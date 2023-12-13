Работа в сфере бытовых услуг в Могилевской области
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Могилев
75 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются крепкие парни ( мужчины ) ПОДРАБОТКА ( работа не постоянная ) Город БОБРУЙСК Работа заключается в : РАЗГРУЗКА - досмотр - ЗАГРУЗКА товара в ФУРЕ ! ( груз КОРОБКИ / МЕШКИ - различный вес /...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Работа
Требуется автослесарь до 30лет на сто, можно без опыта, но с желанием работать и зарабатывать,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная. Все подробности по телефону.
Могилев
700 р.
Ищем горничную
Ищем к нам в команду горничную. Гибкий график работы Зарплата от 700 руб плюс премирование Наличие собственного авто обязательно Обязанности : -Производить уборки в апартаментах и подсобных помещ...
Могилевская, Горки
1 600 р.
Мастера швейного производства
Обязанности В обязанностях работника организация бесперебойной работы швейного производства на всех этапах производственного цикла. Тестирование, обучение и контроль работы швей, закройщиков. Выполнен...
Могилев
950 р.
швея
Будем рады принять две швеи на работу на полностью новое производство в Белыничах по ул.Советской Требования: • Опыт работы от 1 года Условия работы: • Официальное трудоустройство • Полный соцпакет ,...
Могилевская, Кричев
1 000 р.
Вакансии
Обслуживание вендинговых кофейных автоматов. Уборка, очистка, заправка ингредиентов
Могилев
1 800 р.
Технолог(можно с бригадой швей)
ООО РадимичСнаб г.Могилёв В связи с расширением производства необходим технолог Загрузка и подписанный с заказчиком график производства на полгода вперед (без пр...
Могилев
1 700 р.
приглашаем швей на новое производство
В швейный цех в Октябрьском районе требуются швеи швейный цех полностью оборудован для комфортной работы; дружный коллектив профессионалов; внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику;...
Могилев
1 100 р.
Мойщик автомобилей
На автомойку в г. Могилёве требуются мойщики автомобилей. С нас дружный коллектив, зп от 1100р на руки, сменный график, полная занятость. От кандидата ответственное отношение к работе, желательно опыт...
Могилев
500 р.
Продавец консультант
Женщина 45+ магазин памятников, консультации по ассортименту, приём заказов, выдача чеков, поддержка порядка в павильоне
Могилев
500 р.
Продавец консультант
В Павильон на Олимпийский рынок требуется продавец-женщина 45+ вопросы по телефону
Могилев
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Костюковичи
2 000 р.
Требуется мастер по ремонту стиральных машин
На постоянную работу требуется мастер по ремонту стиральных машин по городу Могилёву. Навыки ремонта другой крупной бытовой техники приветствуются. Характер работы разъездной. Наличие авто приветству...
Могилев
500 р.
Требуется сторож - истопник на автобазу
Требуется на автобазу сторож - истопник. Обязанности: охрана территории, уборка территории, быть ответственным за работу котельной (котёл на дровах). График работы: 1 сутки рабочий день( с 8утра до 8у...
Могилев
2 400 р.
Курьер на личном автомобиле
Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным ...
Могилев
2 000 р.
Мастер/муж на час
Требуется мастер на час по работам обслуживания населения (электрика, сантехника, сборка мебели и т.д). наличие автомобиля и инструмента обязательно. Ответственность, коммуникабельность, умение общат...
Могилевская, Бобруйск
1 200 р.
Уборщик на производство
ЗАО "Серволюкс Агро" приглашает на работу уборщика производственных помещений с рабочим местом в Межисетках. График работы: согласно графику работ (сменности). Выходные скользящие. Смена 12 час. или ...
Могилев
800 р.
Требуется мастер изготовления ключей
В мастерскую требуется мастер. Услуги мастерской: . Изготовление дубликатов ключей. . Ремонт одежды. . Заточка инструмента. . Прочие бытовые услуги. Знание ПК на уровне пользователя. Порядочность. Жел...
Могилев
Договорная
Мастер по ремонту стиральных машин
Требуются мастера по ремонту стиральных машин Обязанности: Дистанционное получение заявок, так же работа на мастерской (по желанию). Проведение диагностики Ремонт, настройка, сборка. Замена комплектую...
Могилев
Договорная
Мастер по ремонту стиральных машин
Требуются мастера по ремонту стиральных машин Обязанности: Дистанционное получение заявок, так же работа на мастерской (по желанию). Проведение диагностики Ремонт, настройка, сборка. Замена комплектую...
Могилевская, Бобруйск
1 000 р.
Механик
Работа с легковыми авто Volkswagen. Своевременная оплата труда. Поддержание авто в техническом исправном состоянии. Осмотр на предмет повреждений, проверка тех.жидкостей, соблюдение регламента обслуж...
Могилев
Договорная
Администратор-горничная в г. Чаусы
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Могилевская, Чаусы
Договорная
Администратор-горничная в Костюковичах
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Могилевская, Костюковичи
1 500 р.
Шиномонтажник
Требуется ответственный и порядочный сотрудник, на шинный сервис, зарплата сдельная. От 1000 руб. Опыт приветствуется, если вы без опыта но с большим желанием. Возможно обучение.
Могилев
Договорная
Специалисты в пункты выдачи Ozon и Wildberries
Обязанности: • Приём и размещение посылок • Выдача заказов клиентам • Приём возвратов • Работа с документацией • Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, уборка помещения Требования: • Внимател...
Могилевская, Бобруйск
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский