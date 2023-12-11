logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Оснастка для инструмента
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Пинске

Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)

100 р.

Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

50 р.

ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Брестская, Пинск

badge-icon
Набор.

35 р.

Набор.

Брестская, Пинск

Сетка для шлифмашин 225мм Hilti

5 р.

Сетка для шлифмашин 225мм Hilti

Брестская, Пинск

badge-icon
Фрезы по дереву Набор фрез

80 р.

Фрезы по дереву Набор фрез

Брестская, Пинск

badge-icon
Сверло

30 р.

Сверло

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Диск алмазный по железобетону 230мм

40 р.

Диск алмазный по железобетону 230мм

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону

20 р.

Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону

Брестская, Пинск

badge-icon
зарядка для акб Макита 18 вольт

50 р.

зарядка для акб Макита 18 вольт

Брестская, Пинск

badge-icon
Алмазный диск

25 р.

Алмазный диск

Брестская, Пинск

badge-icon
Диск

Договорная

Диск

Брестская, Пинск

badge-icon
Карабин диск по дереву по металлу

Договорная

Карабин диск по дереву по металлу

Брестская, Пинск

badge-icon
Отрезные диски 230

1.60 р.

Отрезные диски 230

Брестская, Пинск

badge-icon
Бур

15 р.

Бур

Брестская, Пинск

badge-icon
Пила дисковая по дереву

20 р.

Пила дисковая по дереву

Брестская, Пинск

badge-icon
Продам круги

0.80 р.

Продам круги

Брестская, Пинск

badge-icon
Метчики

Договорная

Метчики

Брестская, Пинск

Диск пильный по дереву 190*30мм

15 р.

Диск пильный по дереву 190*30мм

Брестская, Пинск

badge-icon
Отрезные круги WURTH (Ф125 мм)

2 р.

Отрезные круги WURTH (Ф125 мм)

Брестская, Пинск

badge-icon
Диск зачистной по металлу 125

2.50 р.

Диск зачистной по металлу 125

Брестская, Пинск

Плашка для нарезания резьбы

20 р.

Плашка для нарезания резьбы

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Пластины твердосплавные

3 р.

Пластины твердосплавные

Брестская, Пинск

Круг наждачный.

80 р.

Круг наждачный.

Брестская, Пинск

Плашки

10 р.

Плашки

Брестская, Пинск

badge-icon
Шлифлист и лента шлифовальная

40 р.

Шлифлист и лента шлифовальная

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Полотно ножовки по металлу

1.50 р.

Полотно ножовки по металлу

Брестская, Пинск

Круги по металлу сверла 4,2 по мет

Договорная

Круги по металлу сверла 4,2 по мет

Брестская, Пинск

badge-icon
Дисковые пилы разные размеры

40 р.

Дисковые пилы разные размеры

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Диск пильный по дереву ЗУБР

20 р.

Диск пильный по дереву ЗУБР

Брестская, Пинск

badge-icon
Чашка алмазная шлифовальная 125х22,2 мм двурядная

25 р.

Чашка алмазная шлифовальная 125х22,2 мм двурядная

Брестская, Пинск

badge-icon
Круг алмазный 230х22 мм GEPARD

25 р.

Круг алмазный 230х22 мм GEPARD

Брестская, Пинск

badge-icon
Плашки трубные

Договорная

Плашки трубные

Брестская, Пинск

Сверла по бетону sdsmax комплект

50 р.

Сверла по бетону sdsmax комплект

Брестская, Пинск

badge-icon
Festool

350 р.

Festool

Брестская, Пинск

badge-icon
Набор свёрел-метчиков М3-М10 YATO. новый

60 р.

Набор свёрел-метчиков М3-М10 YATO. новый

Брестская, Пинск

badge-icon
Бур sds-max 25мм

65 р.

Бур sds-max 25мм

Брестская, Пинск

badge-icon
Круг отрезной

Договорная

Круг отрезной

Брестская, Пинск

badge-icon
Коронка по бетону

10 р.

Коронка по бетону

Брестская, Пинск

Отрезные круги УШМ

Договорная

Отрезные круги УШМ

Брестская, Пинск

badge-icon
Пила дисковая

30 р.

Пила дисковая

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электропила Makita

400 р.

Электропила Makita

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
СССР Развёртка, Метчики М35,30,27

Договорная

СССР Развёртка, Метчики М35,30,27

Брестская, Пинск

Плита Стальная, Свёрла М 30,15,8,мм. Переход.12мм

5 р.

Плита Стальная, Свёрла М 30,15,8,мм. Переход.12мм

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки