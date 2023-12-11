Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Пинске
100 р.
Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)
Брестская, Пинск
50 р.
ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Брестская, Пинск
35 р.
Набор.
Брестская, Пинск
5 р.
Сетка для шлифмашин 225мм Hilti
Брестская, Пинск
80 р.
Фрезы по дереву Набор фрез
Брестская, Пинск
30 р.
Сверло
Брестская, Пинск
40 р.
Диск алмазный по железобетону 230мм
Брестская, Пинск
20 р.
Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону
Брестская, Пинск
50 р.
зарядка для акб Макита 18 вольт
Брестская, Пинск
25 р.
Алмазный диск
Брестская, Пинск
Договорная
Диск
Брестская, Пинск
Договорная
Карабин диск по дереву по металлу
Брестская, Пинск
1.60 р.
Отрезные диски 230
Брестская, Пинск
15 р.
Бур
Брестская, Пинск
20 р.
Пила дисковая по дереву
Брестская, Пинск
0.80 р.
Продам круги
Брестская, Пинск
Договорная
Метчики
Брестская, Пинск
15 р.
Диск пильный по дереву 190*30мм
Брестская, Пинск
2 р.
Отрезные круги WURTH (Ф125 мм)
Брестская, Пинск
2.50 р.
Диск зачистной по металлу 125
Брестская, Пинск
20 р.
Плашка для нарезания резьбы
Брестская, Пинск
3 р.
Пластины твердосплавные
Брестская, Пинск
80 р.
Круг наждачный.
Брестская, Пинск
10 р.
Плашки
Брестская, Пинск
40 р.
Шлифлист и лента шлифовальная
Брестская, Пинск
1.50 р.
Полотно ножовки по металлу
Брестская, Пинск
Договорная
Круги по металлу сверла 4,2 по мет
Брестская, Пинск
40 р.
Дисковые пилы разные размеры
Брестская, Пинск
20 р.
Диск пильный по дереву ЗУБР
Брестская, Пинск
25 р.
Чашка алмазная шлифовальная 125х22,2 мм двурядная
Брестская, Пинск
25 р.
Круг алмазный 230х22 мм GEPARD
Брестская, Пинск
Договорная
Плашки трубные
Брестская, Пинск
50 р.
Сверла по бетону sdsmax комплект
Брестская, Пинск
350 р.
Festool
Брестская, Пинск
60 р.
Набор свёрел-метчиков М3-М10 YATO. новый
Брестская, Пинск
65 р.
Бур sds-max 25мм
Брестская, Пинск
Договорная
Круг отрезной
Брестская, Пинск
10 р.
Коронка по бетону
Брестская, Пинск
Договорная
Отрезные круги УШМ
Брестская, Пинск
30 р.
Пила дисковая
Брестская, Пинск
400 р.
Электропила Makita
Брестская, Пинск
Договорная
СССР Развёртка, Метчики М35,30,27
Брестская, Пинск
5 р.
Плита Стальная, Свёрла М 30,15,8,мм. Переход.12мм
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный