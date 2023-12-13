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Услуги в сфере красоты и здоровья в Полоцке

Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Витебская, Полоцк

Бесплатно

нужны модели на мужскую стрижку, бокс полубокс

Витебская, Полоцк

Окрашивание,ДУ, коррекция бровей

Договорная

Окрашивание,ДУ, коррекция бровей

Витебская, Полоцк

Кератиновое выпрямление,ботокс,холодное восстановл

Договорная

Кератиновое выпрямление,ботокс,холодное восстановл

Витебская, Полоцк

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Маникюр с покрытием гель-лак (центр города)

35 р.

Маникюр с покрытием гель-лак (центр города)

Витебская, Полоцк

Ищу моделей на мужскую стрижку

Бесплатно

Ищу моделей на мужскую стрижку

Витебская, Полоцк

Маникюр ,педикюр ,наращивание ногтей

30 р.

Маникюр ,педикюр ,наращивание ногтей

Витебская, Полоцк

Сложное наращивание ногтей

55 р.

Сложное наращивание ногтей

Витебская, Полоцк

Макияж и укладка на любой праздник

20 р.

Макияж и укладка на любой праздник

Витебская, Полоцк

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Нужны модели на мужскую стрижку

Бесплатно

Нужны модели на мужскую стрижку

Витебская, Полоцк

Стрижка

Бесплатно

Стрижка

Витебская, Полоцк

Бесплатно

Полоцк, нужна модель на кончики,и модель на бокс

Витебская, Полоцк

Окрашивания бровей и ресниц

7 р.

Окрашивания бровей и ресниц

Витебская, Полоцк

Стрижки, укладки.

Договорная

Стрижки, укладки.

Витебская, Полоцк

Бесплатно

Нужна модель на мужские стрижки

Витебская, Полоцк

Нужны модели на мужские стрижки

Бесплатно

Нужны модели на мужские стрижки

Витебская, Полоцк

Маникюр,педикюр

20 р.

Маникюр,педикюр

Витебская, Полоцк

Бесплатно

Нужна модель на мужскую стрижку

Витебская, Полоцк

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Витебская, Полоцк

Парикмахерские услуги

10 р.

Парикмахерские услуги

Витебская, Полоцк

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Полоцк

Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Витебская, Полоцк

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Витебская, Полоцк

Рисую эскизы татуировок

100 р.

Рисую эскизы татуировок

Витебская, Полоцк

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Витебская, Полоцк

Коррекция и окрашивание бровей

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Витебская, Полоцк

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Полоцк

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Брови Ресницы

20 р.

Брови Ресницы

Витебская, Полоцк

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Гель лак, гель, наращивание

35 р.

Гель лак, гель, наращивание

Витебская, Полоцк

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Макияж

40 р.

Макияж

Витебская, Полоцк

Коррекция и укрепление ногтей

30 р.

Коррекция и укрепление ногтей

Витебская, Полоцк

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Маникюр ,педикюр

30 р.

Маникюр ,педикюр

Витебская, Полоцк

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Маникюр, наращивание

30 р.

Маникюр, наращивание

Витебская, Полоцк

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебская, Полоцк

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Оформление и долговременная укладка бровей

5 р.

Оформление и долговременная укладка бровей

Витебская, Полоцк

Приглашаю на наращивание ресниц от 1-4 д

Договорная

Приглашаю на наращивание ресниц от 1-4 д

Витебская, Полоцк

Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебская, Полоцк

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Витебская, Полоцк

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Модель на афрокосички

60 р.

Модель на афрокосички

Витебская, Полоцк

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Гелевая коррекция, гель-лак, маникюр

30 р.

Гелевая коррекция, гель-лак, маникюр

Витебская, Полоцк

женские стрижки

Бесплатно

женские стрижки

Витебская, Полоцк

Женские и мужские стрижки

Бесплатно

Женские и мужские стрижки

Витебская, Полоцк

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Витебская, Полоцк

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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