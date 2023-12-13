Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Могилевской области
Договорная
Требуются официанты
Требуются официанты для обслуживания свадеб и банкетов
Могилев
Договорная
Требуется хозяюшка на Усадьбу
На усадьбу требуется женщина. Уборка, мытьё посуды- вообщем женские домашние хлопоты! Все вопросы по телефону! Рассмотрим вариант и подработок! Нам важно чт-пт-сб! Зарплата варьируется от банкетов! Ни...
Могилев
900 р.
В кафе требуется повар
Кафе приглашает на работу повара. Хороший коллектив, нет текучки кадров. График 2/2, режим работы с 7-30 до 15-30. З/П 900 руб на руки.
Могилев
800 р.
Горничная
Требуется горничная, занятость полная. Без вредных привычек. Только звонить.
Могилев
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев
Договорная
Официант
В кафе «Палермо» ул. Якубовского д.44 на постоянную работу требуется официант, оплата почасовая, опыт работы не обязательно, с 18 лет
Могилев
1 000 р.
Администратор
Набираем в суши бар команду дружелюбных людей, которые хотят работать и понимают, что кухня - это общая работа, и что только дружным коллективом можно работать и готовить весело и вкусно) -опыт работ...
Могилев
630 р.
Официант в дневные смены в ресторан
В ресторан «МЯСНИКЪ» требуются официанты для работы в дневные смены с 10-00 до 17-00! ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ !Суббота и воскресенье выходной ! Оплата в конце смены! Дневная ставка 4 руб за час ! Оформление оф...
Могилев
650 р.
Посудомойка в ресторан
В ресторан «МЯСНИКЪ» в центре города требуются хозяюшка ( посуда , уборка ,помощь на кухне ) ! БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! График работ сменный , скользящий ! Оплата почасовая в конце каждой смены! Ставка...
Могилев
1 200 р.
Требуется Повар
Требования к кандидату: Мы рассматриваем повара сушиста как с опытом работы, так и без него, если нет опыта работы, то мы предлагаем пройти внутреннее обучение.
Могилев
Договорная
Требуется хозяюшка на усадьбу
На усадьбу (рядом с профилакторием «Дубровенка») требуется женщина для уборки помещений, помощи на кухне во время банкетов, мытья посуды. Зарплата стабильная.
Могилев
Договорная
Официанты в караоке-бар
В караоке-бар в центре города на работу требуются официанты. Гибкий график. Ночные смены. С 17 до 05. Можно студентам. Опыт работы не требуется. 2-3 дня в неделю. Звонить после 15.00. Либо писать в ме...
Могилев
1 000 р.
Управляющий в новую пекарню
Открываем пекарню в ТЦ Криница, пятидневка Обязанности: Управление технологическим процессом, руководство коллективом. Необходим опыт работы в пекарне, кафе. Образование высшее технологическое. Зарпл...
Могилев
900 р.
ПОВАР-ПИЦЦЕР В кафе ''БУРГЕР КЛАБ''
В команду приглашаем повара-пиццера, на полный рабочий день, 3/3 В обязанности входит: Приготовление заказов согласно технологических карт, соблюдение санитарных норм и правил, контроль сроков годнос...
Могилев
800 р.
Требуется горничная
Приглашаем на работу женщину полную сил и энергии для работы горничной в гостиничном комплексе "Зеленый городок" д. Салтановка. График работы 5 рабочих дней, 2 выходных (не в субботу, воскресенье)
Могилев
1 200 р.
повар-универсал
Рестобар STONES CLUB по пер. Пожарному, 9 приглашает повара - универсала. Кухня европейская. Заработная плата от 1200 руб + премии. В обязанности входит: приготовление блюд согласно технологическим к...
Могилев
Договорная
Требуется курьер
В суши бар в центре города требуется курьер на личном автомобиле. Оплата 25р за день + 4р за доставку Время работы с 11.00 до 22.30 График скользящий
Могилев
Договорная
Требуется электромонтер
В развлекательный центр требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Требования: Наличие профильного образования, квалификационного разряда по профессии Опыт работы Умение вып...
Могилев
1 000 р.
Администратор-горничная в г. Бобруйске
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Могилевская, Бобруйск
700 р.
Бармен-официант
В гриль-бар требуется официант-бармен, график 2 через 2 с 11:00 до 23:00. Опыт работы приветствуется. Без вредных привычек. Официальное трудоустройство. Полный соц пакет.
Могилев
Вакансии в других регионах
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев