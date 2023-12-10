logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Ворота, заборы
Прочее для ворот и заборов
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Пинске

Замок гаражный.

105 р.

Замок гаражный.

Брестская, Пинск

Завесы гаражные

7 р.

Завесы гаражные

Брестская, Пинск

badge-icon
Металлоштакетник

3.20 р.

Металлоштакетник

Брестская, Пинск

badge-icon
Замок навесной

10 р.

Замок навесной

Брестская, Пинск

Замок реечный

Договорная

Замок реечный

Брестская, Пинск

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Продам металлолом

Договорная

Продам металлолом

Брестская, Пинск

Дедовский замок

30 р.

Дедовский замок

Брестская, Пинск

Замок гаражный латунный

140 р.

Замок гаражный латунный

Брестская, Пинск

Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
КАЛИТКИ ВОРОТА ЗАБОРЫ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

400 р.

КАЛИТКИ ВОРОТА ЗАБОРЫ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Брестская, Пинск

Проволока колючка.

70 р.

Проволока колючка.

Брестская, Пинск

badge-icon
Колпак на столб забора.

Договорная

Колпак на столб забора.

Брестская, Пинск

Замок гаражный

70 р.

Замок гаражный

Брестская, Пинск

badge-icon
Завесы петли

15 р.

Завесы петли

Брестская, Пинск

Засов гаражный

35 р.

Засов гаражный

Брестская, Пинск

Основание монтажное

30 р.

Основание монтажное

Брестская, Пинск

badge-icon
Кронштейны

6 р.

Кронштейны

Брестская, Пинск

листы жести

10 р.

листы жести

Брестская, Пинск

badge-icon
Замок гаражный

Договорная

Замок гаражный

Брестская, Пинск

Пульт дистанционного управления AN MOTORS AT4

35 р.

Пульт дистанционного управления AN MOTORS AT4

Брестская, Пинск

Лист металла 2мм 1250х2500

130 р.

Лист металла 2мм 1250х2500

Брестская, Пинск

badge-icon
Завесы гаражные

Бесплатно

Завесы гаражные

Брестская, Пинск

Швеллер балка ( двутавр )

200 р.

Швеллер балка ( двутавр )

Брестская, Пинск

Колючая проволока

Договорная

Колючая проволока

Брестская, Пинск

Засов гаражный

10 р.

Засов гаражный

Брестская, Пинск

Комплект на гараж . Можно по отдельности.

60 р.

Комплект на гараж . Можно по отдельности.

Брестская, Пинск

Шпингалет

4 р.

Шпингалет

Брестская, Пинск

badge-icon
Автоматика для раздвижных ворот Nice moovo

1 300 р.

Автоматика для раздвижных ворот Nice moovo

Брестская, Пинск

badge-icon
Табличка из нержавейки

15 р.

Табличка из нержавейки

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки