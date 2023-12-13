Ремонтно-строительные работы в Полоцке
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет
Витебская, Полоцк
10 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС
Витебская, Полоцк
Договорная
Бурение скважин Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
Ремонт, кладка печей и дымоходов
Витебская, Полоцк
20 р.
Строительные услуги. Кровля. Фундамент. Кладка
Витебская, Полоцк
50 р.
Фундамент сваи винтовые дом терраса беседка пирс каркас баня участок
Витебская, Полоцк
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Полоцк
Договорная
Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.
Витебская, Полоцк
Договорная
Канализация под ключ.Автономная канализация.
Витебская, Полоцк
Договорная
Наружная канализация ''под ключ''
Витебская, Полоцк
Договорная
Бурение скважин на воду
Витебская, Полоцк
Договорная
Монтаж и Ремонт скважинных насосов и оборудования.
Витебская, Полоцк
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола в Полоцке
Витебская, Полоцк
Договорная
Кровельные и фасадные работы.
Витебская, Полоцк
25 р.
Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.
Витебская, Полоцк
Договорная
Печник
Витебская, Полоцк
Договорная
Печные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Металлочерепица «Монтеррей», «Вилейская волна»
Витебская, Полоцк
Договорная
Строительные работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Услуги печника (ремонт и кладка печей)
Витебская, Полоцк
85 р.
Услуги экскаватора-погрузчика
Витебская, Полоцк
Договорная
Козырек на крыльцо
Витебская, Полоцк
150 р.
Сервисное обслуживание септиков и автономных кана
Витебская, Полоцк
Договорная
Строительные работы
Витебская, Полоцк
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный