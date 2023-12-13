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Строительство и ремонт в Орше

Договорная

Ищу работу подработку маляр штукатур плиточник

Витебская, Орша

САНТЕХНИК ищет работу

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу

Витебская, Орша

Ищу работу, подработку

Договорная

Ищу работу, подработку

Витебская, Орша

Плотник

Договорная

Плотник

Витебская, Орша

Договорная

Каменщик

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку отделочника

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу. Подработку.

Витебская, Орша

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Ищу работу каменщика

Договорная

Ищу работу каменщика

Витебская, Орша

Договорная

Ищю работу. Отделочника

Витебская, Орша

Вывезу чугунную ванну бесплатно

Договорная

Вывезу чугунную ванну бесплатно

Витебская, Орша

Кладка,кровельные работы любой сложности.

Договорная

Кладка,кровельные работы любой сложности.

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку

Витебская, Орша

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Плиточники

Договорная

Плиточники

Витебская, Орша

Отделочник

Договорная

Отделочник

Витебская, Орша

Договорная

Штукатур,маляр,разнорабочий...

Витебская, Орша

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Парень 30лет.

Витебская, Орша

Каменщик

Договорная

Каменщик

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу подобного рабочего

Витебская, Орша

Договорная

Два строителя универсала ищут работу

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу ,разнорабочий демонтаж

Витебская, Орша

Строительство с ноля под ключ.

Договорная

Строительство с ноля под ключ.

Витебская, Орша

Строительство: заборы,сараи отделка домов ,дач .та

Договорная

Строительство: заборы,сараи отделка домов ,дач .та

Витебская, Орша

Договорная

Работа

Витебская, Орша

Ищу работу.

Договорная

Ищу работу.

Витебская, Орша

Договорная

Строительство и ремонт

Витебская, Орша

Ищу работу каменщика

Договорная

Ищу работу каменщика

Витебская, Орша

Ищу работу каменщика, бетонщика

Договорная

Ищу работу каменщика, бетонщика

Витебская, Орша

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Сварка

Витебская, Орша

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Разавая работа

Витебская, Орша

Камины кровля столбы

Договорная

Камины кровля столбы

Витебская, Орша

Ищу работу по установке заборов

Договорная

Ищу работу по установке заборов

Витебская, Орша

Договорная

Укладка ламината поклейка обоев

Витебская, Орша

Подработка

Договорная

Подработка

Витебская, Орша

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