны

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Фигурки животных для коллекции

30 р.

Фигурки животных для коллекции

Брестская, Пружаны

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Старые иконы и плакат

30 р.

Старые иконы и плакат

Брестская, Пружаны

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Продам сундук старинный

Договорная

Продам сундук старинный

Брестская, Пружаны

Тролль Dam

370 р.

Тролль Dam

Брестская, Пружаны

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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