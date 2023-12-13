logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Полоцке

Грузоперевозки Грузчики Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки Грузчики Вывоз мусора

Витебская, Полоцк

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА г. Полоцк

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА г. Полоцк

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Репетитор начальных классов

20 р.

Репетитор начальных классов

Витебская, Полоцк

Грузоперевозки, ВЫВОЗ МУСОРА

Договорная

Грузоперевозки, ВЫВОЗ МУСОРА

Витебская, Полоцк

Эвакуация автомобиля

Договорная

Эвакуация автомобиля

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Переезды Грузчики

1 р.

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Витебская, Полоцк

Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Витебская, Полоцк

Грузоперевозки грузчики

Договорная

Грузоперевозки грузчики

Витебская, Полоцк

Двухуровневые Натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые Натяжные потолки

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка

Бесплатно

нужны модели на мужскую стрижку, бокс полубокс

Витебская, Полоцк

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Витебская, Полоцк

Ремонт, отделка квартир и домов

10 р.

Ремонт, отделка квартир и домов

Витебская, Полоцк

Укладка плитки Полоцк, Новополоцк

Договорная

Укладка плитки Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Ремонт телевизоров. Купим неисправный.

Договорная

Ремонт телевизоров. Купим неисправный.

Витебская, Полоцк

20 р.

Репетиторство Английский

Витебская, Полоцк

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ПОЛОЦК

Договорная

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ПОЛОЦК

Витебская, Полоцк

Окрашивание,ДУ, коррекция бровей

Договорная

Окрашивание,ДУ, коррекция бровей

Витебская, Полоцк

Натяжные потолки По доступной цене

14 р.

Натяжные потолки По доступной цене

Витебская, Полоцк

Теневой натяжной потолок

Договорная

Теневой натяжной потолок

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
грузоперевозки/перевоз скота,животных

Договорная

грузоперевозки/перевоз скота,животных

Витебская, Полоцк

Грузоперевозки Грузчики Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки Грузчики Вывоз мусора

Витебская, Полоцк

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Витебская, Полоцк

Кератиновое выпрямление,ботокс,холодное восстановл

Договорная

Кератиновое выпрямление,ботокс,холодное восстановл

Витебская, Полоцк

badge-icon
Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Витебская, Полоцк

4 р.

Услуги по оклейке стен обоями

Витебская, Полоцк

badge-icon
Маникюр с покрытием гель-лак (центр города)

35 р.

Маникюр с покрытием гель-лак (центр города)

Витебская, Полоцк

Услуги Деда мороза и Снегурочки

50 р.

Услуги Деда мороза и Снегурочки

Витебская, Полоцк

badge-icon
РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ

20 р.

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ

Витебская, Полоцк

грузоперевозки/Полоцк-РБ.Влезет всё

Договорная

грузоперевозки/Полоцк-РБ.Влезет всё

Витебская, Полоцк

Английский язык

Договорная

Английский язык

Витебская, Полоцк

Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Договорная

Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Ищу моделей на мужскую стрижку

Бесплатно

Ищу моделей на мужскую стрижку

Витебская, Полоцк

Натяжной потолок с Трековыми нишами

Договорная

Натяжной потолок с Трековыми нишами

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки любой сложности

Договорная

Натяжные потолки любой сложности

Витебская, Полоцк

ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

10 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Договорная

Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Рассрочка

10 р.

Штукатурные работы

Витебская, Полоцк

грузоперевозки до 4 т/увезём всё

Договорная

грузоперевозки до 4 т/увезём всё

Витебская, Полоцк

Маникюр ,педикюр ,наращивание ногтей

30 р.

Маникюр ,педикюр ,наращивание ногтей

Витебская, Полоцк

Грузовое такси. Грузчики

15 р.

Грузовое такси. Грузчики

Витебская, Полоцк

Договорная

поколю дрова и другие работы

Витебская, Полоцк

badge-icon
Уборка квартир, помещений Полоцке, Новополоцке

Договорная

Уборка квартир, помещений Полоцке, Новополоцке

Витебская, Полоцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги