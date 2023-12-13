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Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Могилевской области

Требуются официанты

Договорная

Требуются официанты

Требуются официанты для обслуживания свадеб и банкетов

Могилев

Требуется хозяюшка на Усадьбу

Договорная

Требуется хозяюшка на Усадьбу

На усадьбу требуется женщина. Уборка, мытьё посуды- вообщем женские домашние хлопоты! Все вопросы по телефону! Рассмотрим вариант и подработок! Нам важно чт-пт-сб! Зарплата варьируется от банкетов! Ни...

Могилев

В кафе требуется повар

900 р.

В кафе требуется повар

Кафе приглашает на работу повара. Хороший коллектив, нет текучки кадров. График 2/2, режим работы с 7-30 до 15-30. З/П 900 руб на руки.

Могилев

800 р.

Горничная

Требуется горничная, занятость полная. Без вредных привычек. Только звонить.

Могилев

Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

1 100 р.

Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев

1 100 р.

Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Официант

Договорная

Официант

В кафе «Палермо» ул. Якубовского д.44 на постоянную работу требуется официант, оплата почасовая, опыт работы не обязательно, с 18 лет

Могилев

1 000 р.

Администратор

Набираем в суши бар команду дружелюбных людей, которые хотят работать и понимают, что кухня - это общая работа, и что только дружным коллективом можно работать и готовить весело и вкусно) -опыт работ...

Могилев

Официант в дневные смены в ресторан

630 р.

Официант в дневные смены в ресторан

В ресторан «МЯСНИКЪ» требуются официанты для работы в дневные смены с 10-00 до 17-00! ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ !Суббота и воскресенье выходной ! Оплата в конце смены! Дневная ставка 4 руб за час ! Оформление оф...

Могилев

Посудомойка в ресторан

650 р.

Посудомойка в ресторан

В ресторан «МЯСНИКЪ» в центре города требуются хозяюшка ( посуда , уборка ,помощь на кухне ) ! БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! График работ сменный , скользящий ! Оплата почасовая в конце каждой смены! Ставка...

Могилев

1 200 р.

Требуется Повар

Требования к кандидату:  Мы рассматриваем повара сушиста как с опытом работы, так и без него, если нет опыта работы, то мы предлагаем пройти внутреннее обучение.

Могилев

Требуется хозяюшка на усадьбу

Договорная

Требуется хозяюшка на усадьбу

На усадьбу (рядом с профилакторием «Дубровенка») требуется женщина для уборки помещений, помощи на кухне во время банкетов, мытья посуды. Зарплата стабильная.

Могилев

Официанты в караоке-бар

Договорная

Официанты в караоке-бар

В караоке-бар в центре города на работу требуются официанты. Гибкий график. Ночные смены. С 17 до 05. Можно студентам. Опыт работы не требуется. 2-3 дня в неделю. Звонить после 15.00. Либо писать в ме...

Могилев

1 000 р.

Управляющий в новую пекарню

Открываем пекарню в ТЦ Криница, пятидневка Обязанности: Управление технологическим процессом, руководство коллективом. Необходим опыт работы в пекарне, кафе. Образование высшее технологическое. Зарпл...

Могилев

ПОВАР-ПИЦЦЕР В кафе ''БУРГЕР КЛАБ''

900 р.

ПОВАР-ПИЦЦЕР В кафе ''БУРГЕР КЛАБ''

В команду приглашаем повара-пиццера, на полный рабочий день, 3/3 В обязанности входит: Приготовление заказов согласно технологических карт, соблюдение санитарных норм и правил, контроль сроков годнос...

Могилев

800 р.

Требуется горничная

Приглашаем на работу женщину полную сил и энергии для работы горничной в гостиничном комплексе "Зеленый городок" д. Салтановка. График работы 5 рабочих дней, 2 выходных (не в субботу, воскресенье)

Могилев

1 200 р.

повар-универсал

Рестобар STONES CLUB по пер. Пожарному, 9 приглашает повара - универсала. Кухня европейская. Заработная плата от 1200 руб + премии. В обязанности входит: приготовление блюд согласно технологическим к...

Могилев

Требуется курьер

Договорная

Требуется курьер

В суши бар в центре города требуется курьер на личном автомобиле. Оплата 25р за день + 4р за доставку Время работы с 11.00 до 22.30 График скользящий

Могилев

Договорная

Требуется электромонтер

В развлекательный центр требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Требования: Наличие профильного образования, квалификационного разряда по профессии Опыт работы Умение вып...

Могилев

Администратор-горничная в г. Бобруйске

1 000 р.

Администратор-горничная в г. Бобруйске

ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...

Могилевская, Бобруйск

Бармен-официант

700 р.

Бармен-официант

В гриль-бар требуется официант-бармен, график 2 через 2 с 11:00 до 23:00. Опыт работы приветствуется. Без вредных привычек. Официальное трудоустройство. Полный соц пакет.

Могилев

Вакансии в других регионах

Сотрудник ресторана KFC, г. Минск

1 300 р.

Сотрудник ресторана KFC, г. Минск

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино

1 300 р.

Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

1 100 р.

Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель

1 100 р.

Член бригады ресторана KFC, г. Гомель

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов

1 300 р.

Член бригады ресторана KFC, г. Борисов

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев

1 100 р.

Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев

KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...

Могилев

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