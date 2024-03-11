logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Очистители воздуха
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Очистители воздуха в Пинске

Увлажнитель воздуха Lydsto F200S

120 р.

Увлажнитель воздуха Lydsto F200S

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Озонатор воздуха

500 р.

Озонатор воздуха

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Очиститель увлажнитель воздуха Sharp Шарп

430 р.

Очиститель увлажнитель воздуха Sharp Шарп

Брестская, Пинск

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
BONECO W200

400 р.

BONECO W200

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ионизатор воздуха RIGA новый времен СССР.

35 р.

Ионизатор воздуха RIGA новый времен СССР.

Могилев

Озонатор Kitfort

60 р.

Озонатор Kitfort

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

290 р.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Минск, Центральный

badge-icon
Мойка воздуха Boneco W200

580 р.

Мойка воздуха Boneco W200

Могилев

badge-icon
Мойка воздуха Winia (plasma)

980 р.

Мойка воздуха Winia (plasma)

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Озонатор Kitfort KT-2891

55 р.

Озонатор Kitfort KT-2891

Минск, Московский

badge-icon
Озонатор

30 р.

Озонатор

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Мойка воздуха Garlyn AirWash V40

Онлайн-заказ

708.04 р.
603.48 р.-15%

Мойка воздуха Garlyn AirWash V40

Минск, Ленинский

Климатический комплекс Garlyn AirClean V60

Онлайн-заказ

967.91 р.
824.97 р.-15%

Климатический комплекс Garlyn AirClean V60

Минск, Ленинский

Dyson HP 09 Климатическая система/ очиститель

2 999 р.

Dyson HP 09 Климатическая система/ очиститель

Брест

Очиститель воздуха супер-плюс-эко с

110 р.

Очиститель воздуха супер-плюс-эко с

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Диспансер воздуха

25 р.

Диспансер воздуха

Витебск

badge-icon
badge-icon
Климатический комплекс Beurer Maremed MK 500

Онлайн-заказ

1 294.17 р.
1 103.05 р.-15%

Климатический комплекс Beurer Maremed MK 500

Минск, Ленинский

Очиститель воздуха

350 р.

Очиститель воздуха

Витебск

badge-icon
badge-icon
WiFi Алиса Очиститель воздуха

90 р.

WiFi Алиса Очиститель воздуха

Минская, Солигорск

badge-icon
Очиститель воздуха Zepter

210 р.

Очиститель воздуха Zepter

Гродно

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха

50 р.

Очиститель воздуха

Минская, Солигорск

badge-icon
Очиститель воздуха

350 р.

Очиститель воздуха

Брест

badge-icon
badge-icon
Продажа очистителя воздуха

60 р.

Продажа очистителя воздуха

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
система очистки воздуха

100 р.

система очистки воздуха

Гомель

badge-icon
Мойка воздуха electrolux ehaw-9015d mini

150 р.

Мойка воздуха electrolux ehaw-9015d mini

Гомель

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro

400 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro

Гомель

badge-icon
badge-icon
Мойка воздуха Venta

285 р.

Мойка воздуха Venta

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха+вентилятор

80 р.

Очиститель воздуха+вентилятор

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Petoneer AirMaster

Онлайн-заказ

505.74 р.
431.05 р.-15%

Очиститель воздуха Petoneer AirMaster

Минск, Ленинский

Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Онлайн-заказ

1 081.13 р.
988.24 р.-9%

Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Минск, Ленинский

Очиститель воздуха Toshiba CAF-X50XPL

Онлайн-заказ

534.67 р.
455.71 р.-15%

Очиститель воздуха Toshiba CAF-X50XPL

Минск, Ленинский

Продам очиститель воздуха Xiaomi

100 р.

Продам очиститель воздуха Xiaomi

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Осушитель воздуха

80 р.

Осушитель воздуха

Брест

badge-icon
badge-icon
Фильтр тонкой очистки Xiaomi Smart Air Purifier 4

120 р.

Фильтр тонкой очистки Xiaomi Smart Air Purifier 4

Минск, Ленинский

badge-icon
OzonAir oz-7

500 р.

OzonAir oz-7

Могилев

badge-icon
Ионизатор, ночной светильник Vitek Space VT-1772

39 р.

Ионизатор, ночной светильник Vitek Space VT-1772

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха xiaomi 2S

200 р.

Очиститель воздуха xiaomi 2S

Минская, Солигорск

badge-icon
Очиститель воздуха с функцией увлажнения Daikin

400 р.

Очиститель воздуха с функцией увлажнения Daikin

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH04 WHGD EU

2 575.46 р.

Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH04 WHGD EU

Минск, Центральный

Очиститель воздуха

25 р.

Очиститель воздуха

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Ионизатор, очиститель воздуха Klarstein

50 р.

Ионизатор, очиститель воздуха Klarstein

Брест

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-22 АВТО-2

Онлайн-заказ

141.54 р.

Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-22 АВТО-2

Минск, Ленинский

Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-23 АВТО-3

Онлайн-заказ

172.63 р.

Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-23 АВТО-3

Минск, Ленинский

Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-21 АВТО-1

Онлайн-заказ

111.87 р.

Очиститель воздуха РЭМО ОВУ-21 АВТО-1

Минск, Ленинский

Климатических очиститель воздуха Dyson.

1 450 р.

Климатических очиститель воздуха Dyson.

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продаю электронный очиститель воздуха Супер- плюс-

149 р.

Продаю электронный очиститель воздуха Супер- плюс-

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Бактерицидный рециркулятор SaltLight Combo 15

280 р.

Бактерицидный рециркулятор SaltLight Combo 15

Витебск

badge-icon
Пульт от Воздухоочистителя

5 р.

Пульт от Воздухоочистителя

Минск, Московский

Очиститель / увлажнитель воздуха futula h4s

190 р.

Очиститель / увлажнитель воздуха futula h4s

Минск, Московский

badge-icon
Воздухоочиститель

65 р.

Воздухоочиститель

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Озонатор OzonAIR OZ-7 (а.43-040105)

499 р.

Озонатор OzonAIR OZ-7 (а.43-040105)

Минская, Слуцк

Очиститель воздуха Tefal Intense Pure Air

400 р.

Очиститель воздуха Tefal Intense Pure Air

Минск, Первомайский

badge-icon
Цептер Очиститель воздуха Ионизатор

510 р.

Цептер Очиститель воздуха Ионизатор

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
ИОННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТ. AIRCOMFORT XJ2200

70 р.

ИОННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТ. AIRCOMFORT XJ2200

Минск, Заводской

badge-icon
Очиститель воздуха xiaomi air purifier 2s

200 р.

Очиститель воздуха xiaomi air purifier 2s

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Бактерицидный рециркулятор Ultrafor Стандарт (светлое дерево)

650 р.

Бактерицидный рециркулятор Ultrafor Стандарт (светлое дерево)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900

1 100 р.

Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900

Минск, Партизанский

badge-icon
Мойка воздуха

300 р.

Мойка воздуха

Минск, Первомайский

badge-icon
Увлажнитель мойка воздуха BONECO W200

440 р.

Увлажнитель мойка воздуха BONECO W200

Минск, Заводской

badge-icon
Очиститель воздуха

800 р.

Очиститель воздуха

Минск, Московский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Очиститель-увлажнитель DYSON PH01/ГАРАНТИЯ

799.99 р.

Очиститель-увлажнитель DYSON PH01/ГАРАНТИЯ

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха в ассортименте

240 р.

Очиститель воздуха в ассортименте

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Lydsto F200S

120 р.

Увлажнитель воздуха Lydsto F200S

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

2 766.49 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Очиститель воздуха Dyson Pure Cool Link TP02

1 400 р.

Очиститель воздуха Dyson Pure Cool Link TP02

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиРостеры, мини-печиСоковыжималки электрическиеСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайники, термопотыПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныВинные шкафыПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыВоскоплавыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЭлектрические зубные щёткиИрригаторыГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья