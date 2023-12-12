logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Стройматериалы
Пены и герметики
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Пинске

12 р.

стройматериалы

Брестская, Пинск

badge-icon
Пена. герметик силикон

Договорная

Пена. герметик силикон

Брестская, Пинск

badge-icon
Герметик полиуретановый Ceresit CS 29

20 р.

Герметик полиуретановый Ceresit CS 29

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Химический анкер

20 р.

Химический анкер

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Хорошая пена

Договорная

Хорошая пена

Брестская, Пинск

badge-icon
Монтажный полиуретановый клей-пена

16 р.

Монтажный полиуретановый клей-пена

Брестская, Пинск

badge-icon
Герметик акриловый

5 р.

Герметик акриловый

Брестская, Пинск

badge-icon
Герметик

Договорная

Герметик

Брестская, Пинск

badge-icon
Герметик акрил

5 р.

Герметик акрил

Брестская, Пинск

Герметик битумный

Договорная

Герметик битумный

Брестская, Пинск

Герметик акриловый белый

5 р.

Герметик акриловый белый

Брестская, Пинск

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная

16 р.

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная

Брест

Пена монтажная герметик

Договорная

Пена монтажная герметик

Гомель

badge-icon
Пена

14 р.

Пена

Минск, Партизанский

badge-icon
Клей-пена монтажная SIKA Boom - 582 

18 р.

Клей-пена монтажная SIKA Boom - 582 

Минск, Московский

badge-icon
Монтажная пена зимняя (остаток)

5 р.

Монтажная пена зимняя (остаток)

Минск, Ленинский

Силикон белый

5 р.

Силикон белый

Витебск

Герметик

20 р.

Герметик

Брестская, Кобрин

badge-icon
Монтажная пена

12 р.

Монтажная пена

Минская, Дзержинск

badge-icon
Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Гомель

Резьбовой герметик

Договорная

Резьбовой герметик

Минск, Первомайский

Пена монтажная

14 р.

Пена монтажная

Минская, Фаниполь

badge-icon
Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брестская, Барановичи

badge-icon
Анкер химических

20 р.

Анкер химических

Гомель

badge-icon
badge-icon
Герметик акриловый белый

6 р.

Герметик акриловый белый

Могилев

Пена монтажная Soudal

16.49 р.

Пена монтажная Soudal

Минск, Ленинский

Герметик Soudal

7.99 р.

Герметик Soudal

Минск, Ленинский

Пена монтажная

20 р.

Пена монтажная

Могилев

badge-icon
badge-icon
Профессиональная Монтажная пена 65 зима до -20, POLYNOR

15 р.

Профессиональная Монтажная пена 65 зима до -20, POLYNOR

Минск, Заводской

Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Минск, Московский

badge-icon
Пена монтажная бытовая 750мл

9 р.

Пена монтажная бытовая 750мл

Минск, Партизанский

Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Гродненская, Волковыск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пена монтажная

11.50 р.

Пена монтажная

Минск, Фрунзенский

Герметик Sikaflex-221

43 р.

Герметик Sikaflex-221

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Герметик силиконовый бесцветный, универсал Бельгия

20 р.

Герметик силиконовый бесцветный, универсал Бельгия

Минск, Фрунзенский

badge-icon
МОНТАЖНАЯ ПЕНА PУЧНАЯ

10 р.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА PУЧНАЯ

Витебск

Жидкие гвозди,герметик акриловый

5 р.

Жидкие гвозди,герметик акриловый

Минск, Фрунзенский

Пена

12 р.

Пена

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Герметик акриловый белый Церезит

4.50 р.

Герметик акриловый белый Церезит

Минск, Фрунзенский

badge-icon
силикон санитарный белый hauser

10 р.

силикон санитарный белый hauser

Брест

Силикон санитарный прозрачный Wunder

10 р.

Силикон санитарный прозрачный Wunder

Брест

клей полиуретановый черный Tytan

15 р.

клей полиуретановый черный Tytan

Брест

пена монтажная полиуретановая stern

15 р.

пена монтажная полиуретановая stern

Брест

пена монтажная Profpur

12 р.

пена монтажная Profpur

Брест

Жидкие гвозди

9 р.

Жидкие гвозди

Гродно

badge-icon
Клей - пена.

35 р.

Клей - пена.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Монтажная пена

10 р.

Монтажная пена

Минск, Фрунзенский

Герметик огнеупорный

3 р.

Герметик огнеупорный

Минск, Центральный

badge-icon
Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брестская, Барановичи

Пена клей

15 р.

Пена клей

Брестская, Кобрин

badge-icon
Герметик силиконовый белый

5 р.

Герметик силиконовый белый

Брестская, Лунинец

badge-icon
Пена клей

15 р.

Пена клей

Брестская, Кобрин

badge-icon
Пена монтажная 5шт

15 р.

Пена монтажная 5шт

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пена монтажная

15 р.

Пена монтажная

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Герметик

11 р.

Герметик

Минск, Заводской

badge-icon
Пена монтажная Новая.

15 р.

Пена монтажная Новая.

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Силиконовый герметик

20 р.

Силиконовый герметик

Минск, Первомайский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

10.80 р.

Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

16.30 р.

Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Договорная

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Герметик акриловый для швов

19 р.

Герметик акриловый для швов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки