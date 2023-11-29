80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)