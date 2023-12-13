Ремонт квартир в Полоцке
Договорная
Укладка плитки Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
Двухуровневые Натяжные потолки
Витебская, Полоцк
10 р.
Ремонт, отделка квартир и домов
Витебская, Полоцк
14 р.
Натяжные потолки По доступной цене
Витебская, Полоцк
Договорная
Теневой натяжной потолок
Витебская, Полоцк
5 р.
Поклейка обоев
Витебская, Полоцк
4 р.
Услуги по оклейке стен обоями
Витебская, Полоцк
Договорная
Натяжной потолок с Трековыми нишами
Витебская, Полоцк
Договорная
Натяжные потолки любой сложности
Витебская, Полоцк
10 р.
Штукатурные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Натяжной потолок со Светолинией
Витебская, Полоцк
Договорная
Электрика, электромонтажные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт квартир домов по дизайн проекту.
Витебская, Полоцк
10 р.
Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж
Витебская, Полоцк
Договорная
Отделочные работы любой сложности Полоцк, Новополо
Витебская, Полоцк
Договорная
Сантехнические работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт квартир,дома
Витебская, Полоцк
Договорная
Просто натяжные потолки
Витебская, Полоцк
4 р.
Поклейка обоев
Витебская, Полоцк
5 р.
Укладка ламината
Витебская, Полоцк
4 р.
Укладка ламината и линолеума
Витебская, Полоцк
Договорная
Отделочные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Укладка ламината и линолеума,плинтус.
Витебская, Полоцк
999 р.
Ремонт квартир под ключ в Полоцке недорого
Витебская, Полоцк
Договорная
Шлифовка пола в Полоцке - Циклевка паркета
Витебская, Полоцк
850 р.
Обшивка и отделка балконов/лоджий
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт квартир
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт квартиры Полоцк. Отделочные работы стройка
Витебская, Полоцк
Договорная
Электромонтаж Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
ремонт
Витебская, Полоцк
Договорная
плитка
Витебская, Полоцк
5 р.
Укладка ламината и кварцвинила любой сложности
Витебская, Полоцк
Договорная
Штукатурно-малярные работы Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
Поклейка обоев Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
4 р.
Укладка ламината
Витебская, Полоцк
Договорная
Плиточные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ сантехника
Витебская, Полоцк
Договорная
Мастер на час
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт квартир/домов
Витебская, Полоцк
Договорная
Электрика
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт санузла под ключ
Витебская, Полоцк
660 р.
Остекление Отделка балконов под ключ, гарантия
Витебская, Полоцк
15 р.
Ремонт дома деревянные сайдингом
Витебская, Полоцк
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Могилев
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Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
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Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
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Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
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1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
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2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель