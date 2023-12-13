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Работа в торговле в Могилевской области

Грузчик-разнорабочий

700 р.

Грузчик-разнорабочий

Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...

Могилев

Замерщик

1 500 р.

Замерщик

Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...

Могилев

Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...

Могилев

Продавец в продовольственный магазин

850 р.

Продавец в продовольственный магазин

Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслужи...

Могилев

Продавец-флорист

1 000 р.

Продавец-флорист

Приглашается на работу продавец флорист с опытом работы желательно. К требованиям входят следующие: качественное составление букетов и композиций, оформление витрины, переборка товара, подрезка цвето...

Могилев

Договорная

Продавец (сантехника)

Требуется продавец на сантехнику Все вопросы по телефону, здесь не отвечаю

Могилев

Вакансия

700 р.

Вакансия

В кафе на ночные смены требуются : уборщица, официанты, танцовщицы.

Могилев

Договорная

Вакансия продавца цветов

Подработка В магазин цветов для подработки (несколько дней в неделю, режим работы 09.30-20.00), требуется продавец. Заботная плата по договоренности.

Могилев

Договорная

Требуется продавец

В мясной магазин на постоянную работу требуется продавец. Заработная плата, процент с продаж (5% от выручки) за неделю, после проведения переучёта. График работы: неделя через неделю. Режим работы :с...

Могилев

Водитель погрузчика

1 000 р.

Водитель погрузчика

На склад строительных материалов требуется водитель погрузчика. Погрузка - выгрузка, приемка, комплектация сборных заказов, порядок на территории. Район Димитрова. Пон-пятн. 8:30-17:00. Оформление. З....

Могилев

Грузчик (магазин, вахта Минск с проживанием)

1 350 р.

Грузчик (магазин, вахта Минск с проживанием)

Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы; Расстановка и размещение грузов на складе и в торговом зале. •Работа вахтой для иногородних. •Работа для Минчан в свободном графике. •Подработка. Мы предлага...

Могилевская, Бобруйск

600 р.

Работа

Требуется продавец нижнего белья в ТЦ Стрелец График работы с 10.00до 19.00 выходной вторник или пятница. Зарплата от 30 рублей в день. Расчет каждые 2 недели после переучета.

Могилев

Требуется продавец-консультант в салон связи

1 200 р.

Требуется продавец-консультант в салон связи

Требуется продавец-консультант в салон связи.

Могилевская, Кричев

Договорная

Продавец-консультант в магазин «Аквариум»

Требуется продавец в зоомагазин «Аквариум». В г.Горки. Сменный график работы 4/2. Ветеринарное образование приветствуется. Основные обязанности: - расстановка и пополнение товара на стеллажах; - помощ...

Могилевская, Горки

540 р.

Менеджер в интернет -магазин

Требуется специалист по выдачи заказов в интернет магазин, график 2/2, вся остальная информация по телефону

Могилевская, Чаусы

1 200 р.

водитель автомобиля

Условия Режим работы: выходные сбт, вскр. Обязанности: - доставка грузов по РБ; - погрузка-выгрузка товара.

Могилев

Договорная

Требуется повар-продавец

В кафе-гриль требуется пповар-родавец. Гриль расположен по ул.Мовчанского, вблизи ТЦ"Гиппо" Рабочее время с 10 до 20 часов. Опыт работы не обязателен. Главные требования: ответственность, аккуратность...

Могилев

Продавец продовольственных товаров

700 р.

Продавец продовольственных товаров

Обязанности продажа продовольственных товаров приемка выкладка обслуживание покупателей проверка сроков годности Требования: ответственность внимательность доброжелательность наличие сан. книжки Услов...

Могилев

флорист

700 р.

флорист

магазин красивых букетов в самом центре города ищет флориста опыт работы от 1 года или флористическое или художественное образование желательно!! любовь к цветам и людям обязательна)) оклад 700 рубле...

Могилев

900 р.

Требуется продавец

На постоянную работу ,в магазин верхней одежды, требуется продавец-консультант ( девушка 20-35 лет) график работы(возможны варианты): 4/3 или 5/2 от этого напрямую зависит зарплата, время работы с 10 ...

Могилев

Требуется продавец-консультант

Договорная

Требуется продавец-консультант

Команда shishkashop.by в поиске сотрудников. Ищем продавеца-консультанта Желательно с опытом работы в вейп-кальяннй сфере. Либо иметь представление что это такое. Вы должны быть общительные, уметь рас...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Срочно продавец

В магазин ул.Островского в КОФЕ ЗОНУ требуется продавец.

Могилев

600 р.

Продавец-водитель на автолавку

Требуется продавец-водитель на автолавку категория В, для торговли продуктами питания в Чаусском районе. Вся остальная информация по телефону.

Могилевская, Чаусы

Договорная

Требуется продавец

Требуется продавец в зоомагазин з/п от 550 рублей. График работы 2/2 с 10 до 20.00. Звонить с 10 до 16.00.

Могилев

Договорная

Продавец в пекарню

Открываем пекарню в ТЦ Криница. Требуется продавец с санкнижкой и без вредных привычек. График 2х2 с 8:00 до 20:00 Зарплата от 750 до 1000р

Могилев

Договорная

Грузчик-водитель погрузчика без вредных привычек

Грузчик-водитель погрузчика БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ !

Могилев

Вакансия в другом регионе

900 р.

Продавец-консультант

Требуется продавец-консультант обоев и ламината. Два выходных в неделю (будни). График работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Оклад+%

Могилев

Договорная

Замерщик натяжных потолков

Требуется замерщик натяжных потолков в г. Могилев и области, опыт продаж приветствуется, наличие л/а, компенсация топлива и амортизация, график замеров строите сами, проценты от продаж.

Могилев

Специалист по продажам в интернет магазин

Договорная

Специалист по продажам в интернет магазин

Требуется специалист по продажам в интернет магазин уцененной и восстановленной техники и электроники в г. Могилеве ул. Королева, 6. Полная занятость, полный день (режим работы с понедельника по пятни...

Могилев

550 р.

Требуется продавец кассир

Требуется продавец кассир консультант в зоомагазин. Могилёв, пр.Мира График сменный с другим продавцом Оплата оговаривается при личной встрече Звоните, телефон указан.

Могилев

Договорная

Требуется продавец

Требуется продавец на гребеневский рынок, режим работы вт-вс 9.30-15.30,подойдет для мам в декрете в качестве подработки. Заработная плата обсуждается и зависит от продаж. Требования: умение общаться ...

Могилев

Требуется продавец

50 р.

Требуется продавец

Требуется продавец выездная торговля

Могилев

Договорная

торговля

Требуется продавец не продовольственые товары опыт работы в торговле ,Не нужно грузить ,носить а только продавать гибкий график ,испытательный срок,оклад, плюс +% после испытательного срока

Могилев

Работа Привокзальный р-к продавец

Договорная

Работа Привокзальный р-к продавец

Приглашаем на работу продавца на Привокзальный рынок . Не продовольственная группа товаров . Время работы 10-16. Оплата сдельная. Опыт приветствуется.

Могилев

Дизайнер продавец в мебельный салон

1 000 р.

Дизайнер продавец в мебельный салон

Требуется дизайнер-продавец в магазин мебели на заказ. Работа в салоне. -Знание программы для проектирования мебели. -Работа с клиентам (выезд на замер). -Расчет заказа для отправки в работу. -Офи...

Могилев

800 р.

Продавец-консультант в ОПТИКУ

В Оптику Очкарик по адресу ул. Тимирязевская 32, (напротив минского рынка) требуется продавец-консультант . Требования: Энергичность Гибкость ума Опрятность Внимательность Возраст: от 20 до 40 График...

Могилев

Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин

1 000 р.

Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин

Требуется продавец-консультант на постоянную работу в магазин детских товаров и торговый центр. График работы: 10.00-19.00 в будни, выходные сокращённый день. От 21 до 35 лет. Заработная плата высо...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Вакансия флорист

Вакансия Продавец-флорист На постоянную работу в Цветочный магазин требуется ответственная, коммуникабельная девушка. График работы 5/2 с 9.00 до 19.00. Заработная плата от 800-900 руб. Требования: по...

Могилев

Требуется продавец бижутерии

Договорная

Требуется продавец бижутерии

Компания diva приглашает для работы продавца-консультанта в магазин бижутерии и аксессуаров .В diva работают уверенные в себе девушки, прекрасно разбирающиеся в моде. Для сотрудников компании мы пред...

Могилев

900 р.

Требуется грузчик

В магазин продовольственный требуется грузчик График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 погрузка/выгрузка товара подача в торговый зал распределение товара по складским помещениям

Могилев

1 000 р.

Требуется продавец

Предлагаем вакансию продавца в магазин « Товары для дома и сада «»( Быховский рынок ) Работа в отапливаемом помещении 3 - этажного торгового центра ! Большой ассортимент товаров : от пленки и поликарб...

Могилев

Продавец в магазин одежды LUK

800 р.

Продавец в магазин одежды LUK

Основные требования: Женский пол, без лишнего веса! Требуемый опыт работы: 1-3 года в сфере продаж Полная занятость, 8 часов в день Обязанности: - Выкладка товара в торговом зале; - подготовка тов...

Могилев

Договорная

Требуется продавец

Требуется флорист в павильон. Полная либо частичная занятость, оформление. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

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