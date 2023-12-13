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Бюро находок в Пинске

Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)

Договорная

Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)

Брестская, Пинск

Договорная

найден телефон

Брестская, Пинск

Договорная

Утеряно

Брестская, Пинск

Договорная

Утерян телефон Redmi

Брестская, Пинск

Наушник (найден..верну владельцу)

Договорная

Наушник (найден..верну владельцу)

Брестская, Пинск

Наушник найден на первомайская 145 во дворе

Договорная

Наушник найден на первомайская 145 во дворе

Брестская, Пинск

Утерян серебряный браслет с надписью ''Luck''

Договорная

Утерян серебряный браслет с надписью ''Luck''

Брестская, Пинск

Наушники

Договорная

Наушники

Брестская, Пинск

Сидение для квадроцикла

Договорная

Сидение для квадроцикла

Брестская, Пинск

Утеряна сережка

Договорная

Утеряна сережка

Брестская, Пинск

Договорная

Найдены ключи

Брестская, Пинск

Утерян левый белый наушник samsung galaxy bads 2

Договорная

Утерян левый белый наушник samsung galaxy bads 2

Брестская, Пинск

Телефон отдам хозяину

Бесплатно

Телефон отдам хозяину

Брестская, Пинск

Потеряшка

Договорная

Потеряшка

Брестская, Пинск

Найдена сережка золотая

Договорная

Найдена сережка золотая

Брестская, Пинск

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке

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Найдены ключи от квартиры

Минск, Фрунзенский

Нашёл карту info post

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Утерян паспорт на имя Каптюг Антон

Минск, Фрунзенский

утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)

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утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)

Минск, Фрунзенский

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Минск, Фрунзенский

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Утерян телефон Самсунг

Минск, Советский

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Пропала собака

Договорная

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Потеряшка

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Утеряна сережка

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Пропуск ОАО ВИСТАН

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Витебск

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Брест

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

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Найдены ключи в районе Гаранина 3.

Договорная

Найдены ключи в районе Гаранина 3.

Витебская, Орша

фигурка водарасль

Договорная

фигурка водарасль

Минск, Советский

Найдено Школа #61

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Найдено Школа #61

Гомель

Пропала охотничья собака

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Пропала охотничья собака

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Ключи

Договорная

Ключи

Гродно

Договорная

Утерян телефон

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Утеряно кольцо

Договорная

Утеряно кольцо

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Найден номерной знак

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