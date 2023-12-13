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Ремонт квартир в Полоцке

Укладка плитки Полоцк, Новополоцк

Договорная

Укладка плитки Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Двухуровневые Натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые Натяжные потолки

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт, отделка квартир и домов

10 р.

Ремонт, отделка квартир и домов

Витебская, Полоцк

Натяжные потолки По доступной цене

14 р.

Натяжные потолки По доступной цене

Витебская, Полоцк

Теневой натяжной потолок

Договорная

Теневой натяжной потолок

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Витебская, Полоцк

4 р.

Услуги по оклейке стен обоями

Витебская, Полоцк

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Натяжной потолок с Трековыми нишами

Договорная

Натяжной потолок с Трековыми нишами

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки любой сложности

Договорная

Натяжные потолки любой сложности

Витебская, Полоцк

10 р.

Штукатурные работы

Витебская, Полоцк

Натяжной потолок со Светолинией

Договорная

Натяжной потолок со Светолинией

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Электрика, электромонтажные работы

Договорная

Электрика, электромонтажные работы

Витебская, Полоцк

Ремонт квартир домов по дизайн проекту.

Договорная

Ремонт квартир домов по дизайн проекту.

Витебская, Полоцк

Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж

10 р.

Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж

Витебская, Полоцк

Отделочные работы любой сложности Полоцк, Новополо

Договорная

Отделочные работы любой сложности Полоцк, Новополо

Витебская, Полоцк

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Витебская, Полоцк

Ремонт квартир,дома

Договорная

Ремонт квартир,дома

Витебская, Полоцк

Просто натяжные потолки

Договорная

Просто натяжные потолки

Витебская, Полоцк

4 р.

Поклейка обоев

Витебская, Полоцк

Укладка ламината

5 р.

Укладка ламината

Витебская, Полоцк

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Укладка ламината и линолеума

4 р.

Укладка ламината и линолеума

Витебская, Полоцк

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Витебская, Полоцк

Укладка ламината и линолеума,плинтус.

Договорная

Укладка ламината и линолеума,плинтус.

Витебская, Полоцк

Ремонт квартир под ключ в Полоцке недорого

999 р.

Ремонт квартир под ключ в Полоцке недорого

Витебская, Полоцк

Шлифовка пола в Полоцке - Циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Полоцке - Циклевка паркета

Витебская, Полоцк

Обшивка и отделка балконов/лоджий

850 р.

Обшивка и отделка балконов/лоджий

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Витебская, Полоцк

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Ремонт квартиры Полоцк. Отделочные работы стройка

Договорная

Ремонт квартиры Полоцк. Отделочные работы стройка

Витебская, Полоцк

Электромонтаж Полоцк, Новополоцк

Договорная

Электромонтаж Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

ремонт

Договорная

ремонт

Витебская, Полоцк

плитка

Договорная

плитка

Витебская, Полоцк

Укладка ламината и кварцвинила любой сложности

5 р.

Укладка ламината и кварцвинила любой сложности

Витебская, Полоцк

Договорная

Штукатурно-малярные работы Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Поклейка обоев Полоцк, Новополоцк

Договорная

Поклейка обоев Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Укладка ламината

4 р.

Укладка ламината

Витебская, Полоцк

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Плиточные работы

Договорная

Плиточные работы

Витебская, Полоцк

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ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ сантехника

Договорная

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ сантехника

Витебская, Полоцк

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Витебская, Полоцк

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Ремонт квартир/домов

Договорная

Ремонт квартир/домов

Витебская, Полоцк

Электрика

Договорная

Электрика

Витебская, Полоцк

Ремонт санузла под ключ

Договорная

Ремонт санузла под ключ

Витебская, Полоцк

Остекление Отделка балконов под ключ, гарантия

660 р.

Остекление Отделка балконов под ключ, гарантия

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Ремонт дома деревянные сайдингом

15 р.

Ремонт дома деревянные сайдингом

Витебская, Полоцк

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Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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