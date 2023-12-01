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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техникаОргтехника

3D-принтеры в Пинске

3D принтер

2 200 р.

3D принтер

Брестская, Пинск

Фотополимерный 3д принтер KINGROON KP6 Mono

520 р.

Фотополимерный 3д принтер KINGROON KP6 Mono

Брестская, Пинск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ledge-ox 3D printer. 3D принтер.

540 р.

Ledge-ox 3D printer. 3D принтер.

Минск, Ленинский

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3D-принтеры Creality CR-10S Pro

Онлайн-заказ

2 572.88 р.

3D-принтеры Creality CR-10S Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D-принтеры Creality Ender-7

Онлайн-заказ

1 698.63 р.

3D-принтеры Creality Ender-7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D-принтеры Creality Sermoon D1

Онлайн-заказ

1 818 р.

3D-принтеры Creality Sermoon D1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3д принтер elegoo Neptune 3 pro

1 250 р.

3д принтер elegoo Neptune 3 pro

Минск, Центральный

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3D принтер Tornado

350 р.

3D принтер Tornado

Минск, Фрунзенский

3D принтер Anycubic Photon Mono 2

810 р.

3D принтер Anycubic Photon Mono 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3D принтер Flyingbear Reborn 2

1 800 р.

3D принтер Flyingbear Reborn 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3d принтер Ender 3

600 р.

3d принтер Ender 3

Могилев

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3д принтер Flsun SR

1 000 р.

3д принтер Flsun SR

Минская, Жодино

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FB Ghost5

950 р.

FB Ghost5

Гомельская, Речица

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Ender 3

550 р.

Ender 3

Брестская, Барановичи

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3D-принтер Anycubic Kobra - новый

920 р.

3D-принтер Anycubic Kobra - новый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
FDM принтер Creality Ender-3 Pro

650 р.

FDM принтер Creality Ender-3 Pro

Минск, Октябрьский

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3D-принтер 101Hero

245 р.

3D-принтер 101Hero

Минск, Московский

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Катушки.Пластик для 3d печати.

5 р.

Катушки.Пластик для 3d печати.

Минская, Солигорск

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Creality Ender 3

950 р.

Creality Ender 3

Минская, Жодино

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3D принтер Anycubic kobra max (новый)

1 750 р.

3D принтер Anycubic kobra max (новый)

Витебская, Полоцк

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3d принтер Kingroon kp3s

650 р.

3d принтер Kingroon kp3s

Минск, Фрунзенский

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Изделие на 3D принтере

Бесплатно

Изделие на 3D принтере

Минская, Борисов

3D принтер MakerBot Replicator+

3 200 р.

3D принтер MakerBot Replicator+

Минск, Советский

FDM принтер Elegoo Neptune 4 Pro

Онлайн-заказ

1 943.73 р.

FDM принтер Elegoo Neptune 4 Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плата для 3d принтера BIGTREETECH SKR MINI E3 V2

100 р.

Плата для 3d принтера BIGTREETECH SKR MINI E3 V2

Минск, Московский

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3D принтер FlyingBear Ghost 6
vip

1 300 р.

3D принтер FlyingBear Ghost 6

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3D Сканер

2 800 р.

3D Сканер

Минская, Борисов

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400 р.

3d принтер wanhao i3

Минск, Октябрьский

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3D принтер Creality Sermoon D1

1 500 р.

3D принтер Creality Sermoon D1

Витебская, Новополоцк

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3D пластик Rec PLA 2.85

40 р.

3D пластик Rec PLA 2.85

Минск, Фрунзенский

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3д печать 3D проектирование

Договорная

3д печать 3D проектирование

Минск, Ленинский

3D принтер Picaso Designer X

Договорная

3D принтер Picaso Designer X

Минск, Московский

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3D Принтер

1 200 р.

3D Принтер

Минская, Борисов

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Магнитный столик для 3д принтера

30 р.

Магнитный столик для 3д принтера

Брест

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3d принтер

400 р.

3d принтер

Витебск

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Экструдер BIQU H2 V2s

250 р.

Экструдер BIQU H2 V2s

Минск, Советский

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Фотополимерный 3D-принтер Anycubic Photon MonoX6Ks

1 650 р.

Фотополимерный 3D-принтер Anycubic Photon MonoX6Ks

Витебск

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Flying Bear Ghost 5

1 149 р.

Flying Bear Ghost 5

Минск, Ленинский

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Фотополимер для печати на 3D принтере

82 р.

Фотополимер для печати на 3D принтере

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Экструдер от Creality Ender 3 neo

120 р.

Экструдер от Creality Ender 3 neo

Гродненская, Дятлово

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Пластик для 3D принтера PETG с прутком 1,75 мм.

68 р.

Пластик для 3D принтера PETG с прутком 1,75 мм.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
PL, MTG, 200MM-COIL, ALUMINA, 2300

665 р.

PL, MTG, 200MM-COIL, ALUMINA, 2300

Минск, Советский

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Фотополимерная смола KINGROON для 3d принтера

75 р.

Фотополимерная смола KINGROON для 3d принтера

Минск, Заводской

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SnapMaker A250 НОВЫЙ 3D принтер поворотный модуль

7 000 р.

SnapMaker A250 НОВЫЙ 3D принтер поворотный модуль

Витебск

Kingroon kp3s pro 3D принтер

750 р.

Kingroon kp3s pro 3D принтер

Минск, Первомайский

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3Д Принтер Паук

450 р.

3Д Принтер Паук

Минская, Другие города

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Сенсорные зонды для 3д-принтера

5 р.

Сенсорные зонды для 3д-принтера

Гомельская, Жлобин

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Электроника для ЧПУ (новое)

630 р.

Электроника для ЧПУ (новое)

Брест

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Принтер-3D ''Creality'' CR-K1

Онлайн-заказ

2 789 р.
2 507.01 р.-10%

Принтер-3D ''Creality'' CR-K1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Принтер-3D ''Creality'' CR-200B Pro

Онлайн-заказ

2 550 р.
2 291.94 р.-10%

Принтер-3D ''Creality'' CR-200B Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Принтер-3D ''Creality'' Ender-3S1 Pro

Онлайн-заказ

1 993 р.
1 791.18 р.-10%

Принтер-3D ''Creality'' Ender-3S1 Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D принтер Flashforge guider

700 р.

3D принтер Flashforge guider

Минск, Партизанский

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Катушки от филамента

0.50 р.

Катушки от филамента

Витебск

Сушилка sunlu s2 для филамента. (Пластика)

250 р.

Сушилка sunlu s2 для филамента. (Пластика)

Минская, Борисов

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Мацярынская плата для 3D прынтара Ultimaker 2+

50 р.

Мацярынская плата для 3D прынтара Ultimaker 2+

Брестская, Кобрин

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Аксессуары для 3д принтера

110 р.

Аксессуары для 3д принтера

Гродненская, Мосты

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3D-принтер TEVO Tornado

800 р.

3D-принтер TEVO Tornado

Минская, Молодечно

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Сушилка к 3D принтеру

Договорная

Сушилка к 3D принтеру

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

3D-принтеры Creality CR-10S Pro

Онлайн-заказ

2 572.88 р.

3D-принтеры Creality CR-10S Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D-принтеры Creality Ender-7

Онлайн-заказ

1 698.63 р.

3D-принтеры Creality Ender-7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D-принтеры Creality Sermoon D1

Онлайн-заказ

1 818 р.

3D-принтеры Creality Sermoon D1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D принтер Anycubic Photon Mono 2

810 р.

3D принтер Anycubic Photon Mono 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3D принтер Flyingbear Reborn 2

1 800 р.

3D принтер Flyingbear Reborn 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3D-принтер Anycubic Kobra - новый

920 р.

3D-принтер Anycubic Kobra - новый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
FDM принтер Elegoo Neptune 4 Pro

Онлайн-заказ

1 943.73 р.

FDM принтер Elegoo Neptune 4 Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D принтер FlyingBear Ghost 6
vip

1 300 р.

3D принтер FlyingBear Ghost 6

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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