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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Орше

Глиняный кувшин

Договорная

Глиняный кувшин

Витебская, Орша

Диапроектор

Бесплатно

Диапроектор

Витебская, Орша

Продам самовар

40 р.

Продам самовар

Витебская, Орша

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Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Договорная

Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Витебская, Орша

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Люстра

Договорная

Люстра

Витебская, Орша

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Пудреница СССР Ленинград

22 р.

Пудреница СССР Ленинград

Витебская, Орша

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Ремень

40 р.

Ремень

Витебская, Орша

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Доска стиральная

20 р.

Доска стиральная

Витебская, Орша

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Гармонь тульская

150 р.

Гармонь тульская

Витебская, Орша

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Помазок и чаша для бритья

20 р.

Помазок и чаша для бритья

Витебская, Орша

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Куклы ГДР

Договорная

Куклы ГДР

Витебская, Орша

Подставка под фрукты BERGNER

20 р.

Подставка под фрукты BERGNER

Витебская, Орша

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Костюм стройотряда

10 р.

Костюм стройотряда

Витебская, Орша

Тех паспорт на нивелир

Договорная

Тех паспорт на нивелир

Витебская, Орша

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Тех паспорт

Договорная

Тех паспорт

Витебская, Орша

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Тех паспорт

Договорная

Тех паспорт

Витебская, Орша

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Платки пуховые СССР

Договорная

Платки пуховые СССР

Витебская, Орша

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Членские билеты СССР

3 р.

Членские билеты СССР

Витебская, Орша

Калькулятор ссср

25 р.

Калькулятор ссср

Витебская, Орша

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Часы

1 р.

Часы

Витебская, Орша

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Памятные медали

10 р.

Памятные медали

Витебская, Орша

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Навершие на флагшток СССР

Договорная

Навершие на флагшток СССР

Витебская, Орша

Ретро шкатулка

Договорная

Ретро шкатулка

Витебская, Орша

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Калькуляторы рабочие

Договорная

Калькуляторы рабочие

Витебская, Орша

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Электробритва Киев СССР

Договорная

Электробритва Киев СССР

Витебская, Орша

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Светильник бра СССР

10 р.

Светильник бра СССР

Витебская, Орша

Антиквариат

15 р.

Антиквариат

Витебская, Орша

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Ювелирные весы новые

25 р.

Ювелирные весы новые

Витебская, Орша

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Наглазная лупа 10 кратная

10 р.

Наглазная лупа 10 кратная

Витебская, Орша

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Швейная машинка

100 р.

Швейная машинка

Витебская, Орша

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Открытки

Договорная

Открытки

Витебская, Орша

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Заварник мельхиор

30 р.

Заварник мельхиор

Витебская, Орша

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Погоны, шевроны СССР

5 р.

Погоны, шевроны СССР

Витебская, Орша

Погоны, петлицы СССР

10 р.

Погоны, петлицы СССР

Витебская, Орша

Глиняный горшок для тушения времен СССР

35 р.

Глиняный горшок для тушения времен СССР

Витебская, Орша

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дед мороз из ссср

30 р.

дед мороз из ссср

Витебская, Орша

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Янтарь натуральный

25 р.

Янтарь натуральный

Витебская, Орша

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Пряжки СА и ВМФ СССР латунь

10 р.

Пряжки СА и ВМФ СССР латунь

Витебская, Орша

Статуэтка

70 р.

Статуэтка

Витебская, Орша

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Стакан гранёный

3 р.

Стакан гранёный

Витебская, Орша

Спец инвентарь

Договорная

Спец инвентарь

Витебская, Орша

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Монеты

Договорная

Монеты

Витебская, Орша

Октябрята-Пионеры-Комсомольцы

20 р.

Октябрята-Пионеры-Комсомольцы

Витебская, Орша

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