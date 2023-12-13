Строительство и ремонт в Орше
Договорная
Ищу работу подработку маляр штукатур плиточник
Витебская, Орша
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу, подработку
Витебская, Орша
Договорная
Плотник
Витебская, Орша
Договорная
Каменщик
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку отделочника
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу. Подработку.
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу каменщика
Витебская, Орша
Договорная
Ищю работу. Отделочника
Витебская, Орша
Договорная
Вывезу чугунную ванну бесплатно
Витебская, Орша
Договорная
Кладка,кровельные работы любой сложности.
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Плиточники
Витебская, Орша
Договорная
Отделочник
Витебская, Орша
Договорная
Штукатур,маляр,разнорабочий...
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Парень 30лет.
Витебская, Орша
Договорная
Каменщик
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу подобного рабочего
Витебская, Орша
Договорная
Два строителя универсала ищут работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу ,разнорабочий демонтаж
Витебская, Орша
Договорная
Строительство с ноля под ключ.
Витебская, Орша
Договорная
Строительство: заборы,сараи отделка домов ,дач .та
Витебская, Орша
Договорная
Работа
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу.
Витебская, Орша
Договорная
Строительство и ремонт
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу каменщика
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу каменщика, бетонщика
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Сварка
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Разавая работа
Витебская, Орша
Договорная
Камины кровля столбы
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу по установке заборов
Витебская, Орша
Договорная
Укладка ламината поклейка обоев
Витебская, Орша
Договорная
Подработка
Витебская, Орша