Вакансии в Могилевской области
2 000 р.
Рамщик/подсобник на ленточную пилораму
Могилев
1 500 р.
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
Могилев
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилев
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
700 р.
Грузчик-разнорабочий
Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...
Могилев
Договорная
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...
Могилев
1 500 р.
Замерщик
Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...
Могилев
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Могилев
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...
Могилев
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.
Могилев
2 000 р.
Водитель категории D
Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!
Могилев
Договорная
Требуются официанты
Требуются официанты для обслуживания свадеб и банкетов
Могилев
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 час...
Могилев
Договорная
КУРЬЕР - разноска газет по ящикам
Требуются КУРЬЕРЫ (с 18 лет) для распространения рекламной газеты по Могилеву (или районам) по почтовым ящикам. Районы на выбор. Принимаем только ОТВЕТСТВЕННЫХ!!! Оформление по договору подряда. ОПЛАТ...
Могилев
2 000 р.
Монтажник натяжных потолков
Требуется монтажник натяжных потолков, работа по всей могилевской области, оплата сдельная.
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
ТРЕБОВАНИЯ: - Высшее образование в области маркетинга; - Опыт работы от 2-х лет - Владение понятиями и инструментами маркетинга - Понимание офлайн- и онлайн-продвижения на рынке B2C - Развитые коммуни...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.
Требуются водители самосвала (категория Е) Ивеко 4 оси + Прицеп. Автослесарь грузового транспорта.
Могилев
1 800 р.
Требуется водитель на автобетоносмеситель
Требуется водитель категории С на автобетоносмеситель. Требуемый опыт работы: от 2-х лет на грузовых автомобилях Обязанности: •Управление грузовым автомобилем Mercedes •Контроль технического состояния...
Могилев
Договорная
Отделочники. Фасадчики
Объекты в г. Могилеве. Работа постоянная. Официальное оформление. З/П зависит от объемов выполненных работ. Все дополнительные вопросы по телефону.
Могилев
1 000 р.
Мастер маникюра
У нас много клиентов! И мы без вас не справляемся! Приглашаем мастера по маникюру в салон красоты «Локон» -Приоритетом нашего салона является качество услуг и высокий уровень сервиса. -Если Вы ...
Могилев
1 500 р.
Рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. подсобный. 38р за куб Оформление по договору подряда. Оплата сдельная. Пилить Китай, палетку и др заказы. По всем вопросам звоните. Зп от 1500р
Могилев
3 500 р.
Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)
Набираем рабочих на рыба перерабатывающее предприятие (Орловская обл, РФ). Вахта 60 дней. Мужчины, женщины, семейные пары - 18 - 55 лет, можно без опыта работы. График работы с 9.00 до 21.00. 6/1 (1 в...
Могилев
1 500 р.
Отделочники-Фасадчики, бригада
Строительная организация приглашает на работу отделочников. Работа постоянная, оформление по договору подряда или по трудовому договору. Выплаты 2 раза в месяц, аванс и з/п без задержек в срок. работ...
Могилевская, Шклов
2 200 р.
Сварщик
В автосервис требуется сварщик-кузовщик. Без вредных привычек. Опыт работы обязателен.Оплата труда соответствует квалификации мастера.
Могилев
2 000 р.
Машинист автовышки
Требуется водитель категории С с наличием удостоверения машиниста автовышки и автогидроподъемника (возможно так же обучение). Оплата сдельно-премиальная. г. Могилёв
Могилев
1 800 р.
Водитель
Требуется Водитель категории "В" для развоза продуктов питания. Возраст от 25 до 50 лет .Ночные и утренние загрузки.
Могилев
950 р.
бухгалтер
Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по складам -учет производимой готовой продукции. Треб...
Могилевская, Горки
1 500 р.
Электромонтажник
В организацию на постоянную работу требуется электромонтажник. Требование к работнику: Знание и соблюдение ТБ. Опыт работы в электроустановках, либо на электромонтажных работах. Умение работы с элект...
Могилев
75 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются крепкие парни ( мужчины ) ПОДРАБОТКА ( работа не постоянная ) Город БОБРУЙСК Работа заключается в : РАЗГРУЗКА - досмотр - ЗАГРУЗКА товара в ФУРЕ ! ( груз КОРОБКИ / МЕШКИ - различный вес /...
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
производитель работ (прораб)
Обязанности:Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечение выполнения плана по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Юрисконсульт
Организация правового обеспечения предприятия; защита имущественных и иных интересов организации; организация работы по проверке и визировании хозяйственных договоров, отслеживание дебиторов и кредит...
Могилевская, Горки
40 р.
Нужны люди для работы в лесу
Звоните, вся информация по телефону.
Могилев
Договорная
Инженер пусконаладчик слаботочных систем
Пpoвeдение рaбoт пo запуску, нaладке, oбcлуживaнию АПС, CОУЭ, СOТС, CKС, СВH, paдиoфикация, чаcофикaция, CKУД и сoдepжание иx в pаботоспосoбном coстoянии. - Провeдение пуcкo-налaдочных работ на систем...
Могилев
Договорная
Сварщик водопроводных систем
ОБЯЗАННОСТИ: Изготовление и дальнейший выпуск металлической продукции Планирование рабочих мероприятий Анализ технологии проведения сварочных мероприятий Соблюдение режима сварки Составление заказов н...
Могилевская, Горки
Договорная
Изготовление шнурков для кулонов на дому.
На постоянную работу требуется сотрудница( НЕ Подработка, совмещать с основной работай не получится) по производству гайтaнов. Оплата сдeльнaя.График работы: 5/2, на дому. Обучение строго в офисе! Ва...
Могилев
Договорная
Работа
Требуется автослесарь до 30лет на сто, можно без опыта, но с желанием работать и зарабатывать,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная. Все подробности по телефону.
Могилев
3 000 р.
Вальщики, бригада вальщиков
Требуется вальщики, бригады вальщиков, желательно со своим инструментом, большие объёмы работ, лиц с пристрастием к алкоголю прошу не беспокоить,
Могилев
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь