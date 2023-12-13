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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Могилевской области

Вакансия швеи. ул.Криулина 57
vip

1 500 р.

Вакансия швеи. ул.Криулина 57

Могилев

Вакансия в другом регионе
vip

2 000 р.

Рамщик/подсобник на ленточную пилораму

Могилев

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе
Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Могилев

Договорная

Монтажник натяжных потолков.

Могилев

2 000 р.

Водитель категории D

Могилев

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуются официанты

Договорная

Требуются официанты

Могилев

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

2 000 р.

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу подработку

Могилев

Плотник строитель

Договорная

Плотник строитель

Могилев

Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 410 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Могилев

КУРЬЕР - разноска газет по ящикам

Договорная

КУРЬЕР - разноска газет по ящикам

Могилев

Грузчики

Договорная

Грузчики

Могилев

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Могилев

Монтажник натяжных потолков

2 000 р.

Монтажник натяжных потолков

Могилев

Договорная

Ищу подработку

Могилев

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Могилев

Вакансия в другом регионе
Ищу работу, подработку в автосервисе, гараже,мойке

Договорная

Ищу работу, подработку в автосервисе, гараже,мойке

Могилев

Плотник столяр

Договорная

Плотник столяр

Могилев

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Могилев

Руководитель отдела маркетинга

Договорная

Руководитель отдела маркетинга

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.

2 000 р.

Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.

Могилев

1 800 р.

Требуется водитель на автобетоносмеситель

Могилев

Отделочники. Фасадчики

Договорная

Отделочники. Фасадчики

Могилев

1 000 р.

Мастер маникюра

Могилев

1 500 р.

Рамщик

Могилев

Маляр штукатур

Договорная

Маляр штукатур

Могилев

Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)

3 500 р.

Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)

Могилев

Отделочники-Фасадчики, бригада

1 500 р.

Отделочники-Фасадчики, бригада

Могилевская, Шклов

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Могилев

Сварщик

2 200 р.

Сварщик

Могилев

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Могилев

САНТЕХНИК

Договорная

САНТЕХНИК

Могилев

Машинист автовышки

2 000 р.

Машинист автовышки

Могилев

Водитель

1 800 р.

Водитель

Могилев

Услуги Грузчиков

Договорная

Услуги Грузчиков

Могилев

бухгалтер

950 р.

бухгалтер

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу

Могилев

Электромонтажник

1 500 р.

Электромонтажник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуются ГРУЗЧИКИ

75 р.

Требуются ГРУЗЧИКИ

Могилевская, Бобруйск

Вакансии в других регионах

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

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ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
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