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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Пинске

Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Картины-триптих

170 р.

Картины-триптих

Брестская, Пинск

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Мишка COCA COLA

5 р.

Мишка COCA COLA

Брестская, Пинск

Коробок спичек времён второй мировой войны

Договорная

Коробок спичек времён второй мировой войны

Брестская, Пинск

Чайник

8 р.

Чайник

Брестская, Пинск

5 копеек 1933.

330 р.

5 копеек 1933.

Брестская, Пинск

Ёлочные игрушки СССР

10 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Ёлочные новогодние игрушки СССР

25 р.

Ёлочные новогодние игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Елочная игрушка

15 р.

Елочная игрушка

Брестская, Пинск

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Весы

45 р.

Весы

Брестская, Пинск

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минерал большой

20 р.

минерал большой

Брестская, Пинск

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Коллекции Статуэтка Лебедь

15 р.

Коллекции Статуэтка Лебедь

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

3 р.

Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки-парашют(СССР)

3 р.

Ёлочные игрушки-парашют(СССР)

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

2 р.

Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки(СССР,стекло)

1 р.

Ёлочные игрушки(СССР,стекло)

Брестская, Пинск

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Картина (холст, масло)

220 р.

Картина (холст, масло)

Брестская, Пинск

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коллекция юбилейных рублей

Договорная

коллекция юбилейных рублей

Брестская, Пинск

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икона красивая

360 р.

икона красивая

Брестская, Пинск

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Значок

5 р.

Значок

Брестская, Пинск

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Кукла СССР

15 р.

Кукла СССР

Брестская, Пинск

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Кукла СССР

85 р.

Кукла СССР

Брестская, Пинск

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Елочная новогодняя игрушка СССР

35 р.

Елочная новогодняя игрушка СССР

Брестская, Пинск

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икона

80 р.

икона

Брестская, Пинск

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Ёлочная игрушка

45 р.

Ёлочная игрушка

Брестская, Пинск

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Ёлочная игрушка

135 р.

Ёлочная игрушка

Брестская, Пинск

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Часы газ 21 в рабочем состоянии

70 р.

Часы газ 21 в рабочем состоянии

Брестская, Пинск

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Монеты СССР 1859 шт.

Договорная

Монеты СССР 1859 шт.

Брестская, Пинск

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Ёлочные картонные игрушки

Договорная

Ёлочные картонные игрушки

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки времён СССР

Договорная

Ёлочные игрушки времён СССР

Брестская, Пинск

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Ёлочные игрушки

Договорная

Ёлочные игрушки

Брестская, Пинск

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Звуковые сигналы газ 21волга

80 р.

Звуковые сигналы газ 21волга

Брестская, Пинск

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Пупсики для детей

6 р.

Пупсики для детей

Брестская, Пинск

Дудка СССР

10 р.

Дудка СССР

Брестская, Пинск

Посудка СССР детская

2.50 р.

Посудка СССР детская

Брестская, Пинск

Блюдо 80-е годы

2 р.

Блюдо 80-е годы

Брестская, Пинск

Чашки чайные

4.50 р.

Чашки чайные

Брестская, Пинск

Номерной знак Machester United

30 р.

Номерной знак Machester United

Брестская, Пинск

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Панно '' VERSALIA ''

Договорная

Панно '' VERSALIA ''

Брестская, Пинск

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Картина ''ПЛАЧ МАРИАМ''

Договорная

Картина ''ПЛАЧ МАРИАМ''

Брестская, Пинск

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Раскладной стол ссср

50 р.

Раскладной стол ссср

Брестская, Пинск

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Картина-чеканка времен СССР,размер 39-23см

25 р.

Картина-чеканка времен СССР,размер 39-23см

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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