logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Полоцке

Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Договорная

Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

10 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Договорная

Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Ремонт, кладка печей и дымоходов

Договорная

Ремонт, кладка печей и дымоходов

Витебская, Полоцк

Строительные услуги. Кровля. Фундамент. Кладка

20 р.

Строительные услуги. Кровля. Фундамент. Кладка

Витебская, Полоцк

Фундамент сваи винтовые дом терраса беседка пирс каркас баня участок

50 р.

Фундамент сваи винтовые дом терраса беседка пирс каркас баня участок

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.

Договорная

Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.

Витебская, Полоцк

Канализация под ключ.Автономная канализация.

Договорная

Канализация под ключ.Автономная канализация.

Витебская, Полоцк

Наружная канализация ''под ключ''

Договорная

Наружная канализация ''под ключ''

Витебская, Полоцк

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебская, Полоцк

Монтаж и Ремонт скважинных насосов и оборудования.

Договорная

Монтаж и Ремонт скважинных насосов и оборудования.

Витебская, Полоцк

Сухопрессованная стяжка пола в Полоцке

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола в Полоцке

Витебская, Полоцк

Кровельные и фасадные работы.

Договорная

Кровельные и фасадные работы.

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.

25 р.

Изготовление доборных элементов под заказ в Полоцке. Быстрые сроки.

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Печник

Договорная

Печник

Витебская, Полоцк

badge-icon
Печные работы

Договорная

Печные работы

Витебская, Полоцк

Металлочерепица «Монтеррей», «Вилейская волна»

Договорная

Металлочерепица «Монтеррей», «Вилейская волна»

Витебская, Полоцк

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебская, Полоцк

Услуги печника (ремонт и кладка печей)

Договорная

Услуги печника (ремонт и кладка печей)

Витебская, Полоцк

badge-icon
Услуги экскаватора-погрузчика

85 р.

Услуги экскаватора-погрузчика

Витебская, Полоцк

Козырек на крыльцо

Договорная

Козырек на крыльцо

Витебская, Полоцк

Сервисное обслуживание септиков и автономных кана

150 р.

Сервисное обслуживание септиков и автономных кана

Витебская, Полоцк

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебская, Полоцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги