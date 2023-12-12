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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Пинске

Ёмкость из дерева

40 р.

Ёмкость из дерева

Брестская, Пинск

Продам мешки с под зерна и муки цена 0.50 копеек

0.50 р.

Продам мешки с под зерна и муки цена 0.50 копеек

Брестская, Пинск

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Втулка опрыскивателя ВОЛПИ. Втулка VOLPI. Распылитель ВОЛПИ

20 р.

Втулка опрыскивателя ВОЛПИ. Втулка VOLPI. Распылитель ВОЛПИ

Брестская, Пинск

Доставка
Дачный участок

500 р.

Дачный участок

Брестская, Пинск

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Торф, грунт из Глинки в БИГ-БЕЙЛАХ.

Договорная

Торф, грунт из Глинки в БИГ-БЕЙЛАХ.

Брестская, Пинск

1 р.

ящик шпилька (грибной)

Брестская, Пинск

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Козырьки навесы металлоконструкции

Договорная

Козырьки навесы металлоконструкции

Брестская, Пинск

сушенный шиповник

8.75 р.

сушенный шиповник

Брестская, Пинск

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Грунт

Договорная

Грунт

Брестская, Пинск

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Договорная

Дубовые колодки

Брестская, Пинск

Щепа хвойных пород

18 р.

Щепа хвойных пород

Брестская, Пинск

Пакет для рассады мешки для саженцев растений 2 л

0.06 р.

Пакет для рассады мешки для саженцев растений 2 л

Брестская, Пинск

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Ящики

4.50 р.

Ящики

Брестская, Пинск

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Ящики пластмассовые

0.49 р.

Ящики пластмассовые

Брестская, Пинск

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Автонавесы

150 р.

Автонавесы

Брестская, Пинск

Рассрочка
Трубки 130х3см (качество)

4 р.

Трубки 130х3см (качество)

Брестская, Пинск

Колесо

Бесплатно

Колесо

Брестская, Пинск

5 р.

Опилки сосновые

Брестская, Пинск

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Бесплатно

Аккумулятор 20v . Новый.

Брестская, Пинск

260 р.

Пленка мульчирующая для клубники

Брестская, Пинск

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Колодки дубовые

Договорная

Колодки дубовые

Брестская, Пинск

Опилки

3 р.

Опилки

Брестская, Пинск

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Фитолампа

30 р.

Фитолампа

Брестская, Пинск

Лампа паяльная

20 р.

Лампа паяльная

Брестская, Пинск

Щепа , опилки

20 р.

Щепа , опилки

Брестская, Пинск

Накомарник

5 р.

Накомарник

Брестская, Пинск

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Сошка

Договорная

Сошка

Брестская, Пинск

Контейнер деревянный

60 р.

Контейнер деревянный

Брестская, Пинск

Цветочные пластиковые горшки

25 р.

Цветочные пластиковые горшки

Брестская, Пинск

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Пушка газовая максимальная мощность

550 р.

Пушка газовая максимальная мощность

Брестская, Пинск

Фитосветильник для рассады

70 р.

Фитосветильник для рассады

Брестская, Пинск

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Щебень декоративный

13 р.

Щебень декоративный

Брестская, Пинск

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Makita 430

820 р.

Makita 430

Брестская, Пинск

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Амортизаторы с пружинами

50 р.

Амортизаторы с пружинами

Брестская, Пинск

Кора сосны

8 р.

Кора сосны

Брестская, Пинск

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Сирена

10 р.

Сирена

Брестская, Пинск

Сиденье на велосипед для ребенка

10 р.

Сиденье на велосипед для ребенка

Брестская, Пинск

Отпугиватель от комаров

10 р.

Отпугиватель от комаров

Брестская, Пинск

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Мешки из под соли, муки

0.50 р.

Мешки из под соли, муки

Брестская, Пинск

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Скорлупа грецкого ореха/ мульча

2 р.

Скорлупа грецкого ореха/ мульча

Брестская, Пинск

Тены электрические водяные.

20 р.

Тены электрические водяные.

Брестская, Пинск

Клапан на водозаборную трубу.

21.97 р.

Клапан на водозаборную трубу.

Брестская, Пинск

Столбики для полисадника

Договорная

Столбики для полисадника

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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