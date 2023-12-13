logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Орше

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

30 р.

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

Витебская, Орша

badge-icon
Часы ссср луч ракета

30 р.

Часы ссср луч ракета

Витебская, Орша

badge-icon
Колье винтаж 70х Эстония кожа дерево ручная работа

35 р.

Колье винтаж 70х Эстония кожа дерево ручная работа

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Моделька из олово

15 р.

Моделька из олово

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Банкноты СССР

40 р.

Банкноты СССР

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Тепломасажор Молодость СССР

20 р.

Тепломасажор Молодость СССР

Витебская, Орша

badge-icon
Селедочницы

3 р.

Селедочницы

Витебская, Орша

Значки

Договорная

Значки

Витебская, Орша

Статуэтка фарфоровая, Олимпийский мишка ссср

150 р.

Статуэтка фарфоровая, Олимпийский мишка ссср

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Антиквариат

10 р.

Антиквариат

Витебская, Орша

badge-icon
Игра из СССР

Договорная

Игра из СССР

Витебская, Орша

Глиняный кувшин

Договорная

Глиняный кувшин

Витебская, Орша

Звезда антиквариат 120рили обмен на болгарку, бино

Бесплатно

Звезда антиквариат 120рили обмен на болгарку, бино

Витебская, Орша

Игрушки ёлочные СССР

Договорная

Игрушки ёлочные СССР

Витебская, Орша

Игрушки ёлочные СССР

50 р.

Игрушки ёлочные СССР

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Значки

40 р.

Значки

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Книжки разные СССР

20 р.

Книжки разные СССР

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Значек

15 р.

Значек

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
5 коп 1832г

60 р.

5 коп 1832г

Витебская, Орша

badge-icon
Электровоз

30 р.

Электровоз

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Машинки металлические

25 р.

Машинки металлические

Витебская, Орша

badge-icon
Диапроектор

Бесплатно

Диапроектор

Витебская, Орша

Три монеты ранние советы, билон

15 р.

Три монеты ранние советы, билон

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Картина живописца Фомченко С.П.

240 р.

Картина живописца Фомченко С.П.

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
5 коп 1874г

50 р.

5 коп 1874г

Витебская, Орша

badge-icon
Монеты СССР, 100 штук

6 р.

Монеты СССР, 100 штук

Витебская, Орша

Монета 3 копейки СССР.

Договорная

Монета 3 копейки СССР.

Витебская, Орша

badge-icon
Бритва

Договорная

Бритва

Витебская, Орша

Значки СССР

Договорная

Значки СССР

Витебская, Орша

Спираль СССР

5 р.

Спираль СССР

Витебская, Орша

СССР из сундука

10 р.

СССР из сундука

Витебская, Орша

Погоны и какарды

20 р.

Погоны и какарды

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Календарь 1988 года

10 р.

Календарь 1988 года

Витебская, Орша

Пластинки

Договорная

Пластинки

Витебская, Орша

badge-icon
альбом для монет

60 р.

альбом для монет

Витебская, Орша

badge-icon
Монеты

30 р.

Монеты

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Продам самовар

40 р.

Продам самовар

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Магниты

2 р.

Магниты

Витебская, Орша

Значки

Договорная

Значки

Витебская, Орша

Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Договорная

Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Витебская, Орша

badge-icon
Радиола Серенада

100 р.

Радиола Серенада

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Картина двое в шлюпке

550 р.

Картина двое в шлюпке

Витебская, Орша

badge-icon
Ил 2 деагостини

Договорная

Ил 2 деагостини

Витебская, Орша

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм